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Контент для ИМ



Константин







А разных сявок хостер грохает без угрызений совести...



Ему слава "притона" хакеров и воров тоже не жилу... Если дело до суда дойдет - все издержки будут покрыты ответчиком, включая расходы адвоката. А крупный ресурс, как раз, за такую фигню подставляться не будет (даже если у него свой сервер) - чем крупнее контора, тем она щепетильнее в таких делах.А разных сявок хостер грохает без угрызений совести...Ему слава "притона" хакеров и воров тоже не жилу...





Edward



Весь вопрос сводится к "кто у кого тырит". Провайдер займет нейтральную позицию, поскольку он не уполномечен решать вопросы права. Да, наверное, в простейших случаях, когда это очевидно, он может прижать "хакера и вора". Обычно когда "хакер и вор" - Вася Пупкин со своим хомяком, а в роли истца - юр.компания. Только таких случаев немного. Кому интересен Вася Пупкин, укравший статью? С него и взять нечего. В остальных случаях без суда не обойтись.





Игорь



Константин, тут не проблема формальной защиты (до сих пор мы отсылали контент себе же заказным письмом - стоимость защиты ~ 5р.), проблема с "подсудимыми" (Edward прав), как правило, сайты которые "тырят", организованные тремя-четырьмя студентами, без собственного склада и организации юр. лица :)... Да, можно закрыть, но столько много возни, что...





Игорь



Edward, по поводу экспорта в xml - подмечено правильно... У нас уже были идеи создания некоего универсального экспортного формата, но пока мы наполняем сайты клиентов в ручную... Скиньте мне на мейл свой адресс, т.к. вопрос этот стоит довольно остро уже сейчас, можно пообщаться по этому поводу.





Holodilnik.Ru







Особенно по поводу статей.



Если на момент сделки статья нигде не будет опубликована, будет представлять собой интерес, вы (или автор) заключите с нами договор, то конечно мы купим.



Но только если она будет продана нам в эксклюзивное пользование конечно.







То Олег Краюшкин:



Немного вы утомляете своими приколами про алфавит.



Все статьи на нашем сайте написаны либо проффесиональными журналистами, которые работают на журнал "Потребитель", либо Пискуновым В.В., более 20 лет собиравшем холодильники и издавшем даже книгу - "Как выбрать холодильник".



Предлагаю вам оставить свои пассажи про алфавит присебе, а то как бы мы не восприняли ваши действия, как антирекламу и не приняли меры. Алфавит ему в статьях не тот видите ли. Обалдеть. На самом деле очень интересно.Особенно по поводу статей.Если на момент сделки статья нигде не будет опубликована, будет представлять собой интерес, вы (или автор) заключите с нами договор, то конечно мы купим.Но только если она будет продана нам в эксклюзивное пользование конечно.То Олег Краюшкин:Немного вы утомляете своими приколами про алфавит.Все статьи на нашем сайте написаны либо проффесиональными журналистами, которые работают на журнал "Потребитель", либо Пискуновым В.В., более 20 лет собиравшем холодильники и издавшем даже книгу - "Как выбрать холодильник".Предлагаю вам оставить свои пассажи про алфавит присебе, а то как бы мы не восприняли ваши действия, как антирекламу и не приняли меры. Алфавит ему в статьях не тот видите ли. Обалдеть.





Holodilnik.Ru







Конечно в суд придется тащиться. Но что делать.



С большими ресурсами - так и надо делать.



С маленькими и с "Крюшкиными" можно без суда разобраться. Да, в догонку. А по поводу защиты контента есть эффективные и законные способы защиты.Конечно в суд придется тащиться. Но что делать.С большими ресурсами - так и надо делать.С маленькими и с "Крюшкиными" можно без суда разобраться.





Константин











Другой вопрос, что исходнику как раз выгоднее, что б его тырили и ставили на него ссылку! Поэтому правильнее - разработать правила копирования своих материалов, а не гонять. Гонять же тех, кто нарушает эти ваши правила.



У меня был такой случай. Когда я еще возился со Статья.ру, приперся какой то паренек и разместил статью. Ну разместил и разместил - я то не знаю, кто реальный ее автор. Через пол-года на меня наезжает реальный автор, с доказательствами. Я естественно ее грохаю "по первому требованию". Автор в крик - "а не надо было грохать! надо было ссылочку на меня поставить!". Но поскольку "наезд" был сразу в высоких тонах - фиг тебе, а не ссылочку - умерла так умерла... И кому стало лучше от такого наезда?



Т.ч. дёр может быть полезнее, чем недёр... Всегда лучше сотрудничать, чем воевать. Я вот, в принципе, занимаюсь тем же, чем и Игорь, и сейчас как раз работаю над ресурсом, именно который все будут "драть". Но по правилам... Эдвард, прецидентов море, хостеру достаточно даже ваших словесных убеждений в том, что вы - реальный автор статьи, и ваших аргументов в виде объяснений и ссылки на исходник более чем достаточно, что б приостановить работу сайта-вора. Хостер сам в этой ситуации разбираться не будет, а в оферте на хостинг обязательно прописано про "не противоречие законам РФ". Он просто выключит сервер "подозреваемого" и тот сам будет доказывать, что да как.Другой вопрос, что исходнику как раз выгоднее, что б его тырили и ставили на него ссылку! Поэтому правильнее - разработать правила копирования своих материалов, а не гонять. Гонять же тех, кто нарушает эти ваши правила.У меня был такой случай. Когда я еще возился со Статья.ру, приперся какой то паренек и разместил статью. Ну разместил и разместил - я то не знаю, кто реальный ее автор. Через пол-года на меня наезжает реальный автор, с доказательствами. Я естественно ее грохаю "по первому требованию". Автор в крик - "а не надо было грохать! надо было ссылочку на меня поставить!". Но поскольку "наезд" был сразу в высоких тонах - фиг тебе, а не ссылочку - умерла так умерла... И кому стало лучше от такого наезда?Т.ч. дёр может быть полезнее, чем недёр... Всегда лучше сотрудничать, чем воевать. Я вот, в принципе, занимаюсь тем же, чем и Игорь, и сейчас как раз работаю над ресурсом, именно который все будут "драть". Но по правилам...





Игорь



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