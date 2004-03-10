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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Анализ цен



Ссылка на сообщение Константин
10/03/2004

Ведь такой сервис был бы удобен для покупателей и многие бы им пользовались.

-----------

:) кто бы спорил... Был бы...

Вот только платить за это они не будут. Если Вы альтруист - делайте на здоровье, кто мешает (или спонсируйте :)) Скрипт-граббер - примитивный скрипт... понаделать их - за день 20 штук...

ИМХО, все проекты, направленные на "всеобщее Щастье" - заведомо провальные проекты. Право на жизнь имеют только проекты, в которых заложены постоянные источники финансовой подпитки. А "энтузазизм" живет не долго...



Ссылка на сообщение Роман
11/03/2004

Константин,

у многих "энтузиастов" в рунете главное бабок слупить побыстрому и потом продать проект...

;)



Ссылка на сообщение Alleks
15/03/2004

А ведь проблема господа. Нет у нас такого сервиса - оперативного независимого поиска по интернет-магазинам. Tyndex - детище price.ru - ужас, ужас, ужас. Такая каша, что пользоваться невозможно. Pricegrabber (он же PriceOk) существует года два, а "в активе" только дюжина магазинов, т.е. практически ничего.

=============

А сколько интернет магазинов, которые реально могут платить за рекламу вы знаете ?

Имейте ввиду, что не все магазины обладают нужным ассортиментом в полной мере. Да и далеко не каждый магазин имеет отдельного человека который занимается рекламой, а не всем подряд.



Ссылка на сообщение Знак вопроса
26/03/2004

Вот еще появился: http://dash.ru/


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