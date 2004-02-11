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2000$ что бы вы сделали с этой суммой?



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
11/02/2004

А что конкретнее? какой магазин? чем торговать?

Есть у меня очень любимый мной товар, но он дешевый. Правда есть мысль, как его продавать. Ассортимент большой около 2000 наименов. Вот коротко.



Ссылка на сообщение АП
12/02/2004

Ну так давайте начнем уже! Какая Вы мнительная, почему еще не продаете? Вы только скажите, во всем поможем, мы Вас так любим!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
12/02/2004

=Светик

продавать это хорошо. Вот только 2 вопроса:

1) что это за проект Х, о котором ничего не известно, кроме количества наименований товаров - 2000 (?!! - слишком много). Может подробнее изложить либо не стоит упоминать.

2) а ты уверена что твой первый проект доведен до ума. Если следовать твоим словам, то надо "жизнь вдохнуть в свой проект". Так сделай это. Доведи свой единственный проект до уровня Амазона или Озона (в крайнем случае), а потом хватайся за следующий.

=Александр

Я бы на вашем месте не суетился впустую. А вложил бы часть денег в своей развитие, обучение и повышение квалификации (никогда не помешает и является самым лучшим вложением из всех возможных). А оставшуюся положил бы в банк и спал бы спокойно.

Никогда не стоит торопиться "оборачивать" деньги. Они бережливых и осторожных любят.



Ссылка на сообщение Сергей_К
12/02/2004

Олег Краюшкин

В самообразование деньги вложить - хорошая мысль. Но как-то в период паники (Дефолта) услышал по радио (кажется, это был Серебрянный Дождь) совет - вкладывайте деньги в своих женщин :) Это мне так в душу запало, с тех пор следую совету - и ни разу не пожалел :)



Ссылка на сообщение Константин
12/02/2004

вкладывайте деньги в своих женщин Это мне так в душу запало, с тех пор следую совету - и ни разу не пожалел

---------------

В смысле, ты в них вкладываешь, и они быстро множатся числом? Или как? А "дефолты" и тут случаются...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
12/02/2004

Деньги любят тех, кто к ним легко относится.

Цель моего единственного проекта достигнута еще в прошлом году. И живет он вполне нормальной жизнью: развивается, изменяется, улучшается. А мои планы и интересы вышли за плоскость за_е-бизнеса (спешал фор Олег), хотя одно к другому тесно относится. А уровень Азона-Омазона ты, Олег, как понимаешь?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
12/02/2004

Александр,

Лично я бы пустил $2000 в Оборот. Эдакой каламбур получился.



Если серьезно, то 2000 для старта бизнеса - маловато. Когда есть такая сумма и не понятно, чем заняться, можно попробовать поработать годик в какой-либо отрасли, к которой душа лежит, "на дядю". И стартовый капитал увеличите до разумной суммы, и необходимый опыт получите, и вопрос о вложении средств решится.



Ссылка на сообщение bornholio
12/02/2004

я бы магазинчик комиксов сделал.... чисто для души - посадил бы студентов на обработку заказов и отправку, а сам бы в комиксах ковырялся...



Ссылка на сообщение Aleksandr
13/02/2004

Даааа, ну вы тут и насоветовали!! Бутылки собирать, конечно если организовать все от бутылки до рубля за нее, то это неплохой бизнес, но грязный, боюсь непотянет....



Ссылка на сообщение Александр
13/02/2004

Я бы с 2000$ попробовал поучаствовать в волютной бирже.



Ссылка на сообщение А.Б.
13/02/2004

Я бы "начал работать" прямо сейчас, а не в марте-апреле, когда аналогичную сумму денег накоплю :)



Ссылка на сообщение Антипохмелин
13/02/2004

=Aleksandr

Бутылки собирать, конечно если организовать все от бутылки до рубля за нее, то это неплохой бизнес, но грязный=

Есть же "марочные" бутылки (Finlandia и т.п.), за них бутлегеры отстегнут явно побольше рублика.

Присоединяйтесь! :)



Ссылка на сообщение Илья
13/02/2004

Для интернет магазина, это небольшая сумма, хотя если есть силы и желение тихим сапом добиться своего, тогда да. Но на поднятие уйдет не меньше года.

Имхо, саммое эффективноное с такой суммой, это вложить его в форекс, как это ни банально, вся проблема в поиске хорошего трейдера, только здесь можно получить от 70% в квартал.

Со свободными средствами я так и поступаю пока идет период накопления, используя форекс как личный счет.



Ссылка на сообщение А.Б.
13/02/2004

Илья,

А можно поподробнее, если не секрет - через кого вы на форексе работаете?



Ссылка на сообщение Антипохмелин
13/02/2004

А не боитесь, что когда придете на свой аккаунт, там будет написано:

"Вы хреновый трейдер, прошлой ночью Вы потеряли свои и наши (плечо) деньги. Прощайте!"


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