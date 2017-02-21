Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс?
Администрация одного большого торгового центра в Москве, планирует закрыть его в июле и впоследствии перепрофилировать. В торговом центре около 300 павильонов. Не знаю подо что они его будут перепрофилировать, если только под Ашан. Но в любом случае лоббисты онлайн касс вряд ли выиграют, так как вместо 300 касс станет в лучшем случае 20. Какой это торговый центр называть естественно не буду, пока это не произошло.
Таким образом вопрос, стоит ли ожидать массового закрытия магазинов в июле? _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
стоит ли ожидать массового закрытия магазинов в июле
Я думаю - нет. Ибо дерьмо это с онлайн-кассами ударит только по небольшому числу средних магазинов...
- те, кто работал в черную так и будут работать в черную, на них это не скажется.
- крупные игроки молча проглотят очередное доилово, купят новое говно по цене Бентли и продолжат работать.
- такие как я, например, кто на 90% работал в белую будут работать на 50% в белую чтобы хоть как-то отбить очередной побор.
- кто работат за 5% прибыли, тот будет чернить пока сможет, закроется позже, если маразм не уймут.
Так что закрытие будет, но плавное.
Выиграют от этого говна только дармоеды в виде нынешних ЦТО (теперь ОФД) и производители доисторических калькуляторов по цене айфона.
Все как обычно. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
Выиграют от этого говна только дармоеды в виде нынешних ЦТО (теперь ОФД) и производители доисторических калькуляторов по цене айфона
Собственно для них и сделали кормушку, пирог сокращается. Талантливые дети всяких фнсников и прочей шушеры кормятся с этого. _________________ pecunia pecuniam non parit