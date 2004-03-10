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Анализ цен
10/03/2004
Ведь такой сервис был бы удобен для покупателей и многие бы им пользовались.
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:) кто бы спорил... Был бы...
Вот только платить за это они не будут. Если Вы альтруист - делайте на здоровье, кто мешает (или спонсируйте :)) Скрипт-граббер - примитивный скрипт... понаделать их - за день 20 штук...
ИМХО, все проекты, направленные на "всеобщее Щастье" - заведомо провальные проекты. Право на жизнь имеют только проекты, в которых заложены постоянные источники финансовой подпитки. А "энтузазизм" живет не долго...
Ведь такой сервис был бы удобен для покупателей и многие бы им пользовались.
-----------
:) кто бы спорил... Был бы...
Вот только платить за это они не будут. Если Вы альтруист - делайте на здоровье, кто мешает (или спонсируйте :)) Скрипт-граббер - примитивный скрипт... понаделать их - за день 20 штук...
ИМХО, все проекты, направленные на "всеобщее Щастье" - заведомо провальные проекты. Право на жизнь имеют только проекты, в которых заложены постоянные источники финансовой подпитки. А "энтузазизм" живет не долго...
15/03/2004
А ведь проблема господа. Нет у нас такого сервиса - оперативного независимого поиска по интернет-магазинам. Tyndex - детище price.ru - ужас, ужас, ужас. Такая каша, что пользоваться невозможно. Pricegrabber (он же PriceOk) существует года два, а "в активе" только дюжина магазинов, т.е. практически ничего.
=============
А сколько интернет магазинов, которые реально могут платить за рекламу вы знаете ?
Имейте ввиду, что не все магазины обладают нужным ассортиментом в полной мере. Да и далеко не каждый магазин имеет отдельного человека который занимается рекламой, а не всем подряд.
А ведь проблема господа. Нет у нас такого сервиса - оперативного независимого поиска по интернет-магазинам. Tyndex - детище price.ru - ужас, ужас, ужас. Такая каша, что пользоваться невозможно. Pricegrabber (он же PriceOk) существует года два, а "в активе" только дюжина магазинов, т.е. практически ничего.
=============
А сколько интернет магазинов, которые реально могут платить за рекламу вы знаете ?
Имейте ввиду, что не все магазины обладают нужным ассортиментом в полной мере. Да и далеко не каждый магазин имеет отдельного человека который занимается рекламой, а не всем подряд.
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