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Интересен ли интернет большому бизнесу



Ссылка на сообщение Константин
29/03/2004

Ник, про дележ интернета не я писал - читайте внимательнее посты.

Затраты на гипер на 3 прядка больше, чем на наикрутейший ИМ. Но и отдача от него - больше на 4 порядка.



" крупный бизнес не пользуется интернетом от большого ума".

:) Это не ясказал, а вы, но я согласен.

Например, 500.000$ для кр.бизнеса - деньги, вобщем-то небольшие - стоимость нескольких автомобилей, нескольких квартир... А вот куда в интернет эти деньги инвестировать? Намекните хоть... :)

Делать ИМ за такие деньги? - глупо...

Мощный офф-лайн - денег мало... Если все же делать мощный офф-лайн - см.1-й абзац - интернет там не причем оказывается.

Отсюда вывод, интернет интересен тем, у кого нет денег на серьезный офф-лайн.

:) И не надо озоны-ехаусы в пример приводить - 40 млн. оборота всего холдинга Е-хауса за 2003 год, это (100.000/сутки) это max 5-10% от оборота 1-го гипера, типа Ащан, например. И при этом я не уверен, что у ехауса меньше народу работает.

А про ликвидность бизнеса - даже смешно сравнивать.



Большие деньги рунет просто не в силах будет переварить. Только украсть.

Нет тут места для проектов крупных. Разве что опять поисковик затеять :).

Хотя вру. Наверное не помешала бы общенациональная платежная система с настоящими деньгами. Этот проект лимонов несколько съест по-честному.

А еще куда - ну не знаю...



Ссылка на сообщение Freech
30/03/2004

А чего же вы Константин торчите в этом самом интернете каждый день ? :)



Ссылка на сообщение RaMan
30/03/2004

Сейчас инет - такая шикарная площадка для среднего и, прежде всего, малого бизнеса... Крупному тут тесновато. Так что пользуйтесь, кому надо:)



Ссылка на сообщение Константин
30/03/2004

Фрич, я интернет-промоутер, потому и торчу. Денежки тут зарабатываю.



РаМАн, решпект!

Вот именно! Т.е. рунет сейчас охотно примет 1-2-5-10.. даже 50 тыс $! И даже обеспечит их эффективную работу (при должном подходе). А дальше - опс... и пропасть. Деньги вкладывать некуда. Провал!

А вот с нескольких мильёнов - опять можно вкладывать. Ну например в платежную систему, или Яндуха подвинуть немного, или еще что - но это уже оч. стратегические вложения, на годы. На них решиться надо.

В рунете - как в жизни. Или бедные, или богатые. Мидл-класса - нет.



Ссылка на сообщение Edward
30/03/2004

кстати у MВидео цены онлайн магазина не отличаются от оффлайн. Заметил это, когда подбирал пылесос. И ведь покупают же люди.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
30/03/2004

Достаточно посмотреть на ту же "М.Видео", на крупнейшие московские салоны сотовых. Вот и ответ на изначально заданный вопрос.



Ссылка на сообщение Константин
30/03/2004

Павел, давайте все же разделять офф-лайновый бизнес и то, что он вкладывает в он-лайн.

Если у кого то есть авиакомпания и он продает билеты И ЧЕРЕЗ интернет - это не означает, что это - он-лайновый бизнес :), согласитесь.

Крупный бизнес как раз и использует рунет именно как средство связи клиента со своим офф-лайновым бизнесом. Разумеется, любой бизнес, ориентированный на конечного потребителя имеет перспективы работать с ним через интернет.

Но салон сотовых имеет в офф-лайне 95% оборота, а интернет-телефон...

Если клиент позвонит и человечьм языком спросит-закажет - это как бы нормально, а если кнопочку "купить" нажмет и форму заполнит - так сразу уже и е-бизнес... :)



Ссылка на сообщение Павел Коротов
31/03/2004

Константин, не углубляясь в тонкости: я просто ответил на исходный вопрос :).


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