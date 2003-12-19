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Доставка товара + прием наличных Needed
19/12/2003
Уважаемый(ая) lnx, как-то не по существу пишите, нет конкретики!
Уважаемый(ая) lnx, как-то не по существу пишите, нет конкретики!
23/12/2003
rus!
Спасибо что написали. Наверное у нашего менеджера предновогодняя нагрузка :-), а вообще-то наша компания с Вашей ведут переговоры помоему уже в течение 3 месяцев... то Вы согласны, то пропадаете :-) А менеджеру нужна определенность, потому как с нее за определенность спрашиваю! В любом случае мы рады началу нашей совместной работы. :-)
rus!
Спасибо что написали. Наверное у нашего менеджера предновогодняя нагрузка :-), а вообще-то наша компания с Вашей ведут переговоры помоему уже в течение 3 месяцев... то Вы согласны, то пропадаете :-) А менеджеру нужна определенность, потому как с нее за определенность спрашиваю! В любом случае мы рады началу нашей совместной работы. :-)
23/12/2003
Я пользовался услугами компании Скороход, остался ими очень доволен, по-моему они осуществляют подобные услуги. Вот их сайт www.skorohod.ru
Я пользовался услугами компании Скороход, остался ими очень доволен, по-моему они осуществляют подобные услуги. Вот их сайт www.skorohod.ru
26/08/2004
Например ДОСТАВКА.РУ пользуется именно услугами СКОРОХОДа... Сами пока данными услугами не пользовались - пользуем курьеров :)
С уважением KOSTAKI http://www.nullsoft.ru/kostaki.htm
Например ДОСТАВКА.РУ пользуется именно услугами СКОРОХОДа... Сами пока данными услугами не пользовались - пользуем курьеров :)
С уважением KOSTAKI http://www.nullsoft.ru/kostaki.htm
26/08/2004
есть реальный способ, которым уже пользуются многие компании:
принимать оплату через WebMoney на свой WM-кошелек, выводить банковским переводом на свой счет с любой периодичностью, документы они все предоставляют
товар же может доставлять обычная курьерская служба, которых сотни
по-моему, это самое разумное и выгодное решение
есть реальный способ, которым уже пользуются многие компании:
принимать оплату через WebMoney на свой WM-кошелек, выводить банковским переводом на свой счет с любой периодичностью, документы они все предоставляют
товар же может доставлять обычная курьерская служба, которых сотни
по-моему, это самое разумное и выгодное решение
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