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Баннерные системы
05/06/2002
Смотря что рекламировать.
Я беру большим кол-вом показов и тематическим баннером, на котором ясно сказано, что за сайт и какая услуга, отсеивая ложные клики. Итого: СТР=0.1% - уже хороший для стоимости 0.04$ за тыс., но умножая на 1 млн. показов в день, свою 1000 посетителей имею. Считайте: за 40$ - в день 1000 посетителей.
Смотря что рекламировать.
Я беру большим кол-вом показов и тематическим баннером, на котором ясно сказано, что за сайт и какая услуга, отсеивая ложные клики. Итого: СТР=0.1% - уже хороший для стоимости 0.04$ за тыс., но умножая на 1 млн. показов в день, свою 1000 посетителей имею. Считайте: за 40$ - в день 1000 посетителей.
06/06/2002
Посылаю запрос на РЛЕ, получаю ответ- 0,3$ за 1000 показов. Мда. Таких цен давно нет. Кстати на 25$ получается прикупить всего 83,(3)тыс.показов, а, dr. Greg? Или они под дурачка и надо торговаться? :)
Мне нравится Tbn-Text и CTR у меня 0,6-0,9, и стоит 5-7 центов за тысячу, а 100 на 100 у них- 10 ам.копеек, если не ошибаюсь. Вообще, если цена клика у Вас получается больше 2 центов, сильно задумайтесь, а оно того стоит?
Посылаю запрос на РЛЕ, получаю ответ- 0,3$ за 1000 показов. Мда. Таких цен давно нет. Кстати на 25$ получается прикупить всего 83,(3)тыс.показов, а, dr. Greg? Или они под дурачка и надо торговаться? :)
Мне нравится Tbn-Text и CTR у меня 0,6-0,9, и стоит 5-7 центов за тысячу, а 100 на 100 у них- 10 ам.копеек, если не ошибаюсь. Вообще, если цена клика у Вас получается больше 2 центов, сильно задумайтесь, а оно того стоит?
12/06/2002
То Vlad - http://www.izcity.com/info/reklama2.htm вот по моему весьма реальные цены. НА деле найти можно. Многие сайты имеют подписки и если договариваться с ними на прямую цены весьма приемлемые.
То Vlad - http://www.izcity.com/info/reklama2.htm вот по моему весьма реальные цены. НА деле найти можно. Многие сайты имеют подписки и если договариваться с ними на прямую цены весьма приемлемые.
13/06/2002
Всем заинтересованным могу предложить:
RLE 100x100 - 0.03 за тыс.
RLE 468x60 - 0.06 за тыс.
LBN Elite 468x60 - 0.12 за тыс.
TBN Text - 0.03 за тыс.
Tle Text - 0.02 за тыс.
Остальные цены и все вопросы на email: admin@letolie.com
Всем заинтересованным могу предложить:
RLE 100x100 - 0.03 за тыс.
RLE 468x60 - 0.06 за тыс.
LBN Elite 468x60 - 0.12 за тыс.
TBN Text - 0.03 за тыс.
Tle Text - 0.02 за тыс.
Остальные цены и все вопросы на email: admin@letolie.com
17/06/2002
Я бы посоветовал рекламу покупать у наших рекламщиков. В чем плюсы:
1. Цены - на наши сети (Tbn) ниже нас цену дать не может никто. Да и тут Вы получаете не обменные а комерческие показы.
2. С мелкими конторами опасно - могут кинуть.
3. В большой конторе больше опыт проведения рекламных компаний. Они Вам предложат оптимальное решение. А не просто те показы которые есть, потому как есть все показы.
p.s. Сорри а теперь немного рекламы :-)) Я бы посоветовал покупать tbn shop. В той статье на которую я уже давал ссылку приведены цыфры ясно показывающие что рекламить магазин на других магазинах лучше.
Так же есть смысл взять наприер lbn elite с белым списком.
Я бы посоветовал рекламу покупать у наших рекламщиков. В чем плюсы:
1. Цены - на наши сети (Tbn) ниже нас цену дать не может никто. Да и тут Вы получаете не обменные а комерческие показы.
2. С мелкими конторами опасно - могут кинуть.
3. В большой конторе больше опыт проведения рекламных компаний. Они Вам предложат оптимальное решение. А не просто те показы которые есть, потому как есть все показы.
p.s. Сорри а теперь немного рекламы :-)) Я бы посоветовал покупать tbn shop. В той статье на которую я уже давал ссылку приведены цыфры ясно показывающие что рекламить магазин на других магазинах лучше.
Так же есть смысл взять наприер lbn elite с белым списком.
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