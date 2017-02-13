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НОВАЯ ТЕМА
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Тема:
Есть аналог МойСклад в части производства ?
Автор:
Alexoff
Дата:
7:09, Пн., 13 Фев. 17
Здравствуйте,
Чтобы были техкарты, техоперации, и т.п. возможности, связанные именно с производством.
Посоветуйте пожалуйста.
Автор:
Модератор
голосов
: 2
Дата:
14:56, Пн., 13 Фев. 17
Есть подобная тема
http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=42820&postdays=0&postorder=asc&&start=0
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