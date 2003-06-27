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Как продать поисковую машину
27/06/2003
>интересующими его позициями и все такое. Это детская задача.
Задача задаче рознь. Например, у нас на прайсграббере кроме заливки прайс-листов происходит еще и обработка их с элементом эвристического анализа, позволяющая свести и сопоставить, например, Samsung sgh a300 из одного магазина с Samsung a300 из другого и Samsung a 300 из третьего.
>интересующими его позициями и все такое. Это детская задача.
Задача задаче рознь. Например, у нас на прайсграббере кроме заливки прайс-листов происходит еще и обработка их с элементом эвристического анализа, позволяющая свести и сопоставить, например, Samsung sgh a300 из одного магазина с Samsung a300 из другого и Samsung a 300 из третьего.
01/07/2003
А на книжных и парфюмерных магазинах пробовали свою машину?
Если да - сообщите результаты. желательно сравнение их с www.findbook.ru
А на книжных и парфюмерных магазинах пробовали свою машину?
Если да - сообщите результаты. желательно сравнение их с www.findbook.ru
07/07/2003
По проводу цен:
От чего зависит стоимость разработки:
1. От количества искомых позиций
2. От сложности написания наименований
3. От количества сайтов данной тематики
4. От сервисов, которые Вы потребуете
5.
и поддержки:
1. От трафика, который мы потратим
2. От «динамичности» Интернета в этой отрасли
3. От частоты обновлений информации
4. От частоты изменений формата выдачи
5. От того, будем или нет мы продвигать Ваш сайт
Вообщем, надо, вначале посмотреть задачу.
Самая грубая оценка цены - $5000 - $15000.
По проводу цен:
От чего зависит стоимость разработки:
1. От количества искомых позиций
2. От сложности написания наименований
3. От количества сайтов данной тематики
4. От сервисов, которые Вы потребуете
5.
и поддержки:
1. От трафика, который мы потратим
2. От «динамичности» Интернета в этой отрасли
3. От частоты обновлений информации
4. От частоты изменений формата выдачи
5. От того, будем или нет мы продвигать Ваш сайт
Вообщем, надо, вначале посмотреть задачу.
Самая грубая оценка цены - $5000 - $15000.
07/07/2003
Уважаемый Игорь писал:
>> А на книжных и парфюмерных магазинах пробовали свою машину?
Если да - сообщите результаты. желательно сравнение их с www.findbook.ru
Отвечаю:
По поводу книг:
Очень много Интернет-магазинов. Лучше делать поисковую систему по ИМ (как предлагал уважаемый Константин Тимошенко). Но таких систем еще больше, чем самих ИМ. Если есть идеи, как сделать самую лучшую поисковую систему по ИМ, то с удовольствием реализуем.
По поводу косметики:
Тут лучше, есть прайс-листы (хотя немного), есть порталы.
И вообще:
Для того, что бы сравнить нашу поисковую машину с любой другой в какой либо отрасли необходимо ее изготовить, а это процесс небыстрый, который в первую очередь подразумевает получение от заказчика (нет, не аванса:-00), информации по предметной области.
Уважаемый Игорь писал:
>> А на книжных и парфюмерных магазинах пробовали свою машину?
Если да - сообщите результаты. желательно сравнение их с www.findbook.ru
Отвечаю:
По поводу книг:
Очень много Интернет-магазинов. Лучше делать поисковую систему по ИМ (как предлагал уважаемый Константин Тимошенко). Но таких систем еще больше, чем самих ИМ. Если есть идеи, как сделать самую лучшую поисковую систему по ИМ, то с удовольствием реализуем.
По поводу косметики:
Тут лучше, есть прайс-листы (хотя немного), есть порталы.
И вообще:
Для того, что бы сравнить нашу поисковую машину с любой другой в какой либо отрасли необходимо ее изготовить, а это процесс небыстрый, который в первую очередь подразумевает получение от заказчика (нет, не аванса:-00), информации по предметной области.
07/07/2003
"Очень много Интернет-магазинов. Лучше делать поисковую систему по ИМ (как предлагал уважаемый Константин Тимошенко). Но таких систем еще больше, чем самих ИМ. Если есть идеи, как сделать самую лучшую поисковую систему по ИМ, то с удовольствием реализуем."
??? Я так не знаю ни одной. Практически всегда приходится пользоваться обычными поисковиками для поиска ТОВАРА, и уж вручную своидить все в сравнительные таблицы.
Если будет специальная поисковая система по товарам-ценам. Кто будет искать через Яндекс? :)
"Очень много Интернет-магазинов. Лучше делать поисковую систему по ИМ (как предлагал уважаемый Константин Тимошенко). Но таких систем еще больше, чем самих ИМ. Если есть идеи, как сделать самую лучшую поисковую систему по ИМ, то с удовольствием реализуем."
??? Я так не знаю ни одной. Практически всегда приходится пользоваться обычными поисковиками для поиска ТОВАРА, и уж вручную своидить все в сравнительные таблицы.
Если будет специальная поисковая система по товарам-ценам. Кто будет искать через Яндекс? :)
10/07/2003
А, что, www.radioweb.ru и www.price.radioweb.ru два разных сайта, или один?
И зачен нужен первый, если второй намного удобнее?
А, что, www.radioweb.ru и www.price.radioweb.ru два разных сайта, или один?
И зачен нужен первый, если второй намного удобнее?
11/07/2003
> Задача задаче рознь. Например, у нас на прайсграббере кроме заливки прайс-листов происходит еще и обработка их с элементом эвристического анализа, позволяющая свести и сопоставить, например, Samsung sgh a300 из одного магазина с Samsung a300 из другого и Samsung a 300 из третьего.
>Интересно. Это Ваша разработка, или купили. Как посмотреть.
Наша. Деньги приносит. Результаты можно посмотреть, собственно, на www.pricegrabber.ru
> Задача задаче рознь. Например, у нас на прайсграббере кроме заливки прайс-листов происходит еще и обработка их с элементом эвристического анализа, позволяющая свести и сопоставить, например, Samsung sgh a300 из одного магазина с Samsung a300 из другого и Samsung a 300 из третьего.
>Интересно. Это Ваша разработка, или купили. Как посмотреть.
Наша. Деньги приносит. Результаты можно посмотреть, собственно, на www.pricegrabber.ru
11/07/2003
>А скока будет стоить такой поисковичек по мобилкам, сегмент рынка развит, магазинчиков тьма, количество товара растет. тока 5000 баков помоему дороговато?
В зависимости от кол-ва магазинов цена будет значительно варьироваться. Если, действительно, есть интерес - пишите на info@pricegrabber.ru
>А скока будет стоить такой поисковичек по мобилкам, сегмент рынка развит, магазинчиков тьма, количество товара растет. тока 5000 баков помоему дороговато?
В зависимости от кол-ва магазинов цена будет значительно варьироваться. Если, действительно, есть интерес - пишите на info@pricegrabber.ru
13/07/2003
<<< обработка их с элементом эвристического анализа
Если я правильно понял, "Эвристический анализ" состоит в убирании разделителей везде, где это возможно. Например - Набираю "N0 Kia" получаю ответ, сами понимаете какой.
Это очень хороший "эвристический анализ", но как его применить например к конденсатору "к50-35 1000v 1Mkf", в наименовании которого все элементы пишутся по разному, и могут стоять в совершенно различном порядке Например "5% к50-35 1000Вольт 1Мкф" или "к50-35 1000-1".
Примените свой "анализ" :-)
По Поводу заливки прайс листов: на удивление мало представлено фирм (или я чего-то не понял) по моему, их только по мобильникам должно быть не менее 500. У Вас - 15. Если неправ - извините.
<<< обработка их с элементом эвристического анализа
Если я правильно понял, "Эвристический анализ" состоит в убирании разделителей везде, где это возможно. Например - Набираю "N0 Kia" получаю ответ, сами понимаете какой.
Это очень хороший "эвристический анализ", но как его применить например к конденсатору "к50-35 1000v 1Mkf", в наименовании которого все элементы пишутся по разному, и могут стоять в совершенно различном порядке Например "5% к50-35 1000Вольт 1Мкф" или "к50-35 1000-1".
Примените свой "анализ" :-)
По Поводу заливки прайс листов: на удивление мало представлено фирм (или я чего-то не понял) по моему, их только по мобильникам должно быть не менее 500. У Вас - 15. Если неправ - извините.
14/07/2003
>Если я правильно понял, "Эвристический анализ" состоит в убирании разделителей везде,
Неправильно поняли: обрабатывается неправильный порядок, ошибочный транслит, опечатки и многое другое
>Примените свой "анализ" :-)
думаю с этим можно будет справиться
>У Вас - 15. Если неправ - извините.
www.pricegrabber.ru - это не поисковик, а система сравнения цен в подключенных магазинах.Никто и не обещает всеобщего охвата. Да и не зачем этого, собственно, делать.
>Если я правильно понял, "Эвристический анализ" состоит в убирании разделителей везде,
Неправильно поняли: обрабатывается неправильный порядок, ошибочный транслит, опечатки и многое другое
>Примените свой "анализ" :-)
думаю с этим можно будет справиться
>У Вас - 15. Если неправ - извините.
www.pricegrabber.ru - это не поисковик, а система сравнения цен в подключенных магазинах.Никто и не обещает всеобщего охвата. Да и не зачем этого, собственно, делать.
14/07/2003
А! Вот в чем дело.
"это не поисковик, а система сравнения цен в подключенных магазинах."
Т.е. для того, что бы засветились результаты поиска, ИМ должен быть "подключен".
Вот это - убивает всю идею.
Т.е. система становится магазино-зависимой.
Те, кто демпингует - они бы рады засветиться. Те. кто торгует с большой наценкой - запросто могут заблокировать запрос с вашего сервера к себе, что бы не фигурировать там со своими потолочными ценами.
Т.е. фактически система разваливается на кучку скриптов-грабберов, собирающих прайсы и скрипты, которые эти результаты сводят в читабельную табличку.
Таким образом
- система не является всеобъемлющей, а является по сути "каталожной". Это резко снижает ее щенность.
- Систему не будут покупать магазины (по крайней мере задорого, ну не дороже нескольких сотен), и то единицы - для отслеживания рынка.
- Систему не будут покупать пользователи, из-за не всеоблемости и разовости нужды в ней.
Я то думал, что речь идет о некоем мини-яндексе, который цедит ВЕСЬ рунет, вне зависимости от желания сайтов и ИМ. Тогда бы вы фактически отняли бы самую большую и сладкую конфету у поисковиков.
А ТАК - это мертвая идея. Юзер за это платить не будет, Магазин, скорее всего тоже.
А! Вот в чем дело.
"это не поисковик, а система сравнения цен в подключенных магазинах."
Т.е. для того, что бы засветились результаты поиска, ИМ должен быть "подключен".
Вот это - убивает всю идею.
Т.е. система становится магазино-зависимой.
Те, кто демпингует - они бы рады засветиться. Те. кто торгует с большой наценкой - запросто могут заблокировать запрос с вашего сервера к себе, что бы не фигурировать там со своими потолочными ценами.
Т.е. фактически система разваливается на кучку скриптов-грабберов, собирающих прайсы и скрипты, которые эти результаты сводят в читабельную табличку.
Таким образом
- система не является всеобъемлющей, а является по сути "каталожной". Это резко снижает ее щенность.
- Систему не будут покупать магазины (по крайней мере задорого, ну не дороже нескольких сотен), и то единицы - для отслеживания рынка.
- Систему не будут покупать пользователи, из-за не всеоблемости и разовости нужды в ней.
Я то думал, что речь идет о некоем мини-яндексе, который цедит ВЕСЬ рунет, вне зависимости от желания сайтов и ИМ. Тогда бы вы фактически отняли бы самую большую и сладкую конфету у поисковиков.
А ТАК - это мертвая идея. Юзер за это платить не будет, Магазин, скорее всего тоже.
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