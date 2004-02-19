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Как открыть телемагазин?



Ссылка на сообщение Юлия
19/02/2004

Здравствуйте! Я менеджер компании "Прайм плюс" Ростовская обл. г. Волгодонск Занимаюсь изготовлением и размещением рекламы на центральных каналах. Планируем открыть телемагазин. Нужны поставщики товаров



Ссылка на сообщение Alex
12/03/2004

Уважаемый Дода-свяжитесь пожалуйста со мной 3634550 доб 148 -Александр Семенович-есть конкретные вопросы и предложения по телемагазину



Ссылка на сообщение Анатолий
02/04/2004

Есть опыт, могу поделиться.



Ссылка на сообщение АНДРЕЙ
27/05/2004

ПРИШЛИТЕ ИНФОРМАЦИЮ КАКОЙ ТОВАР ДЛЯ ТЕЛЕМАГАЗИНА У ВАС ЕСТЬ И ЦЕНЫ



Ссылка на сообщение Егор
07/06/2004

Добрый день!



Ищем партнеров!

Мы имеем оригинальный товар и новый телемагазинный ролик.

Заинтересованы в размещении товара в региональных телемагазинах.

Вся информация о фирме : www.nevoton.ru.

Предложения и вопросы пожалуйста присылайте намой адрес.



Best regards,

Egor Medvedev



Ссылка на сообщение Михаил
07/06/2004

Года 4 назад оплатили за несколько выходов "Магазин на диване" порядка 30 К, отдача -ноль т.к. выходил этот магазин далеко за полночь.



Ссылка на сообщение Анатолий
07/06/2004

про товар-подробнее.



Ссылка на сообщение Виктор
08/06/2004

Здравствуйте Игорь! Прочитал Ваше сообщение на форуме и оно меня заинтересовало. Дело в том, что мы (я и мои коллеги)профессионально занимаемся производством различной видеопродукции. Сотрудничаем с людьми из различных телекомпаний. Собираемся делать ТВ-программу. В ближайшее время появиться наш сайт. Но нас ещё интересует создание телемагазина. Вы пишете, что Вам интересен проект открытия телемагазина в России. Предлагаю сотрудничество в этом вопросе. От Вас хотелось бы получить информацию о товарах, которые Вы реализуете, какова норма прибыли на эти товары и также информацию о том, с чего лучше всего начать, что необходимо для нормального функционирования телемагазина.

С уважением Брюнин В.В.



Ссылка на сообщение Елена
08/06/2004

Добрый день, Егор.

Меня очень заинтересовала ваша продукция. Пожалуйста, разъясните какой проект у вас сейчас в разработке и какой ролик (Видеоматериал) у вас есть.Спасибо.

жду информацию на почту для конкретной беседы.



Ссылка на сообщение Владимир
10/06/2004

Уважаемые господа, есть очень интересные товары и видеоматериал на них. Гибкая система скидок. Всем заинтересованным телемагазинам и телеканалам по запросу готов выслать информацию.

Владимир.



Ссылка на сообщение Кирилл
20/06/2004

Мне интересен товар для телемагазина. Жду от Вас информации. С уважением, Кириллов Кирилл.



Ссылка на сообщение Кирилл
20/06/2004

Привет, нужна инфа по телемагазину, можешь поделиться????

Жду с нетерпением, С уважением, Кириллов Кирилл.



Ссылка на сообщение Кирилл
20/06/2004

Егор, жду предложения по товару для телемагазина. С уважением, кириллов кирилл.



Ссылка на сообщение Кирилл
20/06/2004

Владимир, пишите на адрес general2001@hotbox.ru все предложения, которые есть по продукции для телемагазина. И все, кто что- то знает, пишите. Кирилл.



Ссылка на сообщение Антон
24/08/2004

День добрый!

Могу предложить несколько товаров для телемагазина, товары сезонные - изделия с подогревом, есть видео ролик.

Кого заинтересует, пишите!!!


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