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Куда подевался КОШЕЛЕК www.koshelek.ru



Ссылка на сообщение Константин
22/12/2003

Кадры решают все...



Ссылка на сообщение Дмитрий
30/08/2005

Дела давно минувших лет! Господа прошу не давать оценки бизнесу не побывав в нем ни разу. Перспектива развития у проектов типа 77, кошелек, xxl, 7континет и рамстор есть, была и будет! Опыт западных компаний на это указывает. Сложность построения логистиеской цепочки? Есть, но в том-то и цель бизнеса чтобы сократить расходы - какие локальные склады, какие буферные зоны? Вы оценивали сколько это стоит? Есть один центральный склад, на котором работает система штрих-кодирования, есть четкие разделения складов по группам товаров, есть персонал специально обученный, есть транспортерная лента перемещения готовых заказов. Спрос на такую услугу в Москве очень велик - люди один раз заказавшие продукты в таких службах будут всегда пользоваться этой услугой. Контроль качества продуктов, контроль качества сборки заказов ... есть очень много параметров. Что касаемо проектов - 77 продано, проект создавался для последующей перепродажи и зарабатывании на этом денег. Плюс - неуемная страсть властьимущих к кассе - все очень просто, только становимся на ноги начинаем воровать! Проект Рамстор - турки! Турки жадные были всегда - недостача финансирования и непонимание потребителя! Проект Кошелек - закрыт, меньше воровать надо было, меньше тратить деньги на всякую фигню, есть методы раскрутки, есть методы развития ... есть непонимание российской действительности! Сначала вбухали в проект 3 лимона, а потом спустили на тормозах! Выгодно было непонимать бизнес, деньги есть ума не надо! И никто не поможет ... ибо в России есть НЕУЕМНАЯ СТРАСТЬ К ВОРОВСТУ И РАСТРАТЕ ДЕНЕГ!



Ссылка на сообщение Walkers
30/08/2005

Подняли такую тему - полтора года уже прошло!


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