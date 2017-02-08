RU-центр предлагает СЕО-продвижение - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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RU-центр предлагает СЕО-продвижение
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 16:24, Ср., 8 Фев. 17
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RU-центр предлагает СЕО-продвижение

https://www.nic.ru/dns/service/seo/?ipartner=4444&adv_id=090217seo_but&utm_source=sbscr&utm_medium=but&utm_campaign=090217seo

Имеет ли смысл воспользоваться? Сумма-то копеечная, но ещё и время не хочется зря тратить, и так его не хватает ни на что. Контора-то вроде солидная, но раньше я также думал о Яндексе и о Яндекс Маркете, теперь думаю прямо противоположное. Если кто-то пробовал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 16:33, Ср., 8 Фев. 17
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qualified :
Контора-то вроде солидная


Это главный-то киберсквоттер страны - солидная контора?

И потом:

nic.ru :

Сайт продвигается
автоматически
Позиции сайта в поисковой выдаче Яндекс и Google зависят от количества и значимости ссылающихся на него ресурсов.
Сервис «SEO-продвижение» наращивает объем ссылок на сайт и способствует улучшению позиций.


Это какая-то отрыжка из прошлого... "Мы загоним ваши сайты под фильтры, но некоторое время они поплавают"...

Вот это особенно феерично, на кого они расчитывают? На полнейших дебилов? Или они вчера купили Яндекс и Гугл вместе взятые???

nic.ru :

Санкции со стороны поисковых систем за использование SEO-продвижения не предусмотрены.


Не предусмотрены кем? Гениями из РУ-Центра? А ПС об этом знают?

Я тебе скажу, как они работают. Эти говнюки скупили миллионы доменов в надежде перепродать. Покупать у них никто их не покупают, они и придумали как очередных баранов постричь - на эти свои заглушки поналепят ссылок, которые наивные идиоты купят. Расчет на то, что миллионы сайтов это раз, и домены куплены очень и очень давно (думаю одних только .рф доменов у них миллионы).
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СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 16:47, Ср., 8 Фев. 17
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Понял, спасибо! Под пессимизацию не хотелось бы попасть, и так Яндекс беспределит на шутку.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 16:58, Ср., 8 Фев. 17
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qualified :
Понял, спасибо! Под пессимизацию не хотелось бы попасть, и так Яндекс беспределит на шутку


Ну и чтобы ты не сомневался.... Я создал ради интереса проект.

Никакой информации и управления тем ГДЕ размещаются ссылки просто нет, от слова "вообще". Все просто для дебилов, введи слово и заплати деньги. По моему ключевику выдало 1500р

А по слову НОУТБУК например, уже 5000р.

Но, главное, тупо поле ввода денег и больше ничего. Совсем на баранов, это называется ФИШИНГ.
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СообщениеАвтор: rw31  Репутация: 52.6
Дата: 19:51, Пн., 20 Фев. 17
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seowizard они просто подключили....
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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