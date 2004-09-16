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Как платят директорам Интернет-магазинов?
16/09/2004
Интересная тема. У меня есть предложение на 4 штуки оклада и %, но требования к кандидату такие, что таких я уже начал думать, в природе нет. Первое, самое интересное: возраст 35-45 лет. Если кто-нибудь заинтересуется, я готов разговаривать об этом.
Интересная тема. У меня есть предложение на 4 штуки оклада и %, но требования к кандидату такие, что таких я уже начал думать, в природе нет. Первое, самое интересное: возраст 35-45 лет. Если кто-нибудь заинтересуется, я готов разговаривать об этом.
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