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Как продать поисковую машину
14/07/2003
Уважаемый Константин Тимошенко писал:
<<<< "??? Я так не знаю ни одной. Практически всегда приходится пользоваться обычными поисковиками для поиска ТОВАРА, и уж вручную своидить все в сравнительные таблицы."
По просьбе уважаемого Игоря я просмотрел сайты по книгам. Вот там я обнаружил мета-ИМ если не больше, то столько же, сколько и действующих ИМ.
Если позволите, я не буду приводить списки ссылок для сравнения.
С уважением Сергей.
Уважаемый Константин Тимошенко писал:
<<<< "??? Я так не знаю ни одной. Практически всегда приходится пользоваться обычными поисковиками для поиска ТОВАРА, и уж вручную своидить все в сравнительные таблицы."
По просьбе уважаемого Игоря я просмотрел сайты по книгам. Вот там я обнаружил мета-ИМ если не больше, то столько же, сколько и действующих ИМ.
Если позволите, я не буду приводить списки ссылок для сравнения.
С уважением Сергей.
14/07/2003
Уважаемый Дмитрий писал:
<<< "www.pricegrabber.ru - это не поисковик, а система сравнения цен в подключенных магазинах."
Таких систем существунт много, (efind.ru, eprice.ru, ...)
Но все они как правило требуют, что бы им подавали информацию уже в обработанном виде. Прайс листы без предварительной обработки они не переварят. Отсюда и малое количество представленных фирм.
Уважаемый Дмитрий писал:
<<< "www.pricegrabber.ru - это не поисковик, а система сравнения цен в подключенных магазинах."
Таких систем существунт много, (efind.ru, eprice.ru, ...)
Но все они как правило требуют, что бы им подавали информацию уже в обработанном виде. Прайс листы без предварительной обработки они не переварят. Отсюда и малое количество представленных фирм.
14/07/2003
>- Систему не будут покупать магазины (по крайней мере задорого, ну не дороже нескольких сотен), и то единицы - для отслеживания рынка.
Систему не будут покупать магазины даже если она будет отслеживать все магазины рунета. Так как чтобы оценить рынок достаточно "вести" десяток конкурентов
>- Систему не будут покупать пользователи, из-за не всеоблемости и разовости нужды в ней.
Опять же независимо от работоспособности системы ее не будут покупать и пользователи. Покрайней мере пока не широко не распостранятся микроплатежи. Хотя и тогда речь будет идти не о покупке системы, а о платном доступе к ней.
>Я то думал, что речь идет о некоем мини-яндексе, который цедит ВЕСЬ рунет, вне зависимости от желания сайтов и ИМ. Тогда бы вы фактически отняли бы самую большую и сладкую конфету у поисковиков.
Без "ручного" подключения магазинов это технически невыполнимо. Возможно ситуацию изменит повсеместное распостранение xml.
>А ТАК - это мертвая идея. Юзер за это платить не будет, Магазин, скорее всего тоже.
Ошибаетесь. Идея не была мертвой ни тогда когда с трудом окупался хостинг, ни теперь, когда на днях открывается еще один ресурс охватывающих ряд распостраненных в интернете товаров: кухонную и домашнюю технику
>- Систему не будут покупать магазины (по крайней мере задорого, ну не дороже нескольких сотен), и то единицы - для отслеживания рынка.
Систему не будут покупать магазины даже если она будет отслеживать все магазины рунета. Так как чтобы оценить рынок достаточно "вести" десяток конкурентов
>- Систему не будут покупать пользователи, из-за не всеоблемости и разовости нужды в ней.
Опять же независимо от работоспособности системы ее не будут покупать и пользователи. Покрайней мере пока не широко не распостранятся микроплатежи. Хотя и тогда речь будет идти не о покупке системы, а о платном доступе к ней.
>Я то думал, что речь идет о некоем мини-яндексе, который цедит ВЕСЬ рунет, вне зависимости от желания сайтов и ИМ. Тогда бы вы фактически отняли бы самую большую и сладкую конфету у поисковиков.
Без "ручного" подключения магазинов это технически невыполнимо. Возможно ситуацию изменит повсеместное распостранение xml.
>А ТАК - это мертвая идея. Юзер за это платить не будет, Магазин, скорее всего тоже.
Ошибаетесь. Идея не была мертвой ни тогда когда с трудом окупался хостинг, ни теперь, когда на днях открывается еще один ресурс охватывающих ряд распостраненных в интернете товаров: кухонную и домашнюю технику
14/07/2003
Мертвая не в смысле "нерабочая" (она то как раз рабочая). А в смысле, "продать" - как и поставлен вопрос. Для мецената - идея супер :).
Хотя ее не всеобъемлющий охват все равно заставляет юзера пользоваться и другими способами анализа.
Подобная штука была бы весьма полезна ПРИ каталоге ИМ. Т.е. магазин добавляет себя в каталог не только описанием, но и прайсом.
Мертвая не в смысле "нерабочая" (она то как раз рабочая). А в смысле, "продать" - как и поставлен вопрос. Для мецената - идея супер :).
Хотя ее не всеобъемлющий охват все равно заставляет юзера пользоваться и другими способами анализа.
Подобная штука была бы весьма полезна ПРИ каталоге ИМ. Т.е. магазин добавляет себя в каталог не только описанием, но и прайсом.
14/07/2003
>Мертвая не в смысле "нерабочая" (она то как раз рабочая). А в смысле, "продать" - как и поставлен вопрос.
Я именно так это и понял.
Но почему, чтобы заработать, все упирается в "продать"? pricegrabber.ru прекрасно существует за счет абонплаты.
Причем я склоняюсь к тому что это вообще единственная бизнес-модель (имеются в виду чистые интернет-сервисы) в рунете, которая сейчас приносит реальную отдачу.
>Мертвая не в смысле "нерабочая" (она то как раз рабочая). А в смысле, "продать" - как и поставлен вопрос.
Я именно так это и понял.
Но почему, чтобы заработать, все упирается в "продать"? pricegrabber.ru прекрасно существует за счет абонплаты.
Причем я склоняюсь к тому что это вообще единственная бизнес-модель (имеются в виду чистые интернет-сервисы) в рунете, которая сейчас приносит реальную отдачу.
14/07/2003
Абон. платы со стороны кого?
Со стороны юзера? - мне как покупателю совершенно не улыбается платить за инфу "кому я отдам деньги".
Со стороны ИМ? Тут тонкий момент. Одно дело засветиться просто в списке магазинов, другое дело выставиться по ранжиру цен. Если ИМ демпингует - ему конечно выгодно у вас засветиться. А если у него наценка конкретная. Я бы на его месте не торопился вступать в ваши ряды.
Если же цены нивелируются, т.е. станут одинаковыми (почти) - то какой в системе смысл? - цены то одинаковые...
Куда ни кинь - всюду клин.
На мой взгляд, плясать надо начинать со стороны покупателя. Т.е. сервис должен быть полезный для него. Тогда и ИМ подтянутся. А если начинать с ИМ - это джинса будет, которая быстро помрет.
Абон. платы со стороны кого?
Со стороны юзера? - мне как покупателю совершенно не улыбается платить за инфу "кому я отдам деньги".
Со стороны ИМ? Тут тонкий момент. Одно дело засветиться просто в списке магазинов, другое дело выставиться по ранжиру цен. Если ИМ демпингует - ему конечно выгодно у вас засветиться. А если у него наценка конкретная. Я бы на его месте не торопился вступать в ваши ряды.
Если же цены нивелируются, т.е. станут одинаковыми (почти) - то какой в системе смысл? - цены то одинаковые...
Куда ни кинь - всюду клин.
На мой взгляд, плясать надо начинать со стороны покупателя. Т.е. сервис должен быть полезный для него. Тогда и ИМ подтянутся. А если начинать с ИМ - это джинса будет, которая быстро помрет.
14/07/2003
>Абон. платы со стороны кого?
>Со стороны юзера?
про микроплатежи смотрите выше
>Со стороны ИМ?
именно
>Тут тонкий момент. Одно дело засветиться просто в списке магазинов, другое дело выставиться по ранжиру цен. Если ИМ демпингует - ему конечно выгодно у вас засветиться. А если у него наценка конкретная.
Редко кто может позволить себе демпинговать по всему ассортименту.
Проигрывая по одним товарам, можно получить посетителей (читай, покупателей) по другим
>Если же цены нивелируются, т.е. станут одинаковыми (почти) - то какой в системе смысл? - цены то одинаковые...
Смысл? Посетитель делает выбор не по цене, а по известности магазина и дополнительным показателям - доставка, оплата.
Ну а магазин получает покупателей
>На мой взгляд, плясать надо начинать со стороны покупателя. Т.е. сервис должен быть полезный для него. Тогда и ИМ подтянутся.
Если начинать от покупателя, то выход на оккупаемость будет как у яндекса - лет через 5-6
>А если начинать с ИМ - это джинса будет, которая быстро помрет.
А здесь необходимо ваше объяснение.
Единственное хочу добавить, чтобы не скатиться до уровня одного известного прайс-листа необходимы некоторые меры.
Так, например, мы забираем только те цены, которые видит обычный посетитель этого магазина, а не специально подготовленные.
Кроме того к базовой цене прикручиваем нсп, а иногда и ндс, если в магазине об этом "забывают".
Ну и потом не стоит забывать о саморегулировании - если один магазин начинает нечестную игру, всегда найдется другой, который сообщит об этом.
>Абон. платы со стороны кого?
>Со стороны юзера?
про микроплатежи смотрите выше
>Со стороны ИМ?
именно
>Тут тонкий момент. Одно дело засветиться просто в списке магазинов, другое дело выставиться по ранжиру цен. Если ИМ демпингует - ему конечно выгодно у вас засветиться. А если у него наценка конкретная.
Редко кто может позволить себе демпинговать по всему ассортименту.
Проигрывая по одним товарам, можно получить посетителей (читай, покупателей) по другим
>Если же цены нивелируются, т.е. станут одинаковыми (почти) - то какой в системе смысл? - цены то одинаковые...
Смысл? Посетитель делает выбор не по цене, а по известности магазина и дополнительным показателям - доставка, оплата.
Ну а магазин получает покупателей
>На мой взгляд, плясать надо начинать со стороны покупателя. Т.е. сервис должен быть полезный для него. Тогда и ИМ подтянутся.
Если начинать от покупателя, то выход на оккупаемость будет как у яндекса - лет через 5-6
>А если начинать с ИМ - это джинса будет, которая быстро помрет.
А здесь необходимо ваше объяснение.
Единственное хочу добавить, чтобы не скатиться до уровня одного известного прайс-листа необходимы некоторые меры.
Так, например, мы забираем только те цены, которые видит обычный посетитель этого магазина, а не специально подготовленные.
Кроме того к базовой цене прикручиваем нсп, а иногда и ндс, если в магазине об этом "забывают".
Ну и потом не стоит забывать о саморегулировании - если один магазин начинает нечестную игру, всегда найдется другой, который сообщит об этом.
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