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Каков (хотя бы приблизительно) оборот крупнейшего магазина Рунета - 003.ру?



Ссылка на сообщение Серьезный
07/07/2003

Интересно - поделись.



Ссылка на сообщение Казак
08/07/2003

Фигней занимаетесь(в буквальном смысле этого выражения, а не желание Вас задеть).



Поясню... от нефиг делать (в данном случае - в буквальном смысле :)) сделал сайт для своей матушки - чистА, прайс с минимальным дизайном, подогнанный под стандарты ru-поисковиков, в результате - среднемесячный оборот - 9.5 млн. (сам офигел)



Ссылка на сообщение Михаил
08/07/2003

Сказочник Андерсен, самому-то не смешно?



Ссылка на сообщение Михаил Конев
08/07/2003

003.ру - довольно большой, но далеко не самый большой. Считаю, что самый крупный - это М-Видео с Быттехникой.



Ссылка на сообщение Михаил Конев
08/07/2003

Что касается оборота, то где-то я читал про 7 млн. $ в 2002 году.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
08/07/2003

кто больше? ;)



Ссылка на сообщение Казак
08/07/2003

Нет, не смешно. Хотя, конечно, приврал. 9.5 - заказы. Реализованых, без малого, три. Согласись, все едино, не плохо.



Ссылка на сообщение Gringo
09/07/2003

Lex......поделитесь пожалуйста......

Было бы интересно узнать.


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