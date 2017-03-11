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Какую рекламу еще посоветуете?



Ссылка на сообщение Мороз Мороз
11/03/2017

Добрый день уважаемые форумчане

Совсем недавно открыли интернет-магазин текстильных изделий,пока только текстильных..в даьнейшем ассортимент будет расширяться

Сайту пока еще 1,5 месяца,на данный момент написаны тексты на 20 категорий товара,в яндексе проиндексировалось 500 страниц,по рекламе применяем РСЯ,на сайт в итоге заходит 1000-1500 человек в день,с этого получаем в среднем 10 заказов в день.
Давно не занимался продвижением сайта в интернете,подскажите на данном этапе что лучше добавить по рекламе?что посоветуете?может что то на самом сайте изменить,сеошники сказали пока написать тексты еще по категориям

спасибо за все высказанные мнения

сайт [url]umex.ru[/url]

umex.ru



Ссылка на сообщение kaavain
11/03/2017

Первым делом - все бросить причем и заняться именно этим - срочно переделать сайт. Сейчас иметь сайт с неадаптивной версткой просто глупо, ибо она ничего дополнительно не стоит, а эффект серьезный.

За прошедший год количество мобильных заходов очень резко выросло, и будет только расти.

С дубовой версткой что у вас сейчас - теряете 50% посетителей.



Ссылка на сообщение Мороз Мороз
11/03/2017

спасибо за ответ..передам тем кто делал сайт чтоб делали адаптивную версию



Ссылка на сообщение kaavain
11/03/2017

Мороз Мороз:

чтоб делали адаптивную версию


Неправильно. Не нужна "версия" а то они так и сделают. Нужен просто адаптивный дизайн.

Вообще, если это "кто-то" делал сайт, то надо их менять. Ибо разработчик, который клиенту сейчас делает неадаптивные сайты - это очень плохой разработчик.



Ссылка на сообщение Мороз Мороз
12/03/2017

спасибо за совет.обязательно все сделаем...а по рекламе кто-нибудь подскажет?

может яндекс маркет попробовать?цены очень даже конкурентны...есть сейчас толк от яндекс маркета?

спасибо за ответы



Ссылка на сообщение Алексей Воронов
22/03/2017

Мороз Мороз:

а по рекламе кто-нибудь подскажет?


По яндекс Маркет толк может быть, но там в ТОПе надо быть, все зависит от сайта и бюджета. Есть пара инструментов, в личку сейчас напишу



Ссылка на сообщение activity
22/03/2017

Что за инструменты?

1500 человек в день - хорошо! А сколько стоит средний клик и они окупаются?
Я бы то же хотел бы 1500 человек в день, поделитесь как вы это сделали за 1,5 месяца.



Ссылка на сообщение И. Ю.
30/03/2017

activity:

Я бы то же хотел бы 1500 человек в день


1,5 тысячи посетителей в день , конечно, цифра солидная. Но при этом всего порядка 10 заказов в день. то есть меньше процента посетителей делают заказы.



Ссылка на сообщение simcontek
07/04/2017

Изучайте метрику, поведение пользователей. Данная аналитика сможет помочь в повышении конверсии по текущим инструментам, улучшая usability.
Подключайте соц. сети - инструмент, формирующий спрос, но впоследствии способный принести хороший трафик и лиды.
Добавьте сайт в ЯК и ЯС.



Ссылка на сообщение Valentin Buyalskyi,
мененджер -
09:53

У меня подобный вопрос, кто знает и может помочь советом, если я хочу сделать сайт по текстильным изделиям, можно его будет раскрутить самостоятельно за три-четыре месяца через трастовые форумы и блоги? Или лучше будет заказать рекламу через агентство, которое занимается продвижением сообществ? Просто мне важно вложиться в сроки перед акционерами фирмы
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