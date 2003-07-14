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Как продать поисковую машину



Ссылка на сообщение Сергей
14/07/2003

Уважаемый Константин Тимошенко писал:



<<<< "??? Я так не знаю ни одной. Практически всегда приходится пользоваться обычными поисковиками для поиска ТОВАРА, и уж вручную своидить все в сравнительные таблицы."



По просьбе уважаемого Игоря я просмотрел сайты по книгам. Вот там я обнаружил мета-ИМ если не больше, то столько же, сколько и действующих ИМ.



Если позволите, я не буду приводить списки ссылок для сравнения.



С уважением Сергей.



Ссылка на сообщение Сергей
14/07/2003

Уважаемый Дмитрий писал:



<<< "www.pricegrabber.ru - это не поисковик, а система сравнения цен в подключенных магазинах."



Таких систем существунт много, (efind.ru, eprice.ru, ...)



Но все они как правило требуют, что бы им подавали информацию уже в обработанном виде. Прайс листы без предварительной обработки они не переварят. Отсюда и малое количество представленных фирм.



Ссылка на сообщение Дмитрий
14/07/2003

>Но все они как правило требуют, что бы им подавали информацию уже в обработанном виде.

Информация забирается с сайтов магазинов именно в том виде в котором ее видят пользователи. Специально никто прайс-листы не подготавливает.



Ссылка на сообщение Дмитрий
14/07/2003

>- Систему не будут покупать магазины (по крайней мере задорого, ну не дороже нескольких сотен), и то единицы - для отслеживания рынка.



Систему не будут покупать магазины даже если она будет отслеживать все магазины рунета. Так как чтобы оценить рынок достаточно "вести" десяток конкурентов



>- Систему не будут покупать пользователи, из-за не всеоблемости и разовости нужды в ней.



Опять же независимо от работоспособности системы ее не будут покупать и пользователи. Покрайней мере пока не широко не распостранятся микроплатежи. Хотя и тогда речь будет идти не о покупке системы, а о платном доступе к ней.



>Я то думал, что речь идет о некоем мини-яндексе, который цедит ВЕСЬ рунет, вне зависимости от желания сайтов и ИМ. Тогда бы вы фактически отняли бы самую большую и сладкую конфету у поисковиков.



Без "ручного" подключения магазинов это технически невыполнимо. Возможно ситуацию изменит повсеместное распостранение xml.



>А ТАК - это мертвая идея. Юзер за это платить не будет, Магазин, скорее всего тоже.



Ошибаетесь. Идея не была мертвой ни тогда когда с трудом окупался хостинг, ни теперь, когда на днях открывается еще один ресурс охватывающих ряд распостраненных в интернете товаров: кухонную и домашнюю технику



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
14/07/2003

Мертвая не в смысле "нерабочая" (она то как раз рабочая). А в смысле, "продать" - как и поставлен вопрос. Для мецената - идея супер :).

Хотя ее не всеобъемлющий охват все равно заставляет юзера пользоваться и другими способами анализа.

Подобная штука была бы весьма полезна ПРИ каталоге ИМ. Т.е. магазин добавляет себя в каталог не только описанием, но и прайсом.



Ссылка на сообщение Дмитрий
14/07/2003

>Мертвая не в смысле "нерабочая" (она то как раз рабочая). А в смысле, "продать" - как и поставлен вопрос.



Я именно так это и понял.

Но почему, чтобы заработать, все упирается в "продать"? pricegrabber.ru прекрасно существует за счет абонплаты.

Причем я склоняюсь к тому что это вообще единственная бизнес-модель (имеются в виду чистые интернет-сервисы) в рунете, которая сейчас приносит реальную отдачу.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
14/07/2003

Абон. платы со стороны кого?

Со стороны юзера? - мне как покупателю совершенно не улыбается платить за инфу "кому я отдам деньги".

Со стороны ИМ? Тут тонкий момент. Одно дело засветиться просто в списке магазинов, другое дело выставиться по ранжиру цен. Если ИМ демпингует - ему конечно выгодно у вас засветиться. А если у него наценка конкретная. Я бы на его месте не торопился вступать в ваши ряды.

Если же цены нивелируются, т.е. станут одинаковыми (почти) - то какой в системе смысл? - цены то одинаковые...

Куда ни кинь - всюду клин.



На мой взгляд, плясать надо начинать со стороны покупателя. Т.е. сервис должен быть полезный для него. Тогда и ИМ подтянутся. А если начинать с ИМ - это джинса будет, которая быстро помрет.



Ссылка на сообщение Дмитрий
14/07/2003

>Абон. платы со стороны кого?

>Со стороны юзера?



про микроплатежи смотрите выше



>Со стороны ИМ?



именно



>Тут тонкий момент. Одно дело засветиться просто в списке магазинов, другое дело выставиться по ранжиру цен. Если ИМ демпингует - ему конечно выгодно у вас засветиться. А если у него наценка конкретная.



Редко кто может позволить себе демпинговать по всему ассортименту.

Проигрывая по одним товарам, можно получить посетителей (читай, покупателей) по другим



>Если же цены нивелируются, т.е. станут одинаковыми (почти) - то какой в системе смысл? - цены то одинаковые...



Смысл? Посетитель делает выбор не по цене, а по известности магазина и дополнительным показателям - доставка, оплата.

Ну а магазин получает покупателей



>На мой взгляд, плясать надо начинать со стороны покупателя. Т.е. сервис должен быть полезный для него. Тогда и ИМ подтянутся.



Если начинать от покупателя, то выход на оккупаемость будет как у яндекса - лет через 5-6



>А если начинать с ИМ - это джинса будет, которая быстро помрет.



А здесь необходимо ваше объяснение.

Единственное хочу добавить, чтобы не скатиться до уровня одного известного прайс-листа необходимы некоторые меры.

Так, например, мы забираем только те цены, которые видит обычный посетитель этого магазина, а не специально подготовленные.

Кроме того к базовой цене прикручиваем нсп, а иногда и ндс, если в магазине об этом "забывают".

Ну и потом не стоит забывать о саморегулировании - если один магазин начинает нечестную игру, всегда найдется другой, который сообщит об этом.



Ссылка на сообщение Сергей
03/12/2003

Все таки Яндекс ищет цены плохо.

Попрбуйте сами



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

Отвратительно ищет.

И что?...



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

PS. В смысле, есть альтернатива?



Ссылка на сообщение игорь
04/02/2005

как посмотреть в действии

сколько стоит

с открытым кодом или нет



Ссылка на сообщение Виктория Сергеева
04/02/2005

Сергей, интерес есть, я отправила Вам письмо.


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