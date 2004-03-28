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Контент для ИМ



Ссылка на сообщение Константин
28/03/2004

Если дело до суда дойдет - все издержки будут покрыты ответчиком, включая расходы адвоката. А крупный ресурс, как раз, за такую фигню подставляться не будет (даже если у него свой сервер) - чем крупнее контора, тем она щепетильнее в таких делах.

А разных сявок хостер грохает без угрызений совести...

Ему слава "притона" хакеров и воров тоже не жилу...



Ссылка на сообщение Edward
28/03/2004

Весь вопрос сводится к "кто у кого тырит". Провайдер займет нейтральную позицию, поскольку он не уполномечен решать вопросы права. Да, наверное, в простейших случаях, когда это очевидно, он может прижать "хакера и вора". Обычно когда "хакер и вор" - Вася Пупкин со своим хомяком, а в роли истца - юр.компания. Только таких случаев немного. Кому интересен Вася Пупкин, укравший статью? С него и взять нечего. В остальных случаях без суда не обойтись.



Ссылка на сообщение Игорь
28/03/2004

Константин, тут не проблема формальной защиты (до сих пор мы отсылали контент себе же заказным письмом - стоимость защиты ~ 5р.), проблема с "подсудимыми" (Edward прав), как правило, сайты которые "тырят", организованные тремя-четырьмя студентами, без собственного склада и организации юр. лица :)... Да, можно закрыть, но столько много возни, что...



Ссылка на сообщение Игорь
28/03/2004

Edward, по поводу экспорта в xml - подмечено правильно... У нас уже были идеи создания некоего универсального экспортного формата, но пока мы наполняем сайты клиентов в ручную... Скиньте мне на мейл свой адресс, т.к. вопрос этот стоит довольно остро уже сейчас, можно пообщаться по этому поводу.



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
28/03/2004

На самом деле очень интересно.

Особенно по поводу статей.

Если на момент сделки статья нигде не будет опубликована, будет представлять собой интерес, вы (или автор) заключите с нами договор, то конечно мы купим.

Но только если она будет продана нам в эксклюзивное пользование конечно.



То Олег Краюшкин:

Немного вы утомляете своими приколами про алфавит.

Все статьи на нашем сайте написаны либо проффесиональными журналистами, которые работают на журнал "Потребитель", либо Пискуновым В.В., более 20 лет собиравшем холодильники и издавшем даже книгу - "Как выбрать холодильник".

Предлагаю вам оставить свои пассажи про алфавит присебе, а то как бы мы не восприняли ваши действия, как антирекламу и не приняли меры. Алфавит ему в статьях не тот видите ли. Обалдеть.



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
28/03/2004

Да, в догонку. А по поводу защиты контента есть эффективные и законные способы защиты.

Конечно в суд придется тащиться. Но что делать.

С большими ресурсами - так и надо делать.

С маленькими и с "Крюшкиными" можно без суда разобраться.



Ссылка на сообщение Константин
28/03/2004

Эдвард, прецидентов море, хостеру достаточно даже ваших словесных убеждений в том, что вы - реальный автор статьи, и ваших аргументов в виде объяснений и ссылки на исходник более чем достаточно, что б приостановить работу сайта-вора. Хостер сам в этой ситуации разбираться не будет, а в оферте на хостинг обязательно прописано про "не противоречие законам РФ". Он просто выключит сервер "подозреваемого" и тот сам будет доказывать, что да как.



Другой вопрос, что исходнику как раз выгоднее, что б его тырили и ставили на него ссылку! Поэтому правильнее - разработать правила копирования своих материалов, а не гонять. Гонять же тех, кто нарушает эти ваши правила.

У меня был такой случай. Когда я еще возился со Статья.ру, приперся какой то паренек и разместил статью. Ну разместил и разместил - я то не знаю, кто реальный ее автор. Через пол-года на меня наезжает реальный автор, с доказательствами. Я естественно ее грохаю "по первому требованию". Автор в крик - "а не надо было грохать! надо было ссылочку на меня поставить!". Но поскольку "наезд" был сразу в высоких тонах - фиг тебе, а не ссылочку - умерла так умерла... И кому стало лучше от такого наезда?

Т.ч. дёр может быть полезнее, чем недёр... Всегда лучше сотрудничать, чем воевать. Я вот, в принципе, занимаюсь тем же, чем и Игорь, и сейчас как раз работаю над ресурсом, именно который все будут "драть". Но по правилам...



Ссылка на сообщение Игорь
26/04/2004

Господа, как я и обещал - мы открылись! Добро пожаловать - [... Реклама удалена ...], создание уникального контентного наполнения для Интернет-магазинов, направленного на повышение продаж. Прошу отозваться о нашем сайте.


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