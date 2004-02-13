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2000$ что бы вы сделали с этой суммой?
13/02/2004
Кто не рискует тот не пьет шампанского.
Кто не рискует тот не пьет шампанского.
21/02/2004
По поводу инвестиций в е-бизнес.
Дело было летом прошлого года. Обратился к нам заказчик с идеей электронной биржи междугородних автоперевозок. Когда идея обрела вид техзадания, выяснилось что ее реализация стоит $600. Через три недели биржа была готова. Закзчик сообщил ее урлу своим знакомым и дело потихоньку пошло. через пару недель на бирже начали резистрироваться водилы, затем грузоотправители. Дело пошло. Заказчик счастлив.
Сейчас на бирже 260 пользователей, 63 машины, 24 груза - для Новосибирска (уровень пользования интернетом совсем не такой как в Москве) это прекрасный показатель. Полюбуйтесь - www.arsenal-auto.ru
Отсюда вывод - есть идеи, для реализации которых и 100 000 баксов мало будет, а есть такие, что и $2000 вполне достаточно. Идея первична.
По поводу инвестиций в е-бизнес.
Дело было летом прошлого года. Обратился к нам заказчик с идеей электронной биржи междугородних автоперевозок. Когда идея обрела вид техзадания, выяснилось что ее реализация стоит $600. Через три недели биржа была готова. Закзчик сообщил ее урлу своим знакомым и дело потихоньку пошло. через пару недель на бирже начали резистрироваться водилы, затем грузоотправители. Дело пошло. Заказчик счастлив.
Сейчас на бирже 260 пользователей, 63 машины, 24 груза - для Новосибирска (уровень пользования интернетом совсем не такой как в Москве) это прекрасный показатель. Полюбуйтесь - www.arsenal-auto.ru
Отсюда вывод - есть идеи, для реализации которых и 100 000 баксов мало будет, а есть такие, что и $2000 вполне достаточно. Идея первична.
22/02/2004
=Петр
Вам не мешало бы философию поучить как следует, чтобы не путаться в приоритетах.
У Вас идея если вторичная, то уж третичная точно. А на первом месте инфраструктура. Не было бы ее, Вы никакую биржу не сделали, хоть 200 000 у.е вложили бы в проект.
Чтоб не путаться в дальнейшем даю подсказку - смотрите окружение, тогда бцудет понятно: что первично, что вторично.
Ничего сложного в том, чтобы "посадить" новую схему перераспределения ресурсов на старую инфраструктуру - нет. Но зачастую именно эта простота подхода мешает оценить его преимущества.
То что Вы сделали - пример хорошего подхода к решению вопроса с точки зрения его экономичности. Суметь решить проблему малыми средствами и достичь прибыльного результата - это показатель профессиональной работы.
Поэтому просто повторюсь, что я бы вложил бы часть средств в свое развитие и совершенствование. А с остальными - не торопился. Подождать, выбрать и грамотно вложить - результат будет превосходным.
=Петр
Вам не мешало бы философию поучить как следует, чтобы не путаться в приоритетах.
У Вас идея если вторичная, то уж третичная точно. А на первом месте инфраструктура. Не было бы ее, Вы никакую биржу не сделали, хоть 200 000 у.е вложили бы в проект.
Чтоб не путаться в дальнейшем даю подсказку - смотрите окружение, тогда бцудет понятно: что первично, что вторично.
Ничего сложного в том, чтобы "посадить" новую схему перераспределения ресурсов на старую инфраструктуру - нет. Но зачастую именно эта простота подхода мешает оценить его преимущества.
То что Вы сделали - пример хорошего подхода к решению вопроса с точки зрения его экономичности. Суметь решить проблему малыми средствами и достичь прибыльного результата - это показатель профессиональной работы.
Поэтому просто повторюсь, что я бы вложил бы часть средств в свое развитие и совершенствование. А с остальными - не торопился. Подождать, выбрать и грамотно вложить - результат будет превосходным.
22/02/2004
Юмор ситуации, в том что с раздачи никакой инфраструктуры не было. Просто у родственника заказчика была лицензия на междугородные перевозки, которая помимо прямого использования позволяет заниматься посредничеством.
Стандартное для Н-ска решение - водила садит на домашний телефон супругу. Супруга дает объявления в газетах и становится диспетчером.
Продвинутое решение - снимается офис, оборудуются рабочие места для 2-3 диспетчеров, опять реклама в газетах.
Новое решение - делается е-биржа, супер эффективная реклама - сарафанный телеграф - народная молва. В интернет выносится 95% бизнеса. Это и CRN и ERP мелкого бизнеса.
Этим примером я просто хотел показать, что важна не сумма стартапа а идея. Еще одно замечание - что этот арсенал-авто, что купим.ру - они работают за пределами московской кольцевой дороги. Здесь совсем другая жизьнь, иные подходы. И вопрос "нужны ли мертвому припарки", намного актуальнее вопросов хорошего юзабилити. Это совсем другая тема, выпадающая за рамки идущего здесь обсуждения.
Что можно посоветовать человеку, по поводу его $2000? Тут не поможет ни господин Кант из Калининграда, ни учитель Лао из-под Иркутска. Вспоминается добрый еврейский анекдот - юноша спрашивает у равина - "Стоит ли мне жениться на Саре Бройман?" Равин отвечает: - "Молодой человек, что-бы я вам ни сказал, и что бы вы ни сделали, все равно вы впоследствии об этом будете жалеть."
Юмор ситуации, в том что с раздачи никакой инфраструктуры не было. Просто у родственника заказчика была лицензия на междугородные перевозки, которая помимо прямого использования позволяет заниматься посредничеством.
Стандартное для Н-ска решение - водила садит на домашний телефон супругу. Супруга дает объявления в газетах и становится диспетчером.
Продвинутое решение - снимается офис, оборудуются рабочие места для 2-3 диспетчеров, опять реклама в газетах.
Новое решение - делается е-биржа, супер эффективная реклама - сарафанный телеграф - народная молва. В интернет выносится 95% бизнеса. Это и CRN и ERP мелкого бизнеса.
Этим примером я просто хотел показать, что важна не сумма стартапа а идея. Еще одно замечание - что этот арсенал-авто, что купим.ру - они работают за пределами московской кольцевой дороги. Здесь совсем другая жизьнь, иные подходы. И вопрос "нужны ли мертвому припарки", намного актуальнее вопросов хорошего юзабилити. Это совсем другая тема, выпадающая за рамки идущего здесь обсуждения.
Что можно посоветовать человеку, по поводу его $2000? Тут не поможет ни господин Кант из Калининграда, ни учитель Лао из-под Иркутска. Вспоминается добрый еврейский анекдот - юноша спрашивает у равина - "Стоит ли мне жениться на Саре Бройман?" Равин отвечает: - "Молодой человек, что-бы я вам ни сказал, и что бы вы ни сделали, все равно вы впоследствии об этом будете жалеть."
26/02/2004
Я конечно понимаю что 2000 $ это для некоторых ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги - хочется с такими грошами простите деньгами открыть мега корпорацию или интернет магазин - ну заработал ты за 3 года эти деньги или подарил тебе их кто ну кипи те себе фиников или конфет с 2000 $ ты никому не нужен - это копейки
Я конечно понимаю что 2000 $ это для некоторых ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги - хочется с такими грошами простите деньгами открыть мега корпорацию или интернет магазин - ну заработал ты за 3 года эти деньги или подарил тебе их кто ну кипи те себе фиников или конфет с 2000 $ ты никому не нужен - это копейки
26/02/2004
А давайте не будем переходить на личности и попытаемся с другой стороны взглянуть на эту проблему.
В начале 90-х в США на IT стартапах люди поднимали вполне приличные деньги. Статистика утверждает, что 90% этих стартапов начиналась с 11тысяч баксов - что есть простая кредитка. Что изменилось за 10 лет? Существенно снизилась стоимость разработки ПО, если более точно говорить, то за счет применения новых средств разработки и большого количества гнутых и халявных продуктов выросла производительность труда разработчиков. Стоимость железа снизилась раз в 10. Изучал тут в январе аналитику, так эксперты мирового банка утверждают что на 1 бакс в России можно приобрести товаров и услуг, за которые на родине бакса придется выложить пять. Если все эти факторы сложить в кучу, учесть 40% долларовую инфляцию за эти 10 лет, то возможно что в России эти два килобакса и есть нужная стартаповская сумма.
Практика показывает, что если мозгами пораскинуть, то выход обязательно найдется. Вот на работе случай был. Работаем себе спокойно на одного хорошего заказчика, сдаем ему версию за версией, деньги получаем, радуемся. До того нашему заказчику от нашей работы хорошо стало, что решил он объемы увеличить. Пишет нам по аське: а не возьметесь ли вы парни мне еще вот-это сделать? Деваться нам некуда, брать надо. Чтобы выдержать сроки, нужно оперативно два рабочих места создать. В Н-ске с кадрами проблем нет, есть проблемы с деньгами. Считаем деньги. Нужно два стола, два стула, два компа, две зарплаты. Хорошо хоть есть куда эти столы поставить. Килобакса не хватает. Сидим и угрюмо программерские резюме туда-сюда перекладываем. Придумали, пошли в салон - говорим им, дайте нам два компа в кредит, нас отправляют в Автобанк. Через два дня нас стало на два разработчика больше.
А давайте не будем переходить на личности и попытаемся с другой стороны взглянуть на эту проблему.
В начале 90-х в США на IT стартапах люди поднимали вполне приличные деньги. Статистика утверждает, что 90% этих стартапов начиналась с 11тысяч баксов - что есть простая кредитка. Что изменилось за 10 лет? Существенно снизилась стоимость разработки ПО, если более точно говорить, то за счет применения новых средств разработки и большого количества гнутых и халявных продуктов выросла производительность труда разработчиков. Стоимость железа снизилась раз в 10. Изучал тут в январе аналитику, так эксперты мирового банка утверждают что на 1 бакс в России можно приобрести товаров и услуг, за которые на родине бакса придется выложить пять. Если все эти факторы сложить в кучу, учесть 40% долларовую инфляцию за эти 10 лет, то возможно что в России эти два килобакса и есть нужная стартаповская сумма.
Практика показывает, что если мозгами пораскинуть, то выход обязательно найдется. Вот на работе случай был. Работаем себе спокойно на одного хорошего заказчика, сдаем ему версию за версией, деньги получаем, радуемся. До того нашему заказчику от нашей работы хорошо стало, что решил он объемы увеличить. Пишет нам по аське: а не возьметесь ли вы парни мне еще вот-это сделать? Деваться нам некуда, брать надо. Чтобы выдержать сроки, нужно оперативно два рабочих места создать. В Н-ске с кадрами проблем нет, есть проблемы с деньгами. Считаем деньги. Нужно два стола, два стула, два компа, две зарплаты. Хорошо хоть есть куда эти столы поставить. Килобакса не хватает. Сидим и угрюмо программерские резюме туда-сюда перекладываем. Придумали, пошли в салон - говорим им, дайте нам два компа в кредит, нас отправляют в Автобанк. Через два дня нас стало на два разработчика больше.
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