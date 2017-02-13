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Тема:

Есть аналог МойСклад в части производства ?
СообщениеАвтор: Alexoff 
Дата: 7:09, Пн., 13 Фев. 17
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Здравствуйте,

Чтобы были техкарты, техоперации, и т.п. возможности, связанные именно с производством.

Посоветуйте пожалуйста.

СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.2
голосов: 2
Дата: 14:56, Пн., 13 Фев. 17
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Есть подобная тема http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=42820&postdays=0&postorder=asc&&start=0
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