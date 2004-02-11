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2000$ что бы вы сделали с этой суммой?
11/02/2004
А что конкретнее? какой магазин? чем торговать?
Есть у меня очень любимый мной товар, но он дешевый. Правда есть мысль, как его продавать. Ассортимент большой около 2000 наименов. Вот коротко.
А что конкретнее? какой магазин? чем торговать?
Есть у меня очень любимый мной товар, но он дешевый. Правда есть мысль, как его продавать. Ассортимент большой около 2000 наименов. Вот коротко.
12/02/2004
=Светик
продавать это хорошо. Вот только 2 вопроса:
1) что это за проект Х, о котором ничего не известно, кроме количества наименований товаров - 2000 (?!! - слишком много). Может подробнее изложить либо не стоит упоминать.
2) а ты уверена что твой первый проект доведен до ума. Если следовать твоим словам, то надо "жизнь вдохнуть в свой проект". Так сделай это. Доведи свой единственный проект до уровня Амазона или Озона (в крайнем случае), а потом хватайся за следующий.
=Александр
Я бы на вашем месте не суетился впустую. А вложил бы часть денег в своей развитие, обучение и повышение квалификации (никогда не помешает и является самым лучшим вложением из всех возможных). А оставшуюся положил бы в банк и спал бы спокойно.
Никогда не стоит торопиться "оборачивать" деньги. Они бережливых и осторожных любят.
=Светик
продавать это хорошо. Вот только 2 вопроса:
1) что это за проект Х, о котором ничего не известно, кроме количества наименований товаров - 2000 (?!! - слишком много). Может подробнее изложить либо не стоит упоминать.
2) а ты уверена что твой первый проект доведен до ума. Если следовать твоим словам, то надо "жизнь вдохнуть в свой проект". Так сделай это. Доведи свой единственный проект до уровня Амазона или Озона (в крайнем случае), а потом хватайся за следующий.
=Александр
Я бы на вашем месте не суетился впустую. А вложил бы часть денег в своей развитие, обучение и повышение квалификации (никогда не помешает и является самым лучшим вложением из всех возможных). А оставшуюся положил бы в банк и спал бы спокойно.
Никогда не стоит торопиться "оборачивать" деньги. Они бережливых и осторожных любят.
12/02/2004
Деньги любят тех, кто к ним легко относится.
Цель моего единственного проекта достигнута еще в прошлом году. И живет он вполне нормальной жизнью: развивается, изменяется, улучшается. А мои планы и интересы вышли за плоскость за_е-бизнеса (спешал фор Олег), хотя одно к другому тесно относится. А уровень Азона-Омазона ты, Олег, как понимаешь?
Деньги любят тех, кто к ним легко относится.
Цель моего единственного проекта достигнута еще в прошлом году. И живет он вполне нормальной жизнью: развивается, изменяется, улучшается. А мои планы и интересы вышли за плоскость за_е-бизнеса (спешал фор Олег), хотя одно к другому тесно относится. А уровень Азона-Омазона ты, Олег, как понимаешь?
12/02/2004
Александр,
Лично я бы пустил $2000 в Оборот. Эдакой каламбур получился.
Если серьезно, то 2000 для старта бизнеса - маловато. Когда есть такая сумма и не понятно, чем заняться, можно попробовать поработать годик в какой-либо отрасли, к которой душа лежит, "на дядю". И стартовый капитал увеличите до разумной суммы, и необходимый опыт получите, и вопрос о вложении средств решится.
Александр,
Лично я бы пустил $2000 в Оборот. Эдакой каламбур получился.
Если серьезно, то 2000 для старта бизнеса - маловато. Когда есть такая сумма и не понятно, чем заняться, можно попробовать поработать годик в какой-либо отрасли, к которой душа лежит, "на дядю". И стартовый капитал увеличите до разумной суммы, и необходимый опыт получите, и вопрос о вложении средств решится.
13/02/2004
Для интернет магазина, это небольшая сумма, хотя если есть силы и желение тихим сапом добиться своего, тогда да. Но на поднятие уйдет не меньше года.
Имхо, саммое эффективноное с такой суммой, это вложить его в форекс, как это ни банально, вся проблема в поиске хорошего трейдера, только здесь можно получить от 70% в квартал.
Со свободными средствами я так и поступаю пока идет период накопления, используя форекс как личный счет.
Для интернет магазина, это небольшая сумма, хотя если есть силы и желение тихим сапом добиться своего, тогда да. Но на поднятие уйдет не меньше года.
Имхо, саммое эффективноное с такой суммой, это вложить его в форекс, как это ни банально, вся проблема в поиске хорошего трейдера, только здесь можно получить от 70% в квартал.
Со свободными средствами я так и поступаю пока идет период накопления, используя форекс как личный счет.
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