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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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интернет магазин и форум



Ссылка на сообщение RaMan
21/01/2004

Павел, думаю, путаете проблемы, возникающие при создании форума, и целесообразность создания форума вообще. Если форум создать "лишь бы был", ясное дело, он превратится в книгу жалоб и сыграет негативную роль. Но, грамотно ведомый одним из работников магазина, он сам начнет делать в магазине заказы. Что касается замечания в указанной статье о том, что "о хорошем молчат", - это отнюдь не всегда так; в случае, если магазин РАБОТАЕТ, всегда найдутся как минимум 2-3 человека, которые и о нововведениях подробнее расскажут, и желающих покричать осадят.



Ссылка на сообщение Евгений
21/01/2004

Павел прав. Форум не нужен магазину. Гостевая книга тоже не нужна. Магазин может работать очень хорошо, но несколько недовольных всегда найдутся и будут портить вам нервы. О новшествах можно сообщать на первой странице сайта или в рассылках. Для этого форум не нужен.



По какой-то из тем можно делать сугубо специальный форум. Опять же Павел тут прав - нужен очень грамотный и талантливый ведуший (модератор).



Ссылка на сообщение Геннадий
21/01/2004

Вышлите мне пожалуйста движок, а то маюсь , где взять приличный. Спасибо.



Ссылка на сообщение Степан Меркулов
22/01/2004

кстати, в нашем проекте закладывалось два вида фоума- по товарам и простой, на любые темы... Оба форума мертвы и никогда не работали, т.к. заложить возможность это одно, а вот раскручивать и поддерживать- совсем другое. Нашлись, кто придумал, но не нашлось, кому делать:(((



Ссылка на сообщение Константин
22/01/2004

По какой-то из тем можно делать сугубо специальный форум. Опять же Павел тут прав - нужен очень грамотный и талантливый ведуший (модератор).

---------------------

Ведущий - это вообще-то шоумэн. А модератор - всех гнобит, это не ведущий уж точно...



Вот Степан правильно сказал, главное - это не придумать, и не движок, главное поддержка и работа там. Человек на своей шкуре прочувствовал, т.с. :)



Ссылка на сообщение Vadim
22/01/2004

Я не согласен с категоричными мнениями насчёт нужности/ненужности форума. Нужно смотреть по месту. Согласен что поддержание форума и его модерирование дело весьма трудоёмкое. Сам почти полгода "вишу" в форуме, который мы делаем

вместе с моим испанским партнёром: http://www.russpain.com/forum.htm На это уходит не менее 1 часа в день.



Но суть в том, что, например, для музыкального магазина фрагмент музыкальной композиции в формате МР-3 заменяет любой форум, чат, рецензию и т.п.

Послушал - понравилось - купил



а если не понравилось, то пошёл слушать дальше.



А халявщики прослушав понравившееся начинают искать в халявной части

интернета полную версию, а если её нет, то начинают писать в гостевой -

дескать выложите на халяву МР-3. Разве мало таких записей ? Так пишет,

скорее всего, один из 20-30, а то и 50 желающих получить полную версию

бесплатно.



Для книг иная ситуация. Выложить все книги, имеющиеся в продаже, в

электронной библиотеке для свободного доступа физически невозможно, да и

многие авторы не согласятся (об этом есть статья Мошкова, чьё имя стало уже нарицательным названием в Рунете).

Тот же Амазон даёт много текстовой информации по книге - отзывы читателей,

критику и т.п. И это работает. Правда на Амазоне всё статичное, а Форум имеет интерактивную форму, т.е.

формирование контента самими посетителями.



Форум или Блог помимо содействия в выборе товара даёт ещё и увеличение по

посещаемости, что само по себе способствует увеличению количества заказов.



Над темой необходимости форума в магазине нужно очень серьёзно думать, согласен. Но для книг, парфюмерии, и иного тавара, который нужно "пощупать" обмен

мнениями и просто общение , просто жизненно необходимы.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
22/01/2004

Интересно, а почему молчит автор топика? Или ему это неинтересно...



Ссылка на сообщение RaMan
22/01/2004

И опять все высказывания сводятся к тому, что "форум не нужен потому, что я не умею с ним работать"...:(



С Вадимом в целом согласен, но имхо в "тяжелых" случаях (как с мп3) надо убирать форум вообще. Просто нужны иные правила и принципы его работы.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
22/01/2004

"Павел, думаю, путаете проблемы, возникающие при создании форума, и целесообразность создания форума вообще".



Да нет, ни в коем случае. Целесообразность создания форума "вообще" напрямую связана с будущим его ведением. Так что, это все элементы одного и того же вопроса: "А нужен ли он?"



Потом, я бы разделил форум и комментарии и рейтинги товаров - все-таки, эти возможности внедряются для разных целей.



Существуют магазины, которые эффективно работают без форума, есть магазины, которые работают не менее эффективно, пытаясь создать сообщество пользователей.

Основная цель магазина - продавать. И для большинства категорий товаров, на мой взгляд, создание и ведение форума не является ни необходимым, ни достаточным условием успеха.



Ссылка на сообщение RaMan
22/01/2004

> Да нет, ни в коем случае. Целесообразность создания форума "вообще" напрямую связана с будущим его ведением. Так что, это все элементы одного и того же вопроса: "А нужен ли он?"



А вернее, целесообразно ли его создавать с имеющимися ресурсами, в первую очередь человеческими. Короче говоря, замкнутый круг получается:)



Ссылка на сообщение Евгений
22/01/2004

Vadim-"Форум имеет интерактивную форму, т.е.

формирование контента самими посетителями".



Хотелось бы, но не бывает. При магазине форум или гостевая книга превращаются в открытую переписку с клиентами. Причем по вопросам, которые лучше решать по e-mail.

А так трата времени.



Специальные форумы возможны, но реализовать их очень трудно. Например, для книжного магазина полезно завести форум по эзотерике с участием хороших специалистов и там же проводить рекламу книг по эзотерике.

Но попробуйте завести такой форум, если уже существуют прекрасные форумы по этому вопросу и их участникам ваш магазин глубоко безразличен.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/01/2004

=Евгений

Тогда возникает вполне законный вопрос - стоит ли делать книжный магазин.

Если магазин нашел свою нишу и успешно (более или менее) торгует, то это автоматически не означает, что при нем необходимо открыть форум. И наоборот существует масса примеров прекрасно работающих форумов без всякой привязки к магазину. Не совсем понятно при чем тут эзотерика и книжный магазин. Какая связь между ними?

Далее. Если форум ставится как самоцель, то понятно что его надо дополнительно раскручивать, а если это просто техподдержка - он может стать весьма известным (в редких случаях). Но как правило этого не случается.



Ссылка на сообщение Edward
23/01/2004

Для книжного магазина форум, мне кажется, не самое удачное решение. Чтобы грамотно консультировать, как минимум, нужно хорошо знать весь ассортимент. А это сотни книг.

Возможный вариант - поиск по содержимому книг, навроде того, который реализовал Амазон. Я правда сомневаюсь, что кто-либо в Рунете сможет реализовать такое в ближайшие два-три года



Ссылка на сообщение Vadim
24/01/2004

=2Edward

Для книжного магазина форум, мне кажется, не самое удачное решение. Чтобы грамотно консультировать, как минимум, нужно хорошо знать весь ассортимент. А это сотни книг.

===========================

А кто говорит, что консультировать будет один человек ? Ведь суть форума - обмен мнениями. т.е. интеграция опыта сотен и тысяч людей. Таким образом люди ищут ответы на свои вопросы, спрашивают мнения других людей и т.п.

Вот Вы в совей жизни общаетесь по поводу предстоящих покупок, отдыха ? Планируете свободное время, советуясь с близкими друзьями и родственниками ? Возможность реализовать аналогичную функцию в интернет выполняет некий интерактивный инструмент - форум, гостевая книга , чат и т.п Можно конечно, общаться один-на один с потенциальным покупателем по мэйлу, аське и т.п. но тогда это общение становится конфеденциальным. А конфиденциальность это скорее удел индивидуальной работы для некоторых очень узких специалистов - врачей, адвокатов и т.п.



=2Евгений



Хотелось бы, но не бывает. При магазине форум или гостевая книга превращаются в открытую переписку с клиентами. Причем по вопросам, которые лучше решать по e-mail. А так трата времени.

========================

Невозможно продать товар не потратив времени. Другой вопрос - уровень общения. Это задача модератора или ведущего форума задать нужный тон. В общем это искусство, которое приобретается как результат большого опыта.



=2Павел

Основная цель магазина - продавать. И для большинства категорий товаров, на мой взгляд, создание и ведение форума не является ни необходимым, ни достаточным условием успеха.

============================

Согласен. Точнее и выразительнее сказать так - форум не нужен там, где и витрины достаточно. Практически без форума можно продавать то, что продают через торговые автоматы: презервативы, жевательная резинка, открытки и т.п.



Ссылка на сообщение Юрий
12/04/2004

я считаю что форум нужен, но к этому нужно подходить очень осторожно. Лучше гостевая -там можно показать себя с лучшей стороны!!! Гостевая нужна однозначно так как это самый лучший инструмент для работы с покупателями. Это показывает мой сайт www.trotuar.ru

Раздел гостевая -он стал практически очень популярным потому что отвечает граммотный специалист там!!! а форум -это уже может быть где то реклама, хотя для раскрутки сайта это хорошо, но не факт , что на форуме будут общаться-очень тяжело людей расшевелить)


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