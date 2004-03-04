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Ищу партнеров-спонсоров для расскутки сайта www.balticbook.com
04/03/2004
Интересно, что одно время "Озон" активно продвигал "антикварное" направление и, судя по их же словам, книги расходились неплохо.
Однако Вам этот рецепт вряд ли подходит: сгонять на свой сайт весь русскоязычный Интернет - занятие дорогое.
Интересно, что одно время "Озон" активно продвигал "антикварное" направление и, судя по их же словам, книги расходились неплохо.
Однако Вам этот рецепт вряд ли подходит: сгонять на свой сайт весь русскоязычный Интернет - занятие дорогое.
17/04/2004
Hosting - http://www.gohostme.com
Админ умеет и по руски . Принимают e-gold ; vmz; да и еще несколько оплат ,
Я там сам хосчусь проблем нет .
Жутко хороший и быстрый хостинг, стартовый план на год всего лишь по 2.33 $$$ в месяц !
Вобшем мой рекомендаций ! ! !
Hosting - http://www.gohostme.com
Админ умеет и по руски . Принимают e-gold ; vmz; да и еще несколько оплат ,
Я там сам хосчусь проблем нет .
Жутко хороший и быстрый хостинг, стартовый план на год всего лишь по 2.33 $$$ в месяц !
Вобшем мой рекомендаций ! ! !
17/04/2004
Хостинг ни при чем. Грузится очень хорошо. Проблема может быть в том, что Ваш IP плохо прописан, т.е. не по всем сеткам. У меня была такая проблема, с сайтом. Просто хостпровайдеру дали трассировку из той сети с которой сайт не открывался, он исправил за 5 минут.:)
Провайдерскую контору на мыло:))
С уважением г.Томск
Хостинг ни при чем. Грузится очень хорошо. Проблема может быть в том, что Ваш IP плохо прописан, т.е. не по всем сеткам. У меня была такая проблема, с сайтом. Просто хостпровайдеру дали трассировку из той сети с которой сайт не открывался, он исправил за 5 минут.:)
Провайдерскую контору на мыло:))
С уважением г.Томск
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