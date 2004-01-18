Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
А вот это уже интересно, ганяют иль нет!!!
18/01/2004
безо всяких оффлайновых точек можно человека "взять".
Как говорят "органы", был бы человек, а статья найдётся.
Если есть фирма, а деятельность ведётся криво, то контору закроют, а директора под суд. Если фирмы нет, еще лучше - незаконное предпринимательство. Обещаешь, а не продаёшь, еще хуже - мошенничество.
безо всяких оффлайновых точек можно человека "взять".
Как говорят "органы", был бы человек, а статья найдётся.
Если есть фирма, а деятельность ведётся криво, то контору закроют, а директора под суд. Если фирмы нет, еще лучше - незаконное предпринимательство. Обещаешь, а не продаёшь, еще хуже - мошенничество.
19/01/2004
Спасибо Тимофей, что поддержали меня. Просто я считаю, что "кто предупрежден, тот вооружен" и думать "о завтра" лучше сегодня. Завтра может быть поздно, придется придумывать на ходу. Но даже экспромт хорош заранее подготовленный.
Поэтому конечно, пусть Тигра торгует, но уже неплохо бы думать о том, что будет завтра.
Спасибо Тимофей, что поддержали меня. Просто я считаю, что "кто предупрежден, тот вооружен" и думать "о завтра" лучше сегодня. Завтра может быть поздно, придется придумывать на ходу. Но даже экспромт хорош заранее подготовленный.
Поэтому конечно, пусть Тигра торгует, но уже неплохо бы думать о том, что будет завтра.
22/01/2004
ИМХО, при любой торговле чем либо, хозяин идет на риск, угодить за решетку, потому что, ВСЕ да да ВСЕ скрывают налоги, если их не скрывать то нет не какого смысла вообще работать :(((
Ну а что насчет торговли пиратскими дисками, так вообщето вышел закон г.Москвы, о запрете торговли любой АУДИО и ВИДЕО в палатках и с рук, только в магазинах, и что, как торговали так и торгуют ...
ИМХО, при любой торговле чем либо, хозяин идет на риск, угодить за решетку, потому что, ВСЕ да да ВСЕ скрывают налоги, если их не скрывать то нет не какого смысла вообще работать :(((
Ну а что насчет торговли пиратскими дисками, так вообщето вышел закон г.Москвы, о запрете торговли любой АУДИО и ВИДЕО в палатках и с рук, только в магазинах, и что, как торговали так и торгуют ...
22/01/2004
Обязательно сядете.... Но скорее всего отпустят после месяца отсидки, кому он действительно нафиг нужен.... Но это ведь лоторея получается. Стуканет кто или не стуканет? А конурент официально работает или нелегеально, вдруг он стуканет? А покупателем злой мент или вредный налоговик окажется или нет? Чем больше реклама, чем больше продаж - тем больше вероятность сесть...
Александр и Тигра - все когда то бывает в первый раз. Первая учительница, первый класс, первый поцелуй, первая работа, первый срок....
Могу сказать: вероятность что в течении ближайщих 3 лет придется отмазываться равна фифти-фифти. Отсчет начался.....
Кстати, а почему Тигра и Александр не указывают адреса своих магазинов, если опасаться нечего?
Резюме: давайте стараться соблюдать законы, поелику это возможно.....
Обязательно сядете.... Но скорее всего отпустят после месяца отсидки, кому он действительно нафиг нужен.... Но это ведь лоторея получается. Стуканет кто или не стуканет? А конурент официально работает или нелегеально, вдруг он стуканет? А покупателем злой мент или вредный налоговик окажется или нет? Чем больше реклама, чем больше продаж - тем больше вероятность сесть...
Александр и Тигра - все когда то бывает в первый раз. Первая учительница, первый класс, первый поцелуй, первая работа, первый срок....
Могу сказать: вероятность что в течении ближайщих 3 лет придется отмазываться равна фифти-фифти. Отсчет начался.....
Кстати, а почему Тигра и Александр не указывают адреса своих магазинов, если опасаться нечего?
Резюме: давайте стараться соблюдать законы, поелику это возможно.....
22/01/2004
Александр, Укажите пожалуйста урл вашего интернет-магазина..... неужели вы трясетесь как заячий хвост? Ведь вы уверены что ничего не будет :)Если вы не указываете урл своего магазина, но советуете другому работать подпольно, то делается простой вывод - желаете подставить бедолагу... ай-яй-яй :) И не жалко его?
Александр, Укажите пожалуйста урл вашего интернет-магазина..... неужели вы трясетесь как заячий хвост? Ведь вы уверены что ничего не будет :)Если вы не указываете урл своего магазина, но советуете другому работать подпольно, то делается простой вывод - желаете подставить бедолагу... ай-яй-яй :) И не жалко его?
23/01/2004
Сотруднику:
Да был бы такой, я бы его наоборот прописывал в поле "сайт". Это же дескать помогает поисковикам лучше его находить. :)
А пишу я на эту тему потому, что у меня есть знакомые в "органах" и методы их работы я вобщем знаю.
Мы конечно не видели, что там хочет сделать Тигра, но судя по всему, это молодой человек, который хочет с бесплатного хостинга торговать компактами, взятыми на реализацию у однокурсников. Такой шнягой серьезно не будет заниматься ни один мент или представитель налоговой инспекции. Просто потому, что денег на этом не срубить нормальных, а время потрачено будет. Время, которое они лучше потратят с большей пользой для себя.
Исключения два: либо производителями легального софта будет проплачен наезд на торговцев пиратской продукцией. Со всеми атрибутами - статьями в СМИ, переживаниями за судьбу Отчизны и т.д. Но даже этот глобальный наезд коснется в основном оффлайновых торговцев.
И второе исключение: романтизьм ментов. Это бывает, но в фильмах типа "Место встречи изменить нельзя".
Возможны наверное еще какие-то варианты - всех то методов и случаев я не знаю, но это основные и поэтому по совокупности Тигре торговать можно более-менее спокойно. А риск есть всегда. Особенно в этой стране. Один вон вообще думал, что ему все по-ую, но где он сейчас? И еще несколько таких же по-уистов в очереди стоят.
Но в том-то и дело, что Тигра не такой и поэтому его риск заметно меньше, но и безусловно не совсем ноль.
"Сотрудник", я исчерпывающе ответил? А то мне уже надоело одно и то же в который раз писать. :)
Сотруднику:
Да был бы такой, я бы его наоборот прописывал в поле "сайт". Это же дескать помогает поисковикам лучше его находить. :)
А пишу я на эту тему потому, что у меня есть знакомые в "органах" и методы их работы я вобщем знаю.
Мы конечно не видели, что там хочет сделать Тигра, но судя по всему, это молодой человек, который хочет с бесплатного хостинга торговать компактами, взятыми на реализацию у однокурсников. Такой шнягой серьезно не будет заниматься ни один мент или представитель налоговой инспекции. Просто потому, что денег на этом не срубить нормальных, а время потрачено будет. Время, которое они лучше потратят с большей пользой для себя.
Исключения два: либо производителями легального софта будет проплачен наезд на торговцев пиратской продукцией. Со всеми атрибутами - статьями в СМИ, переживаниями за судьбу Отчизны и т.д. Но даже этот глобальный наезд коснется в основном оффлайновых торговцев.
И второе исключение: романтизьм ментов. Это бывает, но в фильмах типа "Место встречи изменить нельзя".
Возможны наверное еще какие-то варианты - всех то методов и случаев я не знаю, но это основные и поэтому по совокупности Тигре торговать можно более-менее спокойно. А риск есть всегда. Особенно в этой стране. Один вон вообще думал, что ему все по-ую, но где он сейчас? И еще несколько таких же по-уистов в очереди стоят.
Но в том-то и дело, что Тигра не такой и поэтому его риск заметно меньше, но и безусловно не совсем ноль.
"Сотрудник", я исчерпывающе ответил? А то мне уже надоело одно и то же в который раз писать. :)
23/01/2004
=Александр
А представим, что Тигра - это уже не студент, а немного старше. И дисками он собирается торговать, взятыми не у друзей, а другими.
Далее. Не знаю, как у Вас, но органы берут на заметку не только в глобальном случае, но и просто "под горячую руку". Поэтому от этого тоже никто не застрахован, и Тигра в том числе.
Кроме того, считаю неуместным ерничанье по поводу "судьбы Отчизны". Не стоит - потеряете много.
Наконец, борьба с пиратами вполне может начаться завтра. Это Вы тоже не учитываете. Поэтому я еще ранее написал, пусть Тигра торгует, но знает, что его могут вполне легко прикрыть и крупно оштрафовать. Иначе говоря, пусть торгует, но знает что скользкая дорожка всегда заканчивается плачевно. Поэтому я признал, что "думать"и "делать" это разные вещи, но думать надо всегда перед тем, как что-то делать.
Поверьте, есть немало других видов заработка и может чуть труднее, но не менее доходных. Поэтому может Тигре стоит рассмотреть и другие альтернативы зарабатывания денег.
=Александр
А представим, что Тигра - это уже не студент, а немного старше. И дисками он собирается торговать, взятыми не у друзей, а другими.
Далее. Не знаю, как у Вас, но органы берут на заметку не только в глобальном случае, но и просто "под горячую руку". Поэтому от этого тоже никто не застрахован, и Тигра в том числе.
Кроме того, считаю неуместным ерничанье по поводу "судьбы Отчизны". Не стоит - потеряете много.
Наконец, борьба с пиратами вполне может начаться завтра. Это Вы тоже не учитываете. Поэтому я еще ранее написал, пусть Тигра торгует, но знает, что его могут вполне легко прикрыть и крупно оштрафовать. Иначе говоря, пусть торгует, но знает что скользкая дорожка всегда заканчивается плачевно. Поэтому я признал, что "думать"и "делать" это разные вещи, но думать надо всегда перед тем, как что-то делать.
Поверьте, есть немало других видов заработка и может чуть труднее, но не менее доходных. Поэтому может Тигре стоит рассмотреть и другие альтернативы зарабатывания денег.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено