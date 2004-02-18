/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Частота ошибок в наборе урл



Ссылка на сообщение Edward
18/02/2004

не совсем. Пример: русские и французы в определенных словах будут допускать определенные ошибки, связанные с восприятием английского слова на слух. Но в любом случае, даже на уровне отдельного (достаточно крупного) провайдера со временем можно было бы накопить интересную статистику.



Ссылка на сообщение lyudmila
21/02/2004

Лингвисты. Филологи. Те, кто связан с языком подскажут нужные варианты.

Собственно, фирмы, которые занимаются оптимизацией,приглашают их.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
21/02/2004

=Алексей

Играть стоит на бирже, а в жизни надо зарабатывать.

Я думал, что Вы реально смотрите на вещи и действительно интересуетесь ошибками пользователей как исследователь. А тут чистый дилетант.

Хосты сами по себе денег не приносят. Деньги платят покупатели. А им особой разницы в именах "Александр" или "Александер" нет. Разница в том, что эти люди умеют делать.

Глупость, которую совершили производитель и его дилер рано или поздно придется расхлебывать кому-то из них.

Поэтому либо сразу меняйте адреса, либо уходите с рынка. Играть не получится.



Ссылка на сообщение Алексей
29/02/2004

Олег, термин "играть" вовсе не подразумевает действовать по принципу "как кости лягут"... С той-же самой фондовой биржей...что бы играть на ней в плюс, а не в минус нужно очень хорошо владеть темой разговора, не так ли?....



Что касается нашей ситуации. Все примерно обстоит следующим образом. Есть производитель - условно brand.ru есть его официальный диллер brandshop.ru И тот и другой, как я уже говорил имеют посещаемость близкую к 1000 хостов/сутки. При такой ситуации информационное поле этих проектов довольно широкое. Т.е. вопрос-ответ "где купил? - на брендшопе" довольно частая ситуация. А теперь самое интересно - как этот человек придя домой наберет этот адрес? brandshop... или...brand-shop...

Я уже говорил о том, что имеется возможность получить эксклюзивные цены у производителя... Теперь понятно о чем речь? Очень интересно было бы просчитать ситуацию - сколько "случайных", и в то же время "целевых" хостов можно ожидать в такой ситуации....



Ссылка на сообщение Константин
01/03/2004

1) никак он не наберет. Он скорее всего припрется по ссылке готовой (с поисковика, рекламы, пиара, "глобуса" и пр. в 9/10 случаев. Набирать вручную - это только если вы офф-лайном "на-слух" рекламируетесь, что для магазинов - редкость. На слух, как правило офф-лайновые бренды рекламируются.

2) Для бизнеса забить 10-15 вариантов написания его домена - это проблема? 250$/год за рег.+ парковку имем - большие деньги? :) Тем более - при "эксклюзивных ценах". Хомячки решили в бизнес пойти? :)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
01/03/2004

=Алексей

Темой владею - по бирже и остальному тоже.

Что касается Вашей ситуации. Вы либо не хотите понять, либо не можете.

Я уже написал в чем ваша проблема. Ваша задача принять к сведению и произвести соответствующие действия. Было бы еще понятно, если "имя" и "имяшоп" принадлежат одной фирме. А если разным, то возникает проблема... не буду повторяться, уже писал об этом.

Придумать самому себе на голову проблему, а потом думать как ее решить - это конечно интересно. Но лучше сделать иначе. Вместо "имяшоп" взять другое звучное название и не мучитться: сколько ошибок будет в наборе имени, а сколько мимо пройдет.

Константин прав. Если мне (да и не только мне) потребуется набрать "имяшоп" в первый раз, то я это сделаю через поисковик. А во второй раз я или его запомню или занесу в избранное и не буду мучиться вспоминая, есть там дефис или нет.

Поэтому мне тоже непонятно. Что жаль 200-300 у.е., чтобы зарегистрировать все возможные варианты имен или это "бизнес хомячков"?!

Вам предложили правильный вариант решения проблемы с минимальными издержками. Но Вы можете выбрать неправильный с большими издержками. Выбирать Вам, Алексей.



Ссылка на сообщение Алексей
01/03/2004

Зачем 250-то у.е. тратить? Весь вопрос вобщем то сводится к одному. Регистрировать имя brand-shop.ru в надежде получить хотябы 5-10% хостов/сутки от brandshop.ru - И только одно это позволит создать вполне приемлемую для начала посещаемость. Или выдумывать какое-либо гениальное имя типа lopata.ru jотражающее сферу деятельности магазина, короткое, запоминающееся, однозначно воспринимающееся на слух и прочее прочее прочее.....да....еще и свободное к тому же :)

Лично мне почему-то нравится первый вариант....Вот уж не знаю так ли он плох как вы говорите


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены