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Belorussian Mobile - пути развития.



Ссылка на сообщение Антипохмелин
17/05/2004

А я пойду Фольцвагенами торговать!



Ссылка на сообщение Константин
17/05/2004

Дима, в сети я много, ибо работа моя тут... А не досуг.



" Сложновато найти тему в которой вы еще не "отметились"

---

Так вас ЭТО бесит? Так успокойтесь, я не все знаю и не все умею... :) Вот например, программист из меня никакой... А на серчэнжине я не тусуюсь, потому что тамошний тусняк выеденного яйца не стоит. Проблемы нет, сотрудничать с поисковиком - пишите контент нормальный - и все дела. А вас все шаманские штучки забавляют - как бы с пустышкой на первое место выползти... Ну да ваше право, чем бы не тешились, лишь бы не плакали...


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