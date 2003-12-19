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Доставка товара + прием наличных Needed



Ссылка на сообщение Александр
19/12/2003

Уважаемый(ая) lnx, как-то не по существу пишите, нет конкретики!



Ссылка на сообщение rus
22/12/2003

Александр!

Незнаю как lnx, я пожалуюсь вам как руководителю Кросс-инфо с конкретикой:

Мы пытаемся начать работать с вами, и у менеджера который этим занимается уже нервы не выдерживают. Все ОЧЕНЬ долго.



Например, сейчас ждем курьера с договором. И заказики он должен был забрать.



Ссылка на сообщение Служба доставки для интер
22/12/2003

Господа, попробуйте обратиться http://elkito.ru/?m=12

Или по телефону - 502 45 52



Ссылка на сообщение Александр
23/12/2003

rus!

Спасибо что написали. Наверное у нашего менеджера предновогодняя нагрузка :-), а вообще-то наша компания с Вашей ведут переговоры помоему уже в течение 3 месяцев... то Вы согласны, то пропадаете :-) А менеджеру нужна определенность, потому как с нее за определенность спрашиваю! В любом случае мы рады началу нашей совместной работы. :-)



Ссылка на сообщение rus
23/12/2003

Александр: Мы тоже рады. Надеемся, сотрудничество будет долгим и плодотворным :)



Ссылка на сообщение iluhha
23/12/2003

Я пользовался услугами компании Скороход, остался ими очень доволен, по-моему они осуществляют подобные услуги. Вот их сайт www.skorohod.ru



Ссылка на сообщение KOSTAKI
26/08/2004

Например ДОСТАВКА.РУ пользуется именно услугами СКОРОХОДа... Сами пока данными услугами не пользовались - пользуем курьеров :)

С уважением KOSTAKI http://www.nullsoft.ru/kostaki.htm



Ссылка на сообщение fresher
26/08/2004

есть реальный способ, которым уже пользуются многие компании:

принимать оплату через WebMoney на свой WM-кошелек, выводить банковским переводом на свой счет с любой периодичностью, документы они все предоставляют

товар же может доставлять обычная курьерская служба, которых сотни

по-моему, это самое разумное и выгодное решение


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