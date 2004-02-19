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Как открыть телемагазин?
19/02/2004
Здравствуйте! Я менеджер компании "Прайм плюс" Ростовская обл. г. Волгодонск Занимаюсь изготовлением и размещением рекламы на центральных каналах. Планируем открыть телемагазин. Нужны поставщики товаров
Здравствуйте! Я менеджер компании "Прайм плюс" Ростовская обл. г. Волгодонск Занимаюсь изготовлением и размещением рекламы на центральных каналах. Планируем открыть телемагазин. Нужны поставщики товаров
07/06/2004
Добрый день!
Ищем партнеров!
Мы имеем оригинальный товар и новый телемагазинный ролик.
Заинтересованы в размещении товара в региональных телемагазинах.
Вся информация о фирме : www.nevoton.ru.
Предложения и вопросы пожалуйста присылайте намой адрес.
Best regards,
Egor Medvedev
Добрый день!
Ищем партнеров!
Мы имеем оригинальный товар и новый телемагазинный ролик.
Заинтересованы в размещении товара в региональных телемагазинах.
Вся информация о фирме : www.nevoton.ru.
Предложения и вопросы пожалуйста присылайте намой адрес.
Best regards,
Egor Medvedev
08/06/2004
Здравствуйте Игорь! Прочитал Ваше сообщение на форуме и оно меня заинтересовало. Дело в том, что мы (я и мои коллеги)профессионально занимаемся производством различной видеопродукции. Сотрудничаем с людьми из различных телекомпаний. Собираемся делать ТВ-программу. В ближайшее время появиться наш сайт. Но нас ещё интересует создание телемагазина. Вы пишете, что Вам интересен проект открытия телемагазина в России. Предлагаю сотрудничество в этом вопросе. От Вас хотелось бы получить информацию о товарах, которые Вы реализуете, какова норма прибыли на эти товары и также информацию о том, с чего лучше всего начать, что необходимо для нормального функционирования телемагазина.
С уважением Брюнин В.В.
Здравствуйте Игорь! Прочитал Ваше сообщение на форуме и оно меня заинтересовало. Дело в том, что мы (я и мои коллеги)профессионально занимаемся производством различной видеопродукции. Сотрудничаем с людьми из различных телекомпаний. Собираемся делать ТВ-программу. В ближайшее время появиться наш сайт. Но нас ещё интересует создание телемагазина. Вы пишете, что Вам интересен проект открытия телемагазина в России. Предлагаю сотрудничество в этом вопросе. От Вас хотелось бы получить информацию о товарах, которые Вы реализуете, какова норма прибыли на эти товары и также информацию о том, с чего лучше всего начать, что необходимо для нормального функционирования телемагазина.
С уважением Брюнин В.В.
20/06/2004
Владимир, пишите на адрес general2001@hotbox.ru все предложения, которые есть по продукции для телемагазина. И все, кто что- то знает, пишите. Кирилл.
Владимир, пишите на адрес general2001@hotbox.ru все предложения, которые есть по продукции для телемагазина. И все, кто что- то знает, пишите. Кирилл.
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