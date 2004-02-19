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Как открыть телемагазин?



Юлия



Здравствуйте! Я менеджер компании "Прайм плюс" Ростовская обл. г. Волгодонск Занимаюсь изготовлением и размещением рекламы на центральных каналах. Планируем открыть телемагазин. Нужны поставщики товаров





Alex



Уважаемый Дода-свяжитесь пожалуйста со мной 3634550 доб 148 -Александр Семенович-есть конкретные вопросы и предложения по телемагазину





Анатолий



Есть опыт, могу поделиться.





АНДРЕЙ



ПРИШЛИТЕ ИНФОРМАЦИЮ КАКОЙ ТОВАР ДЛЯ ТЕЛЕМАГАЗИНА У ВАС ЕСТЬ И ЦЕНЫ





Егор











Ищем партнеров!



Мы имеем оригинальный товар и новый телемагазинный ролик.



Заинтересованы в размещении товара в региональных телемагазинах.



Вся информация о фирме :



Предложения и вопросы пожалуйста присылайте намой адрес.







Best regards,



Egor Medvedev Добрый день!Ищем партнеров!Мы имеем оригинальный товар и новый телемагазинный ролик.Заинтересованы в размещении товара в региональных телемагазинах.Вся информация о фирме : www.nevoton.ru Предложения и вопросы пожалуйста присылайте намой адрес.Best regards,Egor Medvedev





Михаил



Года 4 назад оплатили за несколько выходов "Магазин на диване" порядка 30 К, отдача -ноль т.к. выходил этот магазин далеко за полночь.





Анатолий



про товар-подробнее.





Виктор







С уважением Брюнин В.В. Здравствуйте Игорь! Прочитал Ваше сообщение на форуме и оно меня заинтересовало. Дело в том, что мы (я и мои коллеги)профессионально занимаемся производством различной видеопродукции. Сотрудничаем с людьми из различных телекомпаний. Собираемся делать ТВ-программу. В ближайшее время появиться наш сайт. Но нас ещё интересует создание телемагазина. Вы пишете, что Вам интересен проект открытия телемагазина в России. Предлагаю сотрудничество в этом вопросе. От Вас хотелось бы получить информацию о товарах, которые Вы реализуете, какова норма прибыли на эти товары и также информацию о том, с чего лучше всего начать, что необходимо для нормального функционирования телемагазина.С уважением Брюнин В.В.





Елена







Меня очень заинтересовала ваша продукция. Пожалуйста, разъясните какой проект у вас сейчас в разработке и какой ролик (Видеоматериал) у вас есть.Спасибо.



жду информацию на почту для конкретной беседы. Добрый день, Егор.Меня очень заинтересовала ваша продукция. Пожалуйста, разъясните какой проект у вас сейчас в разработке и какой ролик (Видеоматериал) у вас есть.Спасибо.жду информацию на почту для конкретной беседы.





Владимир







Владимир. Уважаемые господа, есть очень интересные товары и видеоматериал на них. Гибкая система скидок. Всем заинтересованным телемагазинам и телеканалам по запросу готов выслать информацию.Владимир.





Кирилл



Мне интересен товар для телемагазина. Жду от Вас информации. С уважением, Кириллов Кирилл.





Кирилл







Жду с нетерпением, С уважением, Кириллов Кирилл. Привет, нужна инфа по телемагазину, можешь поделиться????Жду с нетерпением, С уважением, Кириллов Кирилл.





Кирилл



Егор, жду предложения по товару для телемагазина. С уважением, кириллов кирилл.





Кирилл



Владимир, пишите на адрес general2001@hotbox.ru все предложения, которые есть по продукции для телемагазина. И все, кто что- то знает, пишите. Кирилл.





Антон







Могу предложить несколько товаров для телемагазина, товары сезонные - изделия с подогревом, есть видео ролик.



Кого заинтересует, пишите!!! День добрый!Могу предложить несколько товаров для телемагазина, товары сезонные - изделия с подогревом, есть видео ролик.Кого заинтересует, пишите!!!



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