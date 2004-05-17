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Belorussian Mobile - пути развития.
17/05/2004
А я пойду Фольцвагенами торговать!
А я пойду Фольцвагенами торговать!
17/05/2004
Дима, в сети я много, ибо работа моя тут... А не досуг.
" Сложновато найти тему в которой вы еще не "отметились"
---
Так вас ЭТО бесит? Так успокойтесь, я не все знаю и не все умею... :) Вот например, программист из меня никакой... А на серчэнжине я не тусуюсь, потому что тамошний тусняк выеденного яйца не стоит. Проблемы нет, сотрудничать с поисковиком - пишите контент нормальный - и все дела. А вас все шаманские штучки забавляют - как бы с пустышкой на первое место выползти... Ну да ваше право, чем бы не тешились, лишь бы не плакали...
Дима, в сети я много, ибо работа моя тут... А не досуг.
" Сложновато найти тему в которой вы еще не "отметились"
---
Так вас ЭТО бесит? Так успокойтесь, я не все знаю и не все умею... :) Вот например, программист из меня никакой... А на серчэнжине я не тусуюсь, потому что тамошний тусняк выеденного яйца не стоит. Проблемы нет, сотрудничать с поисковиком - пишите контент нормальный - и все дела. А вас все шаманские штучки забавляют - как бы с пустышкой на первое место выползти... Ну да ваше право, чем бы не тешились, лишь бы не плакали...
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