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Belorussian Mobile - пути развития.
02/05/2004
Вы чего говорите то? Какая статистика для посетителей? 95% вообще не знают что-такое дайрект. И нафиг он им не сдался. Сами себя обманываете или спамите, прикрываясь заботой о посетителе.
Вы чего говорите то? Какая статистика для посетителей? 95% вообще не знают что-такое дайрект. И нафиг он им не сдался. Сами себя обманываете или спамите, прикрываясь заботой о посетителе.
03/05/2004
Вы, Константин, видимо иронию напрочь не читаете, в следующий раз буду поясняющие смайлики вставлять, иначе видимо никак.
И потом, не понимаю признаться, зачем нужно быть здоровым и бедным, если можно быть здоровым и богатым. Что мешает порадовать и юзера и поисковик одновременно? Хорошим контентом в том числе, но есть же и другие, вполне элементарные вещи.
Заметьте, я не о клоакинге говорю...
Механизм удержания это есть гуд, кто спорит, тем не менее единственный и неповторимый механизм такого рода это элементарное выполнение заявленных обязательств, если угодно.
Останется человек доволен - тем скорее он вернется, и другим расскажет. Останется недоволен - точно не будет больше связаваться и уж точно предостережет окружающих. Что особенно забавно, Вы Константин и сами раньше об этом в первую очередь и говорили, если я ничего не путаю в персоналиях.
Кстати, по поводу качественного контента могу рассказать забавность - были мы довольно длительное время на первом месте в Яндексе как по запросу "кроссовки", так и по запросу "красовки"(нам в "гостевую" люди через одного именно так и пишут).
Так вот, в процентном отношении, люди искавшие "красовки" покупали их в три раза чаще, чем те, что ищут "кроссовки".
Сейчас, по этим самым "красовкам" мы отлетели далеко-далеко, что вполне естественно, впрочем...
Я вот и думаю иногда, может быть мы не на ту лошадь ставим?
Вы, Константин, видимо иронию напрочь не читаете, в следующий раз буду поясняющие смайлики вставлять, иначе видимо никак.
И потом, не понимаю признаться, зачем нужно быть здоровым и бедным, если можно быть здоровым и богатым. Что мешает порадовать и юзера и поисковик одновременно? Хорошим контентом в том числе, но есть же и другие, вполне элементарные вещи.
Заметьте, я не о клоакинге говорю...
Механизм удержания это есть гуд, кто спорит, тем не менее единственный и неповторимый механизм такого рода это элементарное выполнение заявленных обязательств, если угодно.
Останется человек доволен - тем скорее он вернется, и другим расскажет. Останется недоволен - точно не будет больше связаваться и уж точно предостережет окружающих. Что особенно забавно, Вы Константин и сами раньше об этом в первую очередь и говорили, если я ничего не путаю в персоналиях.
Кстати, по поводу качественного контента могу рассказать забавность - были мы довольно длительное время на первом месте в Яндексе как по запросу "кроссовки", так и по запросу "красовки"(нам в "гостевую" люди через одного именно так и пишут).
Так вот, в процентном отношении, люди искавшие "красовки" покупали их в три раза чаще, чем те, что ищут "кроссовки".
Сейчас, по этим самым "красовкам" мы отлетели далеко-далеко, что вполне естественно, впрочем...
Я вот и думаю иногда, может быть мы не на ту лошадь ставим?
07/05/2004
Не знаю, чего там было забавного, или это просто шутки юмора у вас такие, одному вам понятные...
И юзер и поисковик одновременно радуются от хорошего контента. Пример: начал я ковырять как то сайтишко "для души" - ну там фигн всякую пишу. Поса 4 страницы написал. В html, по-уму. Нигде не светил. в т.ч. написал "свой" рецепт приготовления шашлыка. Сайт в 4 страницы - 50 человек в день. 2-3-4 места по смежным запросам. Повторю - сайту - 2 недели, 4 html-странички, ТИЦ=0. Потому что рецепт хороший :). Поисковику нравится. (это в вопросу о качественном контенте и "обптимизации").
Теперь про ваши кроссовки. Был у меня недавно один спор на Составе. Примерно по такому же поводу. Есть ключевое слово, правильное написание одно, народ пишет по-другому. Хозяева в трансе - что делать. Хочется и правильно написать, что б дикарями не выглядеть. И продавать надо - народу то вобщем то на ваши понты наплевать, по большому счету. Красовками он их называет от слова "красиво, красоваться", и некоторым образом тоже прав...
И что вам мешает сделать копии страниц, где слово кроссовки будет написано как красовки. Зачем пытаться переделать покупателя. Пусть тот, кто ищет кроссовки - покупает кроссовки. А тем, кто хочет красовки - продавайте красовки. Хотя это и одно и то же.
Вы торговать пришли или выеживаться? Если к вам из-за границы напишут и обзовут кроссовки иностранным словом - вы и его будете переделывать, что б он по русски писал? и правильно? Вот и считайте, что в стране Мухосрандии, где говорят преимщественно на почти русском языке, слово кроссовки пушется как красовки. И еще в массе вариантов.
А то, млин, сделать сайт на 7 никому не нужных языках они могут, а вот сделать сайт для покупателя они не могут...
Не знаю, чего там было забавного, или это просто шутки юмора у вас такие, одному вам понятные...
И юзер и поисковик одновременно радуются от хорошего контента. Пример: начал я ковырять как то сайтишко "для души" - ну там фигн всякую пишу. Поса 4 страницы написал. В html, по-уму. Нигде не светил. в т.ч. написал "свой" рецепт приготовления шашлыка. Сайт в 4 страницы - 50 человек в день. 2-3-4 места по смежным запросам. Повторю - сайту - 2 недели, 4 html-странички, ТИЦ=0. Потому что рецепт хороший :). Поисковику нравится. (это в вопросу о качественном контенте и "обптимизации").
Теперь про ваши кроссовки. Был у меня недавно один спор на Составе. Примерно по такому же поводу. Есть ключевое слово, правильное написание одно, народ пишет по-другому. Хозяева в трансе - что делать. Хочется и правильно написать, что б дикарями не выглядеть. И продавать надо - народу то вобщем то на ваши понты наплевать, по большому счету. Красовками он их называет от слова "красиво, красоваться", и некоторым образом тоже прав...
И что вам мешает сделать копии страниц, где слово кроссовки будет написано как красовки. Зачем пытаться переделать покупателя. Пусть тот, кто ищет кроссовки - покупает кроссовки. А тем, кто хочет красовки - продавайте красовки. Хотя это и одно и то же.
Вы торговать пришли или выеживаться? Если к вам из-за границы напишут и обзовут кроссовки иностранным словом - вы и его будете переделывать, что б он по русски писал? и правильно? Вот и считайте, что в стране Мухосрандии, где говорят преимщественно на почти русском языке, слово кроссовки пушется как красовки. И еще в массе вариантов.
А то, млин, сделать сайт на 7 никому не нужных языках они могут, а вот сделать сайт для покупателя они не могут...
10/05/2004
Олег, нет слов.
Слишком уж вы серьезны...непрошибаемо.
Константин, вы часто пишите очень дельные вещи. Но и заносит вас тоже весьма регулярно. Как по тону, так и по содержанию.
Все больше напоминаете Попкова с www.searchengines.ru/, в своем роде конечно.Тот хоть притчи пересказавает (http://www.searchengines.ru/forum/showt ... genumber=1)ну а вы Яндекс шашлыком кормите... Хорошая парочка получилась бы.
Кстати, не приходило в голову, что Яндекс например, зачастую очень любит новые сайты. Только очень недолго, как правило.
Что до наших кроссовок, то это было к тому, что хороший контент, вещь весьма относительная и спорных моментов хватает.
"Красовками он их называет от слова "красиво, красоваться", и некоторым образом тоже прав..."
Только не надо романтизировать безграмотность, все проще - как слышит, так и пишет.
Еще можно сделать сайт для кавказских товарищей - ну там "красовк" или "спартивный одежд" и т.д. До бесконечности.
Вавилон такой...
Олег, нет слов.
Слишком уж вы серьезны...непрошибаемо.
Константин, вы часто пишите очень дельные вещи. Но и заносит вас тоже весьма регулярно. Как по тону, так и по содержанию.
Все больше напоминаете Попкова с www.searchengines.ru/, в своем роде конечно.Тот хоть притчи пересказавает (http://www.searchengines.ru/forum/showt ... genumber=1)ну а вы Яндекс шашлыком кормите... Хорошая парочка получилась бы.
Кстати, не приходило в голову, что Яндекс например, зачастую очень любит новые сайты. Только очень недолго, как правило.
Что до наших кроссовок, то это было к тому, что хороший контент, вещь весьма относительная и спорных моментов хватает.
"Красовками он их называет от слова "красиво, красоваться", и некоторым образом тоже прав..."
Только не надо романтизировать безграмотность, все проще - как слышит, так и пишет.
Еще можно сделать сайт для кавказских товарищей - ну там "красовк" или "спартивный одежд" и т.д. До бесконечности.
Вавилон такой...
10/05/2004
Еще можно сделать сайт для кавказских товарищей - ну там "красовк" или "спартивный одежд" и т.д. До бесконечности.
Вавилон такой...
--------------------
Захотите продавать - и не то напишите.
Меня, как промоутера, приглашают магазины увеличивать ПРОДАЖИ. Когда я что то "несу", мне, если честно, глубоко нас..ать, что по этому поводу думают шибко вумные директора этих магазинов. Я сказал - он либо делает, либо я ни за что не отвечаю. Как доктор. Выпишет вам кучу таблеток. Нравятся-не нравятся, пить-не пить - ваше дело. Но вы все равно заплатите и доктору, и за таблетки. А потом - хоть в унитаз смывайте, кому хуже...
Т.ч. захотите продавать - напишете и красовки, и крысовки, и все остальные варианты.
По поводу Яндекса :) У меня всегда новый сайт... :-)))
Еще можно сделать сайт для кавказских товарищей - ну там "красовк" или "спартивный одежд" и т.д. До бесконечности.
Вавилон такой...
--------------------
Захотите продавать - и не то напишите.
Меня, как промоутера, приглашают магазины увеличивать ПРОДАЖИ. Когда я что то "несу", мне, если честно, глубоко нас..ать, что по этому поводу думают шибко вумные директора этих магазинов. Я сказал - он либо делает, либо я ни за что не отвечаю. Как доктор. Выпишет вам кучу таблеток. Нравятся-не нравятся, пить-не пить - ваше дело. Но вы все равно заплатите и доктору, и за таблетки. А потом - хоть в унитаз смывайте, кому хуже...
Т.ч. захотите продавать - напишете и красовки, и крысовки, и все остальные варианты.
По поводу Яндекса :) У меня всегда новый сайт... :-)))
11/05/2004
"Захотите продавать - и не то напишите."
Не напишу. Я больше более-менее грамотных людей потеряю, чем всех прочих приобрету. Не говоря об оптовиках.
Интересно, многих пациентов вы подобными идеями вылечили?
Другое дело создать несколько страниц под все эти "красовки" заточенные, скормить их тому же Яндексу, но на сайте их не отоброжать.
Я надеюсь вы это имели ввиду, Константин?
"По поводу Яндекса У меня всегда новый сайт... :-)))"
Адресок не пришлете..? Любопытно, знаете ли.
"Захотите продавать - и не то напишите."
Не напишу. Я больше более-менее грамотных людей потеряю, чем всех прочих приобрету. Не говоря об оптовиках.
Интересно, многих пациентов вы подобными идеями вылечили?
Другое дело создать несколько страниц под все эти "красовки" заточенные, скормить их тому же Яндексу, но на сайте их не отоброжать.
Я надеюсь вы это имели ввиду, Константин?
"По поводу Яндекса У меня всегда новый сайт... :-)))"
Адресок не пришлете..? Любопытно, знаете ли.
11/05/2004
А это ваше право...
Одни предпочитают быть богатым и здоровым, другие - бедными и больными.
Я вам про методу, а уж как вы ее реализуете - ваше дело.
Отображать или не отображать... какая разница. Компьютер - штука тупая, железная, можно сказать. Напрягите извилину и напишите среди своих кросовок пространный эссэ, по поводу ошибочности написания слова "красовки".
Удовлетворите и тех и этих, и яндух, и еще за умного сойдете. За борца, т.с. за чистоту языка.
Не надо с саблями на танки, надо по-уму...
Я всего лишь о том, что выползти на первые места в яндухе - задача не ах какая сложная. Ежели умеючи.
А это ваше право...
Одни предпочитают быть богатым и здоровым, другие - бедными и больными.
Я вам про методу, а уж как вы ее реализуете - ваше дело.
Отображать или не отображать... какая разница. Компьютер - штука тупая, железная, можно сказать. Напрягите извилину и напишите среди своих кросовок пространный эссэ, по поводу ошибочности написания слова "красовки".
Удовлетворите и тех и этих, и яндух, и еще за умного сойдете. За борца, т.с. за чистоту языка.
Не надо с саблями на танки, надо по-уму...
Я всего лишь о том, что выползти на первые места в яндухе - задача не ах какая сложная. Ежели умеючи.
12/05/2004
"Одни предпочитают быть богатым и здоровым, другие - бедными и больными."
Кто такой "одни"???
Что вы называете методой?
Ничего похожего не нашел, уж извините.
"Напрягите извилину и напишите среди своих кросовок пространный эссэ, по поводу ошибочности написания слова "красовки".
Пространное эссе на данную тему может написать только очень больной человек, на мой конечно взгляд. С "пространный эссэ" все конечно не так сложно...
"Я всего лишь о том, что выползти на первые места в яндухе - задача не ах какая сложная. Ежели умеючи."
Очень любопытно, как соотносится это заявление с этим - "Я, если честно, голову себе этой ерундой (как обмануть казино-поисковую машину с постоянно меняющимися правилами) не забиваю."
А вообще, Константин, с вами конечно все ясно...
"Одни предпочитают быть богатым и здоровым, другие - бедными и больными."
Кто такой "одни"???
Что вы называете методой?
Ничего похожего не нашел, уж извините.
"Напрягите извилину и напишите среди своих кросовок пространный эссэ, по поводу ошибочности написания слова "красовки".
Пространное эссе на данную тему может написать только очень больной человек, на мой конечно взгляд. С "пространный эссэ" все конечно не так сложно...
"Я всего лишь о том, что выползти на первые места в яндухе - задача не ах какая сложная. Ежели умеючи."
Очень любопытно, как соотносится это заявление с этим - "Я, если честно, голову себе этой ерундой (как обмануть казино-поисковую машину с постоянно меняющимися правилами) не забиваю."
А вообще, Константин, с вами конечно все ясно...
13/05/2004
Дима, некто Д.Карнеги (правда он вам в подметки не годится) говорил:" я люблю клубнику со сливками, а рыба почему то предпочитает вонючих навозных червяков. Поэтому я, когда иду на рыбалку, снимаю смокинг и иду копать червяков."
Ваша позиция "клиенм ...удак безграмотный, а я весь в белом смокинге" разумеется имеет право на жизнь, и возможно даже пользуется популярностью среди некоторых экзальтированных дамочек, но она крайне не продуктивна.
Методу я вам и не излагал, поскольку вы мне денег не платили. Хотя и намекнул, как можно обыграть "красовки" с большой пользой для себя и не запачкав смокинга. Ну не поняли - ваши проблемы. В конце концов, это у вас проблемы с "красовками", а не у меня :). Если ко мне обратится магазин с подобной обувью, я знаю, как ему помочь...
Дима, некто Д.Карнеги (правда он вам в подметки не годится) говорил:" я люблю клубнику со сливками, а рыба почему то предпочитает вонючих навозных червяков. Поэтому я, когда иду на рыбалку, снимаю смокинг и иду копать червяков."
Ваша позиция "клиенм ...удак безграмотный, а я весь в белом смокинге" разумеется имеет право на жизнь, и возможно даже пользуется популярностью среди некоторых экзальтированных дамочек, но она крайне не продуктивна.
Методу я вам и не излагал, поскольку вы мне денег не платили. Хотя и намекнул, как можно обыграть "красовки" с большой пользой для себя и не запачкав смокинга. Ну не поняли - ваши проблемы. В конце концов, это у вас проблемы с "красовками", а не у меня :). Если ко мне обратится магазин с подобной обувью, я знаю, как ему помочь...
16/05/2004
Константин, я разве где -то написал что у меня есть проблема? Я вроде говорил "забавность"...
Но это мелочи, вы за меня позицию формулируете, называете ее моей. На каком спрашивается основании?!
Даже интересно, какой кусок текста можно подобным образом интерпретировать?
Далее, "намекнул, как можно обыграть "красовки" с большой пользой для себя и не запачкав смокинга."
Так, где тут у нас намек, вот он: "напрягите извилину и напишите среди своих кросовок пространный эссэ, по поводу ошибочности написания слова "красовки".
Ничего себе НАМЕК, а что же тогда рецепт, используя вашу же терминологию?
Закройте своего Карнеги, откройте лучще словарь, для начала, чтоб не сказать букварь.
Идем дальше," методу я вам и не излагал, поскольку вы мне денег не платили." И не менее восхитительная ремарка: "Если ко мне обратится магазин с подобной обувью, я знаю, как ему помочь..." Константин, все давно поняли, что вы фактически круглосуточно сидите в данном форуме (если б только в этом)в поисках заработка. Сложновато найти тему в которой вы еще не "отметились", действительно вдруг заглянет кто-то, а тут везде Константин на лошади, я знаю, я умею и т. д. Глядишь, перепадет чего...
Очень похоже на то, что иногда перепадает, иначе откуда столько досуга?
Прочие возможные мотивы - это так, довесок.
Было бы еще понятно, ежели в данном качестве выступал кто-то из представителей "Оборота", тот же Павел Коротов, например. Более того, странно что этого как раз не происходит... Или это можно так понимать, что позиция г-на Тимошенко(если не ошибаюсь)это есть и позиция "Оборота"?
И наконец, Константин, про экзальтированных дамочек, это ведь типичный перенос...кхм...по Фрейду.
Чуть не забыл, все-таки заявы из одного топика, ответьте для начала:
"Я всего лишь о том, что выползти на первые места в яндухе - задача не ах какая сложная. Ежели умеючи."
Очень любопытно, как соотносится это заявление, с этим - "Я, если честно, голову себе этой ерундой (как обмануть казино-поисковую машину с постоянно меняющимися правилами) не забиваю."
То-то и оно...
Константин, я разве где -то написал что у меня есть проблема? Я вроде говорил "забавность"...
Но это мелочи, вы за меня позицию формулируете, называете ее моей. На каком спрашивается основании?!
Даже интересно, какой кусок текста можно подобным образом интерпретировать?
Далее, "намекнул, как можно обыграть "красовки" с большой пользой для себя и не запачкав смокинга."
Так, где тут у нас намек, вот он: "напрягите извилину и напишите среди своих кросовок пространный эссэ, по поводу ошибочности написания слова "красовки".
Ничего себе НАМЕК, а что же тогда рецепт, используя вашу же терминологию?
Закройте своего Карнеги, откройте лучще словарь, для начала, чтоб не сказать букварь.
Идем дальше," методу я вам и не излагал, поскольку вы мне денег не платили." И не менее восхитительная ремарка: "Если ко мне обратится магазин с подобной обувью, я знаю, как ему помочь..." Константин, все давно поняли, что вы фактически круглосуточно сидите в данном форуме (если б только в этом)в поисках заработка. Сложновато найти тему в которой вы еще не "отметились", действительно вдруг заглянет кто-то, а тут везде Константин на лошади, я знаю, я умею и т. д. Глядишь, перепадет чего...
Очень похоже на то, что иногда перепадает, иначе откуда столько досуга?
Прочие возможные мотивы - это так, довесок.
Было бы еще понятно, ежели в данном качестве выступал кто-то из представителей "Оборота", тот же Павел Коротов, например. Более того, странно что этого как раз не происходит... Или это можно так понимать, что позиция г-на Тимошенко(если не ошибаюсь)это есть и позиция "Оборота"?
И наконец, Константин, про экзальтированных дамочек, это ведь типичный перенос...кхм...по Фрейду.
Чуть не забыл, все-таки заявы из одного топика, ответьте для начала:
"Я всего лишь о том, что выползти на первые места в яндухе - задача не ах какая сложная. Ежели умеючи."
Очень любопытно, как соотносится это заявление, с этим - "Я, если честно, голову себе этой ерундой (как обмануть казино-поисковую машину с постоянно меняющимися правилами) не забиваю."
То-то и оно...
16/05/2004
=Дмитрий
Не знаю, как сказать по-другому, но у Вас действительно проблемы:
1. упали продажи (по этим "красовкам" мы улетели далеко-далеко...)
2. как обмануть поисковую машину с постоянно меняющимися правилами
В своем первом сообщении я сразу сказал, причем без всякой иронии, что и как надо делать.
Вы решили съерничать.
Отвечаю.
=Дмитрий
Не знаю, как сказать по-другому, но у Вас действительно проблемы:
1. упали продажи (по этим "красовкам" мы улетели далеко-далеко...)
2. как обмануть поисковую машину с постоянно меняющимися правилами
В своем первом сообщении я сразу сказал, причем без всякой иронии, что и как надо делать.
Вы решили съерничать.
Отвечаю.
16/05/2004
Олег, это уже становится смешным, но попробую повторить - у меня нет особенных проблем, если они появляются, я их решаю.
Раз уж речь зашла о "красовках" - http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... e=www&nl=0
Метод, я надеюсь, понятен, если этого окажется в какой-то момент недостаточно, добавим еще кой-чего. Но уж точно не "пространный эссэ".
Поисковая машина не казино, ее не надо обманывать, с ней надо сотрудничать. Не сработает один фактор - значит сработает другой.
Кстати, с кроссовками у нас тоже все в порядке - http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... &stype=www ежели что...
А проблема она как водится в головах, да и с позволения сказать, произведения Дейла Карнеги, на мой конечно очень субьективный взгляд, недалеко ушли от переписки Энгельса с Каутским.
Тут дело совсем в другом, еще пару лет назад здесь, на этом форуме, было достаточно интересно. Сейчас же, даже не знаю как сказать...
Очень уж странно он модерируется. Как следствие,
вместо нормального сообщества (которое есть у оптимизаторов, топик я выше вроде бы приводил и это есть хороший пример. А что- то подобное могло быть и здесь.)
имеем то что имеем. Просто досадно стало...
Но, как говорится, пора и честь знать. В чужой монастырь, опять же...
А я пожалуй пойду отседова.
Олег, это уже становится смешным, но попробую повторить - у меня нет особенных проблем, если они появляются, я их решаю.
Раз уж речь зашла о "красовках" - http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... e=www&nl=0
Метод, я надеюсь, понятен, если этого окажется в какой-то момент недостаточно, добавим еще кой-чего. Но уж точно не "пространный эссэ".
Поисковая машина не казино, ее не надо обманывать, с ней надо сотрудничать. Не сработает один фактор - значит сработает другой.
Кстати, с кроссовками у нас тоже все в порядке - http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... &stype=www ежели что...
А проблема она как водится в головах, да и с позволения сказать, произведения Дейла Карнеги, на мой конечно очень субьективный взгляд, недалеко ушли от переписки Энгельса с Каутским.
Тут дело совсем в другом, еще пару лет назад здесь, на этом форуме, было достаточно интересно. Сейчас же, даже не знаю как сказать...
Очень уж странно он модерируется. Как следствие,
вместо нормального сообщества (которое есть у оптимизаторов, топик я выше вроде бы приводил и это есть хороший пример. А что- то подобное могло быть и здесь.)
имеем то что имеем. Просто досадно стало...
Но, как говорится, пора и честь знать. В чужой монастырь, опять же...
А я пожалуй пойду отседова.
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