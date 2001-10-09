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Коммерция
09/10/2001
Нужда (и платежеспособность) потребителей - это лишь один из элементов верной стратегии. Правильно определили клиента - ОК. Теперь осталось верно определить поставщика, верно построить логистику и верно выстроить цепочку сервисов. И еще пару десятков "верно". Например, интутивно понятную навигацию на сайте. Не чрезмерно сложную процедуру оформления заказа. И так далее.
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И вот когда все эти элементы соберутся вместе, войдут в органичное взаимодействие и уложатся в осмысленный бюджет - вот тогда и сыграет нужда потребителя. И большая, и маленькая.
Нужда (и платежеспособность) потребителей - это лишь один из элементов верной стратегии. Правильно определили клиента - ОК. Теперь осталось верно определить поставщика, верно построить логистику и верно выстроить цепочку сервисов. И еще пару десятков "верно". Например, интутивно понятную навигацию на сайте. Не чрезмерно сложную процедуру оформления заказа. И так далее.
<br>
<br>
И вот когда все эти элементы соберутся вместе, войдут в органичное взаимодействие и уложатся в осмысленный бюджет - вот тогда и сыграет нужда потребителя. И большая, и маленькая.
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