/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Купить интернет-магазин



Ссылка на сообщение Игорь
15/04/2004

Предлагаю интернет магазин интимных товаров работает 5 месяцев индекс цетирования 50

продаю или ищу компаньона не хватает времени и денег на дальнейшую раскрутку.

Оборот магазина примерно

30-60 тыс в месяц пробыль 400-800 дол.



Ссылка на сообщение оценшик
15/04/2004

- во первых: 30-60 тыс. РУБЛЕЙ...., а не баксов.

- во вторых не прибыль, а доход (прибылью там и не пахнет) 400 баксов не хватит на зарплату директора

- во третьих это не магазин а просто сайт. к тому же кривой.

- в четвертых у вас нечего покупать и незачем, лучше самому сделать нормальный магазин.

- в пятых, увольте. не хочу чтобы мне вслед пальцем показывали, к тому же товар не пользующийся спросом и не имеющий базы в перспективе. Именно поэтому вы продаете этого уродца.

- в шестых - если бы проект был и направление было выгодным то вы бы нашли денег. хотя бы немного и довели его до нормального состояния. А судя по плачевному виду вашего сайта ВСЕ ЯСНО - надо бежать от вас подальше :)

Отдайте мне его бесплатно - нет, не возьму....

Кстати возникла интересная мысля - может вести список продающихся интернет-магазинов? Типа черный список бесперспективных направлений или методов.... потихоньку становится понятным какие магазины делать не надо. Например техноленд явно провален. Причина может в том, что надо было сузить направление и продавать то, что имеет большую базу.Например специлизироваться на видео и дивиди, с хорошим упором и немного прихывтывая плазму.



Ссылка на сообщение Игорь
16/04/2004

Привет "оценщик",мне нечего сказать, не судите о том в чем вы не компетентны и вообще это первый отрицательный отзыв.Но все равно спасибо!!!



Ссылка на сообщение Юрий
16/04/2004

ещё адресок...


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены