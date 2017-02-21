Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс?

qualified : стоит ли ожидать массового закрытия магазинов в июле



Я думаю - нет. Ибо дерьмо это с онлайн-кассами ударит только по небольшому числу средних магазинов...



- те, кто работал в черную так и будут работать в черную, на них это не скажется.



- крупные игроки молча проглотят очередное доилово, купят новое говно по цене Бентли и продолжат работать.



- такие как я, например, кто на 90% работал в белую будут работать на 50% в белую чтобы хоть как-то отбить очередной побор.



- кто работат за 5% прибыли, тот будет чернить пока сможет, закроется позже, если маразм не уймут.



Так что закрытие будет, но плавное.



Выиграют от этого говна только дармоеды в виде нынешних ЦТО (теперь ОФД) и производители доисторических калькуляторов по цене айфона.



Все как обычно.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Я думаю - нет. Ибо дерьмо это с онлайн-кассами ударит только по небольшому числу средних магазинов...- те, кто работал в черную так и будут работать в черную, на них это не скажется.- крупные игроки молча проглотят очередное доилово, купят новое говно по цене Бентли и продолжат работать.- такие как я, например, кто на 90% работал в белую будут работать на 50% в белую чтобы хоть как-то отбить очередной побор.- кто работат за 5% прибыли, тот будет чернить пока сможет, закроется позже, если маразм не уймут.Так что закрытие будет, но плавное.Выиграют от этого говна только дармоеды в виде нынешних ЦТО (теперь ОФД) и производители доисторических калькуляторов по цене айфона.Все как обычно._________________Хочешь что-нибудь узнать?