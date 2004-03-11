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Биржевые торги. Биржа всегда выигрывает. Ищу партнеров.



Ссылка на сообщение Алексей
11/03/2004

Как заработать на бирже через интернет не делая вложений



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
12/03/2004

=Алексей

Никак. Вложил деньги - получил отдачу. Вложил воздух - получил ... еще больше воздуха.



Ссылка на сообщение Анатолий
12/03/2004

2 Алексей

Можно одолжить деньги для покупки акций на биржах США,но специализированные (американские или иные западные) фирмы одалживают деньги для биржевых операций, как правило, только своим гражданам.Если договоритесь с кем-то на Западе, можете попробовать этот адреналин.



Другим способом заработка на бирже без вложения своих денег в покупку акций может быть создание собственной посреднической фирмы (с привлечением американского посредника) для операций на бирже за комиссионное вознаграждение.



Ссылка на сообщение cove
18/03/2004

не совсем верно, мягко говоря, на ваш счет могут наложить арест, если только кому то покажется что вы отмываете деньги, это вы потом должны доказывать в суде что вы не верблюд



Ссылка на сообщение cove
18/03/2004

а зачем? есть деньги -- открывай счет у американского брокера и торгуй себе



Ссылка на сообщение cove
18/03/2004

ловкое жульничество, или та самая простота которая хуже воровства, кстати, р какой сумме идет речь? ведь даже будь у вас миллион, в совете директоров с вами не станут разговаривать, не смотря на "прямой выход"


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