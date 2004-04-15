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Купить интернет-магазин
15/04/2004
Предлагаю интернет магазин интимных товаров работает 5 месяцев индекс цетирования 50
продаю или ищу компаньона не хватает времени и денег на дальнейшую раскрутку.
Оборот магазина примерно
30-60 тыс в месяц пробыль 400-800 дол.
Предлагаю интернет магазин интимных товаров работает 5 месяцев индекс цетирования 50
продаю или ищу компаньона не хватает времени и денег на дальнейшую раскрутку.
Оборот магазина примерно
30-60 тыс в месяц пробыль 400-800 дол.
15/04/2004
- во первых: 30-60 тыс. РУБЛЕЙ...., а не баксов.
- во вторых не прибыль, а доход (прибылью там и не пахнет) 400 баксов не хватит на зарплату директора
- во третьих это не магазин а просто сайт. к тому же кривой.
- в четвертых у вас нечего покупать и незачем, лучше самому сделать нормальный магазин.
- в пятых, увольте. не хочу чтобы мне вслед пальцем показывали, к тому же товар не пользующийся спросом и не имеющий базы в перспективе. Именно поэтому вы продаете этого уродца.
- в шестых - если бы проект был и направление было выгодным то вы бы нашли денег. хотя бы немного и довели его до нормального состояния. А судя по плачевному виду вашего сайта ВСЕ ЯСНО - надо бежать от вас подальше :)
Отдайте мне его бесплатно - нет, не возьму....
Кстати возникла интересная мысля - может вести список продающихся интернет-магазинов? Типа черный список бесперспективных направлений или методов.... потихоньку становится понятным какие магазины делать не надо. Например техноленд явно провален. Причина может в том, что надо было сузить направление и продавать то, что имеет большую базу.Например специлизироваться на видео и дивиди, с хорошим упором и немного прихывтывая плазму.
- во первых: 30-60 тыс. РУБЛЕЙ...., а не баксов.
- во вторых не прибыль, а доход (прибылью там и не пахнет) 400 баксов не хватит на зарплату директора
- во третьих это не магазин а просто сайт. к тому же кривой.
- в четвертых у вас нечего покупать и незачем, лучше самому сделать нормальный магазин.
- в пятых, увольте. не хочу чтобы мне вслед пальцем показывали, к тому же товар не пользующийся спросом и не имеющий базы в перспективе. Именно поэтому вы продаете этого уродца.
- в шестых - если бы проект был и направление было выгодным то вы бы нашли денег. хотя бы немного и довели его до нормального состояния. А судя по плачевному виду вашего сайта ВСЕ ЯСНО - надо бежать от вас подальше :)
Отдайте мне его бесплатно - нет, не возьму....
Кстати возникла интересная мысля - может вести список продающихся интернет-магазинов? Типа черный список бесперспективных направлений или методов.... потихоньку становится понятным какие магазины делать не надо. Например техноленд явно провален. Причина может в том, что надо было сузить направление и продавать то, что имеет большую базу.Например специлизироваться на видео и дивиди, с хорошим упором и немного прихывтывая плазму.
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