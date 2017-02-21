Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Тенденции развития >> Российские тенденции
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Тенденции развития >> Российские тенденции
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс?
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 12:07, Вт., 21 Фев. 17
Отправить личное сообщение
Администрация одного большого торгового центра в Москве, планирует закрыть его в июле и впоследствии перепрофилировать. В торговом центре около 300 павильонов. Не знаю подо что они его будут перепрофилировать, если только под Ашан. Но в любом случае лоббисты онлайн касс вряд ли выиграют, так как вместо 300 касс станет в лучшем случае 20. Какой это торговый центр называть естественно не буду, пока это не произошло.

Таким образом вопрос, стоит ли ожидать массового закрытия магазинов в июле?
_________________
Мой блог: Эксперт-Report

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 12:48, Вт., 21 Фев. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
qualified :
стоит ли ожидать массового закрытия магазинов в июле


Я думаю - нет. Ибо дерьмо это с онлайн-кассами ударит только по небольшому числу средних магазинов...

- те, кто работал в черную так и будут работать в черную, на них это не скажется.

- крупные игроки молча проглотят очередное доилово, купят новое говно по цене Бентли и продолжат работать.

- такие как я, например, кто на 90% работал в белую будут работать на 50% в белую чтобы хоть как-то отбить очередной побор.

- кто работат за 5% прибыли, тот будет чернить пока сможет, закроется позже, если маразм не уймут.

Так что закрытие будет, но плавное.

Выиграют от этого говна только дармоеды в виде нынешних ЦТО (теперь ОФД) и производители доисторических калькуляторов по цене айфона.

Все как обычно.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 12:58, Вт., 21 Фев. 17
Отправить личное сообщение
kaavain :
Выиграют от этого говна только дармоеды в виде нынешних ЦТО (теперь ОФД) и производители доисторических калькуляторов по цене айфона

Собственно для них и сделали кормушку, пирог сокращается. Талантливые дети всяких фнсников и прочей шушеры кормятся с этого.
_________________
pecunia pecuniam non parit
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Тенденции развития >> Российские тенденции
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
15:32  На онлайн-рынке косметики новый игрок
14:47  Низкая маржинальность оттолкнула издателей
12:54  В "Евросети" самовывоз вытесняет курьерки
11:52  "Маркет" соберет отзывы без покупок в онлайне
20.02  Мужчинам подарят .BEER (2)
20.02  В Рунете стало слаще
20.02  Молодые родители освоили AliExpress

Форум
11:58 21.02 alive  Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс? (2)
19:27 07.02 alive  Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля? (42)
10:29 07.02 mpro  Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара (4)
20:06 01.02 bornholio  Экономика на подъёме и процветает, а денег нет, это как? (4)
07:25 27.01 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (132)
01:08 27.01 qualified  Запретить АлиЭкпресс ?? (15)
11:27 26.01 qualified  Проблемы с безналом (27)
18:22 09.01 kaavain  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (132)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)

Статьи и аналитика
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
14.02  "Острая подача" - видеоблог Ивана Кургузова (2)
13.02  Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности (5)
08.02  Мода с изнанки
06.02  "Киберпонедельник" уступил "Черной пятнице"
01.02  "Киберпонедельник": все результаты ритейлеров (пополняется)
31.01  "Киберпонедельник": сообразили на троих (1)
31.01  Стагнация в 2016: катастрофа или возможность? (2)
25.01  Тренды "Киберпонедельника" и прогноз на 2017 (1)
29.12  "Кризис как санитар леса" (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB