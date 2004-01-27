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Кто готов взяться?



Ссылка на сообщение EeYore
27/01/2004

Константин, я и говорю, что я непрофессионал и судить о нем могу, только на уровне эмоций. Лично я был в восторге.

Кинуть ему e-mail не могу, нет у него доступа в сеть и не разбирается он в этом. Если хотите, могу ему Ваш телефон передать. Он не заносчивый, и поговорить с ним всегда интересно. :)



Ссылка на сообщение EeYore
27/01/2004

В общем, спросил я у него разрешения опубликовать его телефон, он согласился (095) 249-54-87 Клейменов Алексей Михайлович

картины его для ознакомления о чем речь, тут: http://peinture.narod.ru



Если нужно что либо узнать до звонка, спрашивайте, что смогу отвечу.



Ссылка на сообщение Константин
27/01/2004

Ок. позвоню ему (только всеж зря телефон тут осветил - выслали бы мне на мыло)

Модератор, если можно - уберите телефон.



" Лично я был в восторге."

В живую то как раз картины по другому воспринимаются. Но у него сюжеты, темы - сюрреалистичные. А техника - нет, все объекты прописаны без деталей. Может это его стиль, но ... необычно... необычно... Надо вживую посмотреть...



Ссылка на сообщение Александр
27/01/2004

Константин, а откуда такая любовь к картинам в целом и их продаже в частности? Увлечение?



Ссылка на сообщение EeYore
27/01/2004

Я сам не решался повесить телефон, но в конце концов подумал, что художник, как никрути - человек публичный, на этом форуме собираются довольно серьезные люди, и если это ему поможе найти полезные контакты, то это тоже не плохо. Спросил у него, что он думает по этому поводу, он согласился. Но модератору виднее :)



Ссылка на сообщение Константин
27/01/2004

Константин, а откуда такая любовь к картинам в целом и их продаже в частности? Увлечение?

-----------

Ну вроде того... Я и сам в молодости баловался, да не сложилось, хотя ручёнки чешутся. А тут еще и И-проект намечается в режиме любимого мною аутсорсинга, для души. Можно помучиться...



Ссылка на сообщение Петр
28/02/2004

EeYore - Тут смысл наверное в 15%



Я как то общался с галеристами. Те, кто действительно занимается продажей картин - их ставка не меньше 35%. Их комиссионные вполне адекватны проделываемой ими работе.



Самое веселое, что методы их совершенно аналогичны продвижению сайта в интернет.



Приходит начинающий художник в галерею со своими картинами, а ему галеристы говорят - хочешь, чтобы твои картины реально продавались. Заключай с нами договор на эксклюзивное право продажи картин и начнем. Начинают они, как сказали бы вебмастера с работы над контентом, объясняют художнику что именно нужно рисовать, чтобы народ картины покупал. Одновременно советуют какие приемы использовать, кому подражать, чтобы публике это нравилось. Чем не юзабилити!



Начинает художник в этой теме продвигаться. А галерея его продвигает. В какую нибудь выставку всунет. Там статейка в газете появится, похвалит. По телевизору выставку покажут и на нужных картинах на 3-4 секунды камера остановится. Куда нибудь, в другой регион на выставку картины отправят. Каталоги выставок этих в галерее выложат. Сделают обмен картинами с галереей другого города. Вобщем вовсю ребята пашут - личные продажи, реклама, PR, связи подпрягают, за аренду помещения платят. За это и имеют.



Ссылка на сообщение Константин
28/02/2004

:) Петр, очередной решпект!

Если честно, сильно парят "гении", которых мама в детстве похвалила, ну еще училка по исованию в школе... И труба... звездная болезнь - хуже СПИДА, не лечится.

Ему - родной, сделай себе ИМЯ, потом будешь отсебятину гнать, а все будут ахать - "О! новое слово Мастера!" А пока ты никтоЮ рисуй "имиджи". ни-фи-га... "я через себя переступить не могу..." Ну не можешь - лежи "непереступленный" дальше, пока не сопьешься.

Создавать картину - это искусство, это таинство, промысел Божий...

Продавать - это уже от Лукавого, не твое...

Сразу в струю попасть - 1:1.000.000, остальные - крадучись, тихой сапой...



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
28/02/2004

Костя, прав!

Тяжел художник в работе. Еще хуже програмиста.

Кстати, галеристы у нас берут на комиссию с последующей наценкой 100%. А если закупают то и еще больше.

А в сети с художниками работать себе дороже. Вот посмоти на два сообщения выше, "гений" сделал сайт на narod.ru , некто ни желает его раскрутить? :-)


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