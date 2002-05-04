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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Кто может профессионально раскрутить интернет-магазин?



Ссылка на сообщение Андрей Чертков
04/05/2002

1. mp3-диски - товар для продажи через интернет явно неудачный. Равно как и софт. В отличие от книг, видеокассет и DVD. Слишком много здесь пиратки, которая дешевле, ассортиментнее и на каждом углу. Кстати, с DVD сейчас та же проблема - ассортимент дешевой пиратки всего за полгода вырос при оценке на глазок раз так в 10. И это очень серьезный момент. Хотя лично я купил пяток пиратских дисков, посмотрел их и понял, что покупать пиратку больше не буду, пусть даже она и дешевле раза в 3-4. Качество не то.





2. Брэнд и мотивация покупки - вещи сильно взаимосвязанные. Строить брэнд очень и непросто, и недешево. Это я знаю, поскольку три года участвовал в строительстве озоновского брэнда. И если на то пошло, RusHall моложе Озона на целых три года, что немаловажно, зато дешевле его на несколько порядков. И при этом он уже сейчас эффективнее в операционном плане, а также за ним нет такого груза долгов и невыполненных обещаний. Так что будем посмотреть, что из всего этого получится в итоге.



Ссылка на сообщение Дмитрий Правильный
04/05/2002

Александр, список литературы плиз, только той котрая кому то действительно помогла ;-)



Ссылка на сообщение Александр Садовский
05/05/2002

Андрей, когда RusHall сделает мало-мальски приличную статистику в партнерской программе? Просто число переходов смотреть скучно, гораздо интересней глянуть, какие именно книги заинтересовали потенциального покупателя. А если бы сюда добавить географию посетителя, цены бы не было такой статистике! А то ни радости, ни вдохновения от нее.





С уважением,


Александр Садовский.



Ссылка на сообщение Дмитрий Правильный
05/05/2002

Александр, так что со списком литературы ?



Ссылка на сообщение Андрей Чертков
05/05/2002

Александру - Доработка систем статистики, в том числе и для партнеров, у нас в планах. Я тоже далеко не удовлетворен той статистикой, которую я получаю. Многих параметров там пока нет, а Спайлогом мы больше не пользуемся. Но у наших программистов сейчас очень много конкретных и более важных задач по доработке софта, прежде всего в смысле юзабилити, и они не могут разорваться.



Ссылка на сообщение Александр Садовский
05/05/2002

Дмитрий, проблема в том, что я не знаю сайта или книги, где все это было бы собрано в одном месте. Я черпал информацию из различных статей, 99% из которых были на английском. Возможно, я скоро начну писать цикл статей на эту тему, а пока рекомендую воспользоваться поисковиками и анализировать самому.





С уважением,


Александр Садовский.


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