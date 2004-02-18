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Частота ошибок в наборе урл
18/02/2004
не совсем. Пример: русские и французы в определенных словах будут допускать определенные ошибки, связанные с восприятием английского слова на слух. Но в любом случае, даже на уровне отдельного (достаточно крупного) провайдера со временем можно было бы накопить интересную статистику.
не совсем. Пример: русские и французы в определенных словах будут допускать определенные ошибки, связанные с восприятием английского слова на слух. Но в любом случае, даже на уровне отдельного (достаточно крупного) провайдера со временем можно было бы накопить интересную статистику.
21/02/2004
=Алексей
Играть стоит на бирже, а в жизни надо зарабатывать.
Я думал, что Вы реально смотрите на вещи и действительно интересуетесь ошибками пользователей как исследователь. А тут чистый дилетант.
Хосты сами по себе денег не приносят. Деньги платят покупатели. А им особой разницы в именах "Александр" или "Александер" нет. Разница в том, что эти люди умеют делать.
Глупость, которую совершили производитель и его дилер рано или поздно придется расхлебывать кому-то из них.
Поэтому либо сразу меняйте адреса, либо уходите с рынка. Играть не получится.
=Алексей
Играть стоит на бирже, а в жизни надо зарабатывать.
Я думал, что Вы реально смотрите на вещи и действительно интересуетесь ошибками пользователей как исследователь. А тут чистый дилетант.
Хосты сами по себе денег не приносят. Деньги платят покупатели. А им особой разницы в именах "Александр" или "Александер" нет. Разница в том, что эти люди умеют делать.
Глупость, которую совершили производитель и его дилер рано или поздно придется расхлебывать кому-то из них.
Поэтому либо сразу меняйте адреса, либо уходите с рынка. Играть не получится.
29/02/2004
Олег, термин "играть" вовсе не подразумевает действовать по принципу "как кости лягут"... С той-же самой фондовой биржей...что бы играть на ней в плюс, а не в минус нужно очень хорошо владеть темой разговора, не так ли?....
Что касается нашей ситуации. Все примерно обстоит следующим образом. Есть производитель - условно brand.ru есть его официальный диллер brandshop.ru И тот и другой, как я уже говорил имеют посещаемость близкую к 1000 хостов/сутки. При такой ситуации информационное поле этих проектов довольно широкое. Т.е. вопрос-ответ "где купил? - на брендшопе" довольно частая ситуация. А теперь самое интересно - как этот человек придя домой наберет этот адрес? brandshop... или...brand-shop...
Я уже говорил о том, что имеется возможность получить эксклюзивные цены у производителя... Теперь понятно о чем речь? Очень интересно было бы просчитать ситуацию - сколько "случайных", и в то же время "целевых" хостов можно ожидать в такой ситуации....
Олег, термин "играть" вовсе не подразумевает действовать по принципу "как кости лягут"... С той-же самой фондовой биржей...что бы играть на ней в плюс, а не в минус нужно очень хорошо владеть темой разговора, не так ли?....
Что касается нашей ситуации. Все примерно обстоит следующим образом. Есть производитель - условно brand.ru есть его официальный диллер brandshop.ru И тот и другой, как я уже говорил имеют посещаемость близкую к 1000 хостов/сутки. При такой ситуации информационное поле этих проектов довольно широкое. Т.е. вопрос-ответ "где купил? - на брендшопе" довольно частая ситуация. А теперь самое интересно - как этот человек придя домой наберет этот адрес? brandshop... или...brand-shop...
Я уже говорил о том, что имеется возможность получить эксклюзивные цены у производителя... Теперь понятно о чем речь? Очень интересно было бы просчитать ситуацию - сколько "случайных", и в то же время "целевых" хостов можно ожидать в такой ситуации....
01/03/2004
1) никак он не наберет. Он скорее всего припрется по ссылке готовой (с поисковика, рекламы, пиара, "глобуса" и пр. в 9/10 случаев. Набирать вручную - это только если вы офф-лайном "на-слух" рекламируетесь, что для магазинов - редкость. На слух, как правило офф-лайновые бренды рекламируются.
2) Для бизнеса забить 10-15 вариантов написания его домена - это проблема? 250$/год за рег.+ парковку имем - большие деньги? :) Тем более - при "эксклюзивных ценах". Хомячки решили в бизнес пойти? :)
1) никак он не наберет. Он скорее всего припрется по ссылке готовой (с поисковика, рекламы, пиара, "глобуса" и пр. в 9/10 случаев. Набирать вручную - это только если вы офф-лайном "на-слух" рекламируетесь, что для магазинов - редкость. На слух, как правило офф-лайновые бренды рекламируются.
2) Для бизнеса забить 10-15 вариантов написания его домена - это проблема? 250$/год за рег.+ парковку имем - большие деньги? :) Тем более - при "эксклюзивных ценах". Хомячки решили в бизнес пойти? :)
01/03/2004
=Алексей
Темой владею - по бирже и остальному тоже.
Что касается Вашей ситуации. Вы либо не хотите понять, либо не можете.
Я уже написал в чем ваша проблема. Ваша задача принять к сведению и произвести соответствующие действия. Было бы еще понятно, если "имя" и "имяшоп" принадлежат одной фирме. А если разным, то возникает проблема... не буду повторяться, уже писал об этом.
Придумать самому себе на голову проблему, а потом думать как ее решить - это конечно интересно. Но лучше сделать иначе. Вместо "имяшоп" взять другое звучное название и не мучитться: сколько ошибок будет в наборе имени, а сколько мимо пройдет.
Константин прав. Если мне (да и не только мне) потребуется набрать "имяшоп" в первый раз, то я это сделаю через поисковик. А во второй раз я или его запомню или занесу в избранное и не буду мучиться вспоминая, есть там дефис или нет.
Поэтому мне тоже непонятно. Что жаль 200-300 у.е., чтобы зарегистрировать все возможные варианты имен или это "бизнес хомячков"?!
Вам предложили правильный вариант решения проблемы с минимальными издержками. Но Вы можете выбрать неправильный с большими издержками. Выбирать Вам, Алексей.
=Алексей
Темой владею - по бирже и остальному тоже.
Что касается Вашей ситуации. Вы либо не хотите понять, либо не можете.
Я уже написал в чем ваша проблема. Ваша задача принять к сведению и произвести соответствующие действия. Было бы еще понятно, если "имя" и "имяшоп" принадлежат одной фирме. А если разным, то возникает проблема... не буду повторяться, уже писал об этом.
Придумать самому себе на голову проблему, а потом думать как ее решить - это конечно интересно. Но лучше сделать иначе. Вместо "имяшоп" взять другое звучное название и не мучитться: сколько ошибок будет в наборе имени, а сколько мимо пройдет.
Константин прав. Если мне (да и не только мне) потребуется набрать "имяшоп" в первый раз, то я это сделаю через поисковик. А во второй раз я или его запомню или занесу в избранное и не буду мучиться вспоминая, есть там дефис или нет.
Поэтому мне тоже непонятно. Что жаль 200-300 у.е., чтобы зарегистрировать все возможные варианты имен или это "бизнес хомячков"?!
Вам предложили правильный вариант решения проблемы с минимальными издержками. Но Вы можете выбрать неправильный с большими издержками. Выбирать Вам, Алексей.
01/03/2004
Зачем 250-то у.е. тратить? Весь вопрос вобщем то сводится к одному. Регистрировать имя brand-shop.ru в надежде получить хотябы 5-10% хостов/сутки от brandshop.ru - И только одно это позволит создать вполне приемлемую для начала посещаемость. Или выдумывать какое-либо гениальное имя типа lopata.ru jотражающее сферу деятельности магазина, короткое, запоминающееся, однозначно воспринимающееся на слух и прочее прочее прочее.....да....еще и свободное к тому же :)
Лично мне почему-то нравится первый вариант....Вот уж не знаю так ли он плох как вы говорите
Зачем 250-то у.е. тратить? Весь вопрос вобщем то сводится к одному. Регистрировать имя brand-shop.ru в надежде получить хотябы 5-10% хостов/сутки от brandshop.ru - И только одно это позволит создать вполне приемлемую для начала посещаемость. Или выдумывать какое-либо гениальное имя типа lopata.ru jотражающее сферу деятельности магазина, короткое, запоминающееся, однозначно воспринимающееся на слух и прочее прочее прочее.....да....еще и свободное к тому же :)
Лично мне почему-то нравится первый вариант....Вот уж не знаю так ли он плох как вы говорите
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