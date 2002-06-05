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Баннерные системы



Ссылка на сообщение Александр
05/06/2002

Смотря что рекламировать.

Я беру большим кол-вом показов и тематическим баннером, на котором ясно сказано, что за сайт и какая услуга, отсеивая ложные клики. Итого: СТР=0.1% - уже хороший для стоимости 0.04$ за тыс., но умножая на 1 млн. показов в день, свою 1000 посетителей имею. Считайте: за 40$ - в день 1000 посетителей.



Ссылка на сообщение dr. Greg
06/06/2002

Я считаю баннерную рекламу выгодной. Я покупаю 500 000 показов РЛЕ 100х100 за 25$. И откручиваю за неделю. Результат сразу на лицо. Советую потратить 25$ и проверить эффективность. Не понравится - потеряете не так уж и много.



Ссылка на сообщение Andre
06/06/2002

Посылаю запрос на РЛЕ, получаю ответ- 0,3$ за 1000 показов. Мда. Таких цен давно нет. Кстати на 25$ получается прикупить всего 83,(3)тыс.показов, а, dr. Greg? Или они под дурачка и надо торговаться? :)

Мне нравится Tbn-Text и CTR у меня 0,6-0,9, и стоит 5-7 центов за тысячу, а 100 на 100 у них- 10 ам.копеек, если не ошибаюсь. Вообще, если цена клика у Вас получается больше 2 центов, сильно задумайтесь, а оно того стоит?



Ссылка на сообщение DDD
07/06/2002

Классно. Последние постинги особенно порадовали :)

Думаю потратиться на баннерную рекламу и посмотреть результат.

2 dr.Greg. У кого можно недорого показы купить или где?



Ссылка на сообщение DDD
07/06/2002

2 Александр. Так же было бы интерестно где можно купить показы.

А у кого-нибудь есть опыт общения с зарубежными системами?



Ссылка на сообщение dr. Greg
10/06/2002

насчет показов можете написать мне на мыло. Показы идут за ВМ.



Ссылка на сообщение dr. Greg
10/06/2002

А насчет текстовых баннеров - мне тоже понравился этот вариант. Достаточно неплохой отклик. Но и не стоит забывать насчет рекламы в рассылках. Если найти по приемлимой цене результат очень хороший.



Ссылка на сообщение dr. Greg
10/06/2002

To Andre - сейчас покупаю РЛЕ 100х100 по 0,04$ за тысячу. т.е. 500 000 на 20 $ Но не у РЛЕ. В жтой связи надо учитывать - ограничения РЛЕ на некомерчески купленные показы. Отсутствие таргетинга, и маленькое кол-во открутки в день. Если интересует - все нюансы мылом.



Ссылка на сообщение Vlad
11/06/2002

А можно ли где-нить недорого купить банерной рекламы в рассылках?



Ссылка на сообщение dr. Greg
12/06/2002

То Vlad - http://www.izcity.com/info/reklama2.htm вот по моему весьма реальные цены. НА деле найти можно. Многие сайты имеют подписки и если договариваться с ними на прямую цены весьма приемлемые.



Ссылка на сообщение Andre
12/06/2002

2Dr.Greg Без таргетинга, на мой взгляд, пустая трата баннеропоказов. Географический и по кликам должен быть, хотя бы. Кроме того, нужно иметь возможность исключать явных накрутчиков из числа рекламных площадок.



Ссылка на сообщение Andre
12/06/2002

Конечно, я имел ввиду по кукам, а не по кликам :)



Ссылка на сообщение Alexander
13/06/2002

Всем заинтересованным могу предложить:

RLE 100x100 - 0.03 за тыс.

RLE 468x60 - 0.06 за тыс.

LBN Elite 468x60 - 0.12 за тыс.

TBN Text - 0.03 за тыс.

Tle Text - 0.02 за тыс.



Остальные цены и все вопросы на email: admin@letolie.com



Ссылка на сообщение Михаил Боревский.
17/06/2002

Я бы посоветовал рекламу покупать у наших рекламщиков. В чем плюсы:



1. Цены - на наши сети (Tbn) ниже нас цену дать не может никто. Да и тут Вы получаете не обменные а комерческие показы.



2. С мелкими конторами опасно - могут кинуть.



3. В большой конторе больше опыт проведения рекламных компаний. Они Вам предложат оптимальное решение. А не просто те показы которые есть, потому как есть все показы.



p.s. Сорри а теперь немного рекламы :-)) Я бы посоветовал покупать tbn shop. В той статье на которую я уже давал ссылку приведены цыфры ясно показывающие что рекламить магазин на других магазинах лучше.



Так же есть смысл взять наприер lbn elite с белым списком.



Ссылка на сообщение NEkit
26/06/2004

Продам показы RLE Classic 486*60 по 0,05$ за 1000

Оптом 0,04$ за 10000


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