Федеральный клиент -- проблемы с прохождением денежных переводов
Дмитрий Павлов,
сам себе хозяин нет
сам себе хозяин нет
18:51
Здравствуйте!
Я -- ИП, работаю с Почтой России примерно с 2005 г. За эти годы многое менялось, но кардинальных перемен не было. Примерно месяц назад я, как и другие интернет-магазины, получил уведомление, что с 1 августа товарные вложения нельзя отправлять бандеролями 1 класса.
После этого началась длинная эпопея перезаключения договоров. Мне сказали, что наложенный платёж тоже будет осуществляться отдельным договором (а не прикреплением к бандероли ф.113), на основании этого договора мне присвоили номер Федерального клиента. Списки формируются в онлайн-кабинете, а онлайн-кабинет не умеет работать с ф. 113.
Разумеется, я задал вопрос: как быстро активируется этот номер Федерального клиента? Меня уверили, что "всё уже активировано и переводы 100% будут доходить".
Как вы догадываетесь, мой пост как раз об этом. За неделю я сделал 2 отправки в общей сложности на 55 посылок 1 класса. Уже через несколько дней начали звонить и писать клиенты, которые сообщали, что на почте отказываются выдавать посылку, т.к. не могут выполнить денежный перевод: в базе Фед. клиентов меня НЕТ!
Далее была неделя мучительных перезвонов с сотрудниками почты. Каждый день мне обещали решить проблему, но каждый день приходило новое письмо от очередного клиента, который не мог получить посылку.
Официальная версия почты звучит так: база фед. клиентов не обновляется моментально на всех отделениях. С некоторыми отделениями нет ежедневной связи. Только меня совершенно не устраивает такой ответ. Почему не предупредили об этом заранее? Зачем всё это навязали? Я работал и меня всё устраивало. Теперь же мне создали многонедельную головную боль и нервотрёпку. Очевидно, и денег приходит меньше, чем обычно.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Как она решалась? Подскажите, пожалуйста. Уже ни сил ни терпения нет.
Здравствуйте!
Я -- ИП, работаю с Почтой России примерно с 2005 г. За эти годы многое менялось, но кардинальных перемен не было. Примерно месяц назад я, как и другие интернет-магазины, получил уведомление, что с 1 августа товарные вложения нельзя отправлять бандеролями 1 класса.
После этого началась длинная эпопея перезаключения договоров. Мне сказали, что наложенный платёж тоже будет осуществляться отдельным договором (а не прикреплением к бандероли ф.113), на основании этого договора мне присвоили номер Федерального клиента. Списки формируются в онлайн-кабинете, а онлайн-кабинет не умеет работать с ф. 113.
Разумеется, я задал вопрос: как быстро активируется этот номер Федерального клиента? Меня уверили, что "всё уже активировано и переводы 100% будут доходить".
Как вы догадываетесь, мой пост как раз об этом. За неделю я сделал 2 отправки в общей сложности на 55 посылок 1 класса. Уже через несколько дней начали звонить и писать клиенты, которые сообщали, что на почте отказываются выдавать посылку, т.к. не могут выполнить денежный перевод: в базе Фед. клиентов меня НЕТ!
Далее была неделя мучительных перезвонов с сотрудниками почты. Каждый день мне обещали решить проблему, но каждый день приходило новое письмо от очередного клиента, который не мог получить посылку.
Официальная версия почты звучит так: база фед. клиентов не обновляется моментально на всех отделениях. С некоторыми отделениями нет ежедневной связи. Только меня совершенно не устраивает такой ответ. Почему не предупредили об этом заранее? Зачем всё это навязали? Я работал и меня всё устраивало. Теперь же мне создали многонедельную головную боль и нервотрёпку. Очевидно, и денег приходит меньше, чем обычно.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Как она решалась? Подскажите, пожалуйста. Уже ни сил ни терпения нет.
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