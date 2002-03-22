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Е-магазин на базе 1С:Предприятие



Ссылка на сообщение Константин
22/03/2002

ИВАНУ (ответ).

Написал я здесь о возможностях системы потому, что изобретать уже и не надо ничего. Все есть. Вся онлайновая работа обеспечена, при этом все взаимосвязано - от заказа (даже первого звонка или заинтересованности клиента) до обслуживания и поддержки.

Это и есть "полная интеграция с ... системой", о которой Вы спрашиваете. Более того: виртуальные каталоги и заказы делаются в той же системе. Ничего выгружать не надо, клиент ведет свой бизнес в нашем решении, предоставляя доступ своим клиентам к заказам, счетам и др., что потребуется при работе с ним. При этом самому ВАШЕМУ клиенту делать ничего не требуется - только работай! Вы же предлагаете вариант: вот WEB-система, а у КЛИЕНТА - своя система. Хотите мы вам проинтегрируем? Лучше предложите клиенту быт Вашим навека: ВЫ - предоставляете услуги по решению всех IT-задач - за абонентскую плату ЕЖЕМЕСЯЧНО, а КЛИЕНТ занимается СВОИМ бизнесом, не вникая в теорию программирования и настройки программ. Об этом мечтают все деловые люди. Осуществите их мечту! АУ!!!

Вы меня слышите?

А рисовать все каждому из них по отдельности, заново и поддерживать КАЖДОГО из них - отдельными силами, кто лучше, а кто - хуже, по-моему не рационально. Кстати, вопросы цветного (управленческий и бухгалтерский) учета решаются "лементарно".

И что самое интересное - ПРОГРАММА-ТО - ОДНА!!!

Обновление для всех - один раз (!!!). А то, что предлагается Вами - есть 100 клиентов - вот 100 раз и надо их обновить, 100 раз вычистить ошибки (не без этого - на то это и программа) и 100 раз объяснить клиенту что теперь появилось.

Вспомните времена, когда данные большого числа клиентов обрабатывались единой машиной (EC-ки и т.п.) - централизованная бухгалтерия и т.п. Новое - это всегда - хорошо забытое старое ;-)

Кстати, если продолжить - аудиторы и бухгалтерские службы (см. http://www.stabus.ru) смогут избавиться от лишних проблем с первичкой, а клиент может отказаться от штата бухгалтеров (помещения, зарплата, ПК и проч. - только посчитайте сколько всего надо И ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА!!!)

Спасибо за внимание к моему сообщению и решениям Корпорации ПАРУС.


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