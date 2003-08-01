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Как правильно упаковать диск?
01/08/2003
2Solid и ММЦ Выяснил, кто заинтересовался и оставил e-mail, отпишу... Кто нет - пишите сами...
2 Андрей, вот сейчас и порубимся :)))))) А если серьезно, с точки зрения магазинов, мы вроде как конкуренты, а так, наши компании партнеры :)
2Solid и ММЦ Выяснил, кто заинтересовался и оставил e-mail, отпишу... Кто нет - пишите сами...
2 Андрей, вот сейчас и порубимся :)))))) А если серьезно, с точки зрения магазинов, мы вроде как конкуренты, а так, наши компании партнеры :)
06/07/2004
По поводу коробок и "пупырчатой" пленки.
1)Самый дешевый вариант приобретения коробок - покупать у лотков, торгующими компакт-дисками(чистыми). Мы купили 100 коробок(рассчитанные на 5 CD) за 50 рублей;
2)Тоже самое и с пленкой. Можно договориться с магазинами, торгующими техникой, сходить на рынок, где также продают разную аппаратуру. На этой неделе мы пойдем на "разведку". Каому интересно будет - сообщу о расценках.
По поводу коробок и "пупырчатой" пленки.
1)Самый дешевый вариант приобретения коробок - покупать у лотков, торгующими компакт-дисками(чистыми). Мы купили 100 коробок(рассчитанные на 5 CD) за 50 рублей;
2)Тоже самое и с пленкой. Можно договориться с магазинами, торгующими техникой, сходить на рынок, где также продают разную аппаратуру. На этой неделе мы пойдем на "разведку". Каому интересно будет - сообщу о расценках.
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