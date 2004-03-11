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11/03/2004
Как заработать на бирже через интернет не делая вложений
Как заработать на бирже через интернет не делая вложений
12/03/2004
2 Алексей
Можно одолжить деньги для покупки акций на биржах США,но специализированные (американские или иные западные) фирмы одалживают деньги для биржевых операций, как правило, только своим гражданам.Если договоритесь с кем-то на Западе, можете попробовать этот адреналин.
Другим способом заработка на бирже без вложения своих денег в покупку акций может быть создание собственной посреднической фирмы (с привлечением американского посредника) для операций на бирже за комиссионное вознаграждение.
2 Алексей
Можно одолжить деньги для покупки акций на биржах США,но специализированные (американские или иные западные) фирмы одалживают деньги для биржевых операций, как правило, только своим гражданам.Если договоритесь с кем-то на Западе, можете попробовать этот адреналин.
Другим способом заработка на бирже без вложения своих денег в покупку акций может быть создание собственной посреднической фирмы (с привлечением американского посредника) для операций на бирже за комиссионное вознаграждение.
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