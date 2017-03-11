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Какую рекламу еще посоветуете?
11/03/2017
Добрый день уважаемые форумчане
Совсем недавно открыли интернет-магазин текстильных изделий,пока только текстильных..в даьнейшем ассортимент будет расширяться
Сайту пока еще 1,5 месяца,на данный момент написаны тексты на 20 категорий товара,в яндексе проиндексировалось 500 страниц,по рекламе применяем РСЯ,на сайт в итоге заходит 1000-1500 человек в день,с этого получаем в среднем 10 заказов в день.
Давно не занимался продвижением сайта в интернете,подскажите на данном этапе что лучше добавить по рекламе?что посоветуете?может что то на самом сайте изменить,сеошники сказали пока написать тексты еще по категориям
спасибо за все высказанные мнения
сайт [url]umex.ru[/url]
umex.ru
Добрый день уважаемые форумчане
Совсем недавно открыли интернет-магазин текстильных изделий,пока только текстильных..в даьнейшем ассортимент будет расширяться
Сайту пока еще 1,5 месяца,на данный момент написаны тексты на 20 категорий товара,в яндексе проиндексировалось 500 страниц,по рекламе применяем РСЯ,на сайт в итоге заходит 1000-1500 человек в день,с этого получаем в среднем 10 заказов в день.
Давно не занимался продвижением сайта в интернете,подскажите на данном этапе что лучше добавить по рекламе?что посоветуете?может что то на самом сайте изменить,сеошники сказали пока написать тексты еще по категориям
спасибо за все высказанные мнения
сайт [url]umex.ru[/url]
umex.ru
11/03/2017
Первым делом - все бросить причем и заняться именно этим - срочно переделать сайт. Сейчас иметь сайт с неадаптивной версткой просто глупо, ибо она ничего дополнительно не стоит, а эффект серьезный.
За прошедший год количество мобильных заходов очень резко выросло, и будет только расти.
С дубовой версткой что у вас сейчас - теряете 50% посетителей.
Первым делом - все бросить причем и заняться именно этим - срочно переделать сайт. Сейчас иметь сайт с неадаптивной версткой просто глупо, ибо она ничего дополнительно не стоит, а эффект серьезный.
За прошедший год количество мобильных заходов очень резко выросло, и будет только расти.
С дубовой версткой что у вас сейчас - теряете 50% посетителей.
11/03/2017
Неправильно. Не нужна "версия" а то они так и сделают. Нужен просто адаптивный дизайн.
Вообще, если это "кто-то" делал сайт, то надо их менять. Ибо разработчик, который клиенту сейчас делает неадаптивные сайты - это очень плохой разработчик.
Мороз Мороз:
чтоб делали адаптивную версию
чтоб делали адаптивную версию
Неправильно. Не нужна "версия" а то они так и сделают. Нужен просто адаптивный дизайн.
Вообще, если это "кто-то" делал сайт, то надо их менять. Ибо разработчик, который клиенту сейчас делает неадаптивные сайты - это очень плохой разработчик.
Valentin Buyalskyi,
мененджер -
мененджер -
09:53
У меня подобный вопрос, кто знает и может помочь советом, если я хочу сделать сайт по текстильным изделиям, можно его будет раскрутить самостоятельно за три-четыре месяца через трастовые форумы и блоги? Или лучше будет заказать рекламу через агентство, которое занимается продвижением сообществ? Просто мне важно вложиться в сроки перед акционерами фирмы
У меня подобный вопрос, кто знает и может помочь советом, если я хочу сделать сайт по текстильным изделиям, можно его будет раскрутить самостоятельно за три-четыре месяца через трастовые форумы и блоги? Или лучше будет заказать рекламу через агентство, которое занимается продвижением сообществ? Просто мне важно вложиться в сроки перед акционерами фирмы
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