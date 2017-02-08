RU-центр предлагает СЕО-продвижение

qualified : Контора-то вроде солидная



Это главный-то киберсквоттер страны - солидная контора?



И потом:



nic.ru :

Сайт продвигается

автоматически

Позиции сайта в поисковой выдаче Яндекс и Google зависят от количества и значимости ссылающихся на него ресурсов.

Сервис «SEO-продвижение» наращивает объем ссылок на сайт и способствует улучшению позиций.





Это какая-то отрыжка из прошлого... "Мы загоним ваши сайты под фильтры, но некоторое время они поплавают"...



Вот это особенно феерично, на кого они расчитывают? На полнейших дебилов? Или они вчера купили Яндекс и Гугл вместе взятые???



nic.ru :

Санкции со стороны поисковых систем за использование SEO-продвижения не предусмотрены.





Не предусмотрены кем? Гениями из РУ-Центра? А ПС об этом знают?



Я тебе скажу, как они работают. Эти говнюки скупили миллионы доменов в надежде перепродать. Покупать у них никто их не покупают, они и придумали как очередных баранов постричь - на эти свои заглушки поналепят ссылок, которые наивные идиоты купят. Расчет на то, что миллионы сайтов это раз, и домены куплены очень и очень давно (думаю одних только .рф доменов у них миллионы).

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Не предусмотрены кем? Гениями из РУ-Центра? А ПС об этом знают?Я тебе скажу, как они работают. Эти говнюки скупили миллионы доменов в надежде перепродать. Покупать у них никто их не покупают, они и придумали как очередных баранов постричь - на эти свои заглушки поналепят ссылок, которые наивные идиоты купят. Расчет на то, что миллионы сайтов это раз, и домены куплены очень и очень давно (думаю одних только .рф доменов у них миллионы)._________________Хочешь что-нибудь узнать?