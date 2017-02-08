RU-центр предлагает СЕО-продвижение

Имеет ли смысл воспользоваться? Сумма-то копеечная, но ещё и время не хочется зря тратить, и так его не хватает ни на что. Контора-то вроде солидная, но раньше я также думал о Яндексе и о Яндекс Маркете, теперь думаю прямо противоположное. Если кто-то пробовал, поделитесь, пожалуйста, опытом. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
Контора-то вроде солидная
Это главный-то киберсквоттер страны - солидная контора?
И потом:
nic.ru :
Сайт продвигается
автоматически
Позиции сайта в поисковой выдаче Яндекс и Google зависят от количества и значимости ссылающихся на него ресурсов.
Сервис «SEO-продвижение» наращивает объем ссылок на сайт и способствует улучшению позиций.
Это какая-то отрыжка из прошлого... "Мы загоним ваши сайты под фильтры, но некоторое время они поплавают"...
Вот это особенно феерично, на кого они расчитывают? На полнейших дебилов? Или они вчера купили Яндекс и Гугл вместе взятые???
nic.ru :
Санкции со стороны поисковых систем за использование SEO-продвижения не предусмотрены.
Не предусмотрены кем? Гениями из РУ-Центра? А ПС об этом знают?
Я тебе скажу, как они работают. Эти говнюки скупили миллионы доменов в надежде перепродать. Покупать у них никто их не покупают, они и придумали как очередных баранов постричь - на эти свои заглушки поналепят ссылок, которые наивные идиоты купят. Расчет на то, что миллионы сайтов это раз, и домены куплены очень и очень давно (думаю одних только .рф доменов у них миллионы). _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Понял, спасибо! Под пессимизацию не хотелось бы попасть, и так Яндекс беспределит на шутку. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
Понял, спасибо! Под пессимизацию не хотелось бы попасть, и так Яндекс беспределит на шутку
Ну и чтобы ты не сомневался.... Я создал ради интереса проект.
Никакой информации и управления тем ГДЕ размещаются ссылки просто нет, от слова "вообще". Все просто для дебилов, введи слово и заплати деньги. По моему ключевику выдало 1500р
А по слову НОУТБУК например, уже 5000р.
Но, главное, тупо поле ввода денег и больше ничего. Совсем на баранов, это называется ФИШИНГ. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
seowizard они просто подключили.... _________________ Служба спасения сайтов