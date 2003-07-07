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Каков (хотя бы приблизительно) оборот крупнейшего магазина Рунета - 003.ру?
07/07/2003
Интересно - поделись.
Интересно - поделись.
08/07/2003
Фигней занимаетесь(в буквальном смысле этого выражения, а не желание Вас задеть).
Поясню... от нефиг делать (в данном случае - в буквальном смысле :)) сделал сайт для своей матушки - чистА, прайс с минимальным дизайном, подогнанный под стандарты ru-поисковиков, в результате - среднемесячный оборот - 9.5 млн. (сам офигел)
Фигней занимаетесь(в буквальном смысле этого выражения, а не желание Вас задеть).
Поясню... от нефиг делать (в данном случае - в буквальном смысле :)) сделал сайт для своей матушки - чистА, прайс с минимальным дизайном, подогнанный под стандарты ru-поисковиков, в результате - среднемесячный оборот - 9.5 млн. (сам офигел)
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