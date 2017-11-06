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Как пройти модерацию в Яндекс Директ, тематика Майнеры криптовалюты
06/11/2017
Были запущены рекламные кампании в Яндекс Директ (поиск и РСЯ).
Тематика: майнеры (устройства для производства криптовалюты, биткоинов и т.д.).
Но 80% объявлений не прошли модерацию, т.к. в Яндекс Директ запрещена реклама: майнеров, манинга, криптовалют и т.д.
Но другие сайты, которые занимаются продажей данной продукции, рекламируются в Яндекс Директ, и у них получилось пройти модерацию Яндекс Директ.
Нам тоже нужно пройти модерацию. Нужно найти
Вопросы:
1. Какие способы позволят пройти модерацию в данной тематике (Майнеры)?
2. Кто может помочь пройти модерацию (работу оплачу)?
Были запущены рекламные кампании в Яндекс Директ (поиск и РСЯ).
Тематика: майнеры (устройства для производства криптовалюты, биткоинов и т.д.).
Но 80% объявлений не прошли модерацию, т.к. в Яндекс Директ запрещена реклама: майнеров, манинга, криптовалют и т.д.
Но другие сайты, которые занимаются продажей данной продукции, рекламируются в Яндекс Директ, и у них получилось пройти модерацию Яндекс Директ.
Нам тоже нужно пройти модерацию. Нужно найти
Вопросы:
1. Какие способы позволят пройти модерацию в данной тематике (Майнеры)?
2. Кто может помочь пройти модерацию (работу оплачу)?
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