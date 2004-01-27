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Кто готов взяться?
27/01/2004
Константин, я и говорю, что я непрофессионал и судить о нем могу, только на уровне эмоций. Лично я был в восторге.
Кинуть ему e-mail не могу, нет у него доступа в сеть и не разбирается он в этом. Если хотите, могу ему Ваш телефон передать. Он не заносчивый, и поговорить с ним всегда интересно. :)
Константин, я и говорю, что я непрофессионал и судить о нем могу, только на уровне эмоций. Лично я был в восторге.
Кинуть ему e-mail не могу, нет у него доступа в сеть и не разбирается он в этом. Если хотите, могу ему Ваш телефон передать. Он не заносчивый, и поговорить с ним всегда интересно. :)
27/01/2004
В общем, спросил я у него разрешения опубликовать его телефон, он согласился (095) 249-54-87 Клейменов Алексей Михайлович
картины его для ознакомления о чем речь, тут: http://peinture.narod.ru
Если нужно что либо узнать до звонка, спрашивайте, что смогу отвечу.
В общем, спросил я у него разрешения опубликовать его телефон, он согласился (095) 249-54-87 Клейменов Алексей Михайлович
картины его для ознакомления о чем речь, тут: http://peinture.narod.ru
Если нужно что либо узнать до звонка, спрашивайте, что смогу отвечу.
27/01/2004
Ок. позвоню ему (только всеж зря телефон тут осветил - выслали бы мне на мыло)
Модератор, если можно - уберите телефон.
" Лично я был в восторге."
В живую то как раз картины по другому воспринимаются. Но у него сюжеты, темы - сюрреалистичные. А техника - нет, все объекты прописаны без деталей. Может это его стиль, но ... необычно... необычно... Надо вживую посмотреть...
Ок. позвоню ему (только всеж зря телефон тут осветил - выслали бы мне на мыло)
Модератор, если можно - уберите телефон.
" Лично я был в восторге."
В живую то как раз картины по другому воспринимаются. Но у него сюжеты, темы - сюрреалистичные. А техника - нет, все объекты прописаны без деталей. Может это его стиль, но ... необычно... необычно... Надо вживую посмотреть...
27/01/2004
Я сам не решался повесить телефон, но в конце концов подумал, что художник, как никрути - человек публичный, на этом форуме собираются довольно серьезные люди, и если это ему поможе найти полезные контакты, то это тоже не плохо. Спросил у него, что он думает по этому поводу, он согласился. Но модератору виднее :)
Я сам не решался повесить телефон, но в конце концов подумал, что художник, как никрути - человек публичный, на этом форуме собираются довольно серьезные люди, и если это ему поможе найти полезные контакты, то это тоже не плохо. Спросил у него, что он думает по этому поводу, он согласился. Но модератору виднее :)
28/02/2004
EeYore - Тут смысл наверное в 15%
Я как то общался с галеристами. Те, кто действительно занимается продажей картин - их ставка не меньше 35%. Их комиссионные вполне адекватны проделываемой ими работе.
Самое веселое, что методы их совершенно аналогичны продвижению сайта в интернет.
Приходит начинающий художник в галерею со своими картинами, а ему галеристы говорят - хочешь, чтобы твои картины реально продавались. Заключай с нами договор на эксклюзивное право продажи картин и начнем. Начинают они, как сказали бы вебмастера с работы над контентом, объясняют художнику что именно нужно рисовать, чтобы народ картины покупал. Одновременно советуют какие приемы использовать, кому подражать, чтобы публике это нравилось. Чем не юзабилити!
Начинает художник в этой теме продвигаться. А галерея его продвигает. В какую нибудь выставку всунет. Там статейка в газете появится, похвалит. По телевизору выставку покажут и на нужных картинах на 3-4 секунды камера остановится. Куда нибудь, в другой регион на выставку картины отправят. Каталоги выставок этих в галерее выложат. Сделают обмен картинами с галереей другого города. Вобщем вовсю ребята пашут - личные продажи, реклама, PR, связи подпрягают, за аренду помещения платят. За это и имеют.
EeYore - Тут смысл наверное в 15%
Я как то общался с галеристами. Те, кто действительно занимается продажей картин - их ставка не меньше 35%. Их комиссионные вполне адекватны проделываемой ими работе.
Самое веселое, что методы их совершенно аналогичны продвижению сайта в интернет.
Приходит начинающий художник в галерею со своими картинами, а ему галеристы говорят - хочешь, чтобы твои картины реально продавались. Заключай с нами договор на эксклюзивное право продажи картин и начнем. Начинают они, как сказали бы вебмастера с работы над контентом, объясняют художнику что именно нужно рисовать, чтобы народ картины покупал. Одновременно советуют какие приемы использовать, кому подражать, чтобы публике это нравилось. Чем не юзабилити!
Начинает художник в этой теме продвигаться. А галерея его продвигает. В какую нибудь выставку всунет. Там статейка в газете появится, похвалит. По телевизору выставку покажут и на нужных картинах на 3-4 секунды камера остановится. Куда нибудь, в другой регион на выставку картины отправят. Каталоги выставок этих в галерее выложат. Сделают обмен картинами с галереей другого города. Вобщем вовсю ребята пашут - личные продажи, реклама, PR, связи подпрягают, за аренду помещения платят. За это и имеют.
28/02/2004
:) Петр, очередной решпект!
Если честно, сильно парят "гении", которых мама в детстве похвалила, ну еще училка по исованию в школе... И труба... звездная болезнь - хуже СПИДА, не лечится.
Ему - родной, сделай себе ИМЯ, потом будешь отсебятину гнать, а все будут ахать - "О! новое слово Мастера!" А пока ты никтоЮ рисуй "имиджи". ни-фи-га... "я через себя переступить не могу..." Ну не можешь - лежи "непереступленный" дальше, пока не сопьешься.
Создавать картину - это искусство, это таинство, промысел Божий...
Продавать - это уже от Лукавого, не твое...
Сразу в струю попасть - 1:1.000.000, остальные - крадучись, тихой сапой...
:) Петр, очередной решпект!
Если честно, сильно парят "гении", которых мама в детстве похвалила, ну еще училка по исованию в школе... И труба... звездная болезнь - хуже СПИДА, не лечится.
Ему - родной, сделай себе ИМЯ, потом будешь отсебятину гнать, а все будут ахать - "О! новое слово Мастера!" А пока ты никтоЮ рисуй "имиджи". ни-фи-га... "я через себя переступить не могу..." Ну не можешь - лежи "непереступленный" дальше, пока не сопьешься.
Создавать картину - это искусство, это таинство, промысел Божий...
Продавать - это уже от Лукавого, не твое...
Сразу в струю попасть - 1:1.000.000, остальные - крадучись, тихой сапой...
28/02/2004
Костя, прав!
Тяжел художник в работе. Еще хуже програмиста.
Кстати, галеристы у нас берут на комиссию с последующей наценкой 100%. А если закупают то и еще больше.
А в сети с художниками работать себе дороже. Вот посмоти на два сообщения выше, "гений" сделал сайт на narod.ru , некто ни желает его раскрутить? :-)
Костя, прав!
Тяжел художник в работе. Еще хуже програмиста.
Кстати, галеристы у нас берут на комиссию с последующей наценкой 100%. А если закупают то и еще больше.
А в сети с художниками работать себе дороже. Вот посмоти на два сообщения выше, "гений" сделал сайт на narod.ru , некто ни желает его раскрутить? :-)
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