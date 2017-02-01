Тема: Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля?





Многие предприниматели наверно уже в курсе новых онлайн касс с 1 июля...



Вот думаю какие варианты оптимизации можно предпринять...



В платежной системе нет пей мне сказали что на них это не повлияет, что также на рассчетный счет будут перечислять.



Т.е. платежные системы остаются.



У меня в оффлайн магазине оплачивают наличкой около 80% через кассовый аппарат меркурий 180к.



В списках на сайте налоговой на модернизацию его нет. Покупать новый около 25 тыс. Что весьма накладно.

Тем более узнал что если не проводишь в течении 5 дней продажи, то блокируется фискальный накопитель и по новой выкладывай 8,5 тыс за него. С одной стороны это видимо сделано чтобы не левачили, с другой, а если у меня тухляк и нет клиентов?

Легко этим законодателям рассуждать...



Поэтому думаю оплату наличными лучше переложить на плечи курьерских служб миг пойнта, сдэка и тп.



Наблюдаю снижение среднего чека с 1100 до 300 рублей, при том же объеме заказов по сравнению с тем же 2014 годом.



Такая тенденция уже не отбивает аренду. В качестве оптимизации нашел аренду на 7 тыс меньше, но и на треть в площади меньше, зато в более проходном месте. Думаю врядли это спасет, тем более если перееду после 8 марта. А у меня сезоный бизнес - подарки...



Эх, еще и кассовый аппарат встанет 1 апреля, сигналить про замену эклз начнет в марте. Узнавал, что больше не меняют теперь эклз. Придется прекратить прием наличных...



Один из клиентов сказал что зря так, лучше на квартиру перевезти и рассказал что у него ребята так торгуют. Сам начинал я тоже с квартиры чтобы расширить ассортимент. Теперь лежит в магазине в закупке на 800 тыс товара. В квартиру уже не влезет, если только сжечь товарные остатки...



Я думаю многие в таком положении...



Есть 3 пути:

- вложиться в новую кассу около 50 тыс. И продолжить на розничной точке убыточную деятельность с учетом снижения покупательской способности до лучших времен...

- закрыть кассовый аппарат, закрыть оффлайн точку, перевезти всё барахло на квартиру, реализовывать по наличке через курьерки и пвз, через онлайн оплату, по счету и по квитанции только через заказ на сайте, выдавать оплаченный заказ у своего дома или самому доставлять... но такая схема не устроит налоговиков и значительно снизит обороты. Зато никаких касс и торгового сбора.

- закрыть ип и не парится, попробовать по закупке попредлагать товары конкурентам, распродавать товары через свой сайт как физ лицо...



Налоги только поднимают, добавили какой то ессс, увеличили до 2% налог свыше 300 тыс продаж... не знают уже как из народа последние деньги высосать...



А у вас какие мысли?

Как бы вы оптимизировали деятельность имея оффлайн точку с интернет магазином в условиях грядуших событий?

_________________

С уважением,

Алексей

ИП Солтык А.М. Здравствуйте!Многие предприниматели наверно уже в курсе новых онлайн касс с 1 июля...Вот думаю какие варианты оптимизации можно предпринять...В платежной системе нет пей мне сказали что на них это не повлияет, что также на рассчетный счет будут перечислять.Т.е. платежные системы остаются.У меня в оффлайн магазине оплачивают наличкой около 80% через кассовый аппарат меркурий 180к.В списках на сайте налоговой на модернизацию его нет. Покупать новый около 25 тыс. Что весьма накладно.Тем более узнал что если не проводишь в течении 5 дней продажи, то блокируется фискальный накопитель и по новой выкладывай 8,5 тыс за него. С одной стороны это видимо сделано чтобы не левачили, с другой, а если у меня тухляк и нет клиентов?Легко этим законодателям рассуждать...Поэтому думаю оплату наличными лучше переложить на плечи курьерских служб миг пойнта, сдэка и тп.Наблюдаю снижение среднего чека с 1100 до 300 рублей, при том же объеме заказов по сравнению с тем же 2014 годом.Такая тенденция уже не отбивает аренду. В качестве оптимизации нашел аренду на 7 тыс меньше, но и на треть в площади меньше, зато в более проходном месте. Думаю врядли это спасет, тем более если перееду после 8 марта. А у меня сезоный бизнес - подарки...Эх, еще и кассовый аппарат встанет 1 апреля, сигналить про замену эклз начнет в марте. Узнавал, что больше не меняют теперь эклз. Придется прекратить прием наличных...Один из клиентов сказал что зря так, лучше на квартиру перевезти и рассказал что у него ребята так торгуют. Сам начинал я тоже с квартиры чтобы расширить ассортимент. Теперь лежит в магазине в закупке на 800 тыс товара. В квартиру уже не влезет, если только сжечь товарные остатки...Я думаю многие в таком положении...Есть 3 пути:- вложиться в новую кассу около 50 тыс. И продолжить на розничной точке убыточную деятельность с учетом снижения покупательской способности до лучших времен...- закрыть кассовый аппарат, закрыть оффлайн точку, перевезти всё барахло на квартиру, реализовывать по наличке через курьерки и пвз, через онлайн оплату, по счету и по квитанции только через заказ на сайте, выдавать оплаченный заказ у своего дома или самому доставлять... но такая схема не устроит налоговиков и значительно снизит обороты. Зато никаких касс и торгового сбора.- закрыть ип и не парится, попробовать по закупке попредлагать товары конкурентам, распродавать товары через свой сайт как физ лицо...Налоги только поднимают, добавили какой то ессс, увеличили до 2% налог свыше 300 тыс продаж... не знают уже как из народа последние деньги высосать...А у вас какие мысли?Как бы вы оптимизировали деятельность имея оффлайн точку с интернет магазином в условиях грядуших событий?_________________С уважением,АлексейИП Солтык А.М. A24Mag.ru





Откуда информация и что за бред? То есть после НГ праздников всем дружно менять, например? Или ИП после отпуска?

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. "Тем более узнал что если не проводишь в течении 5 дней продажи, то блокируется фискальный накопитель и по новой выкладывай 8,5 тыс за него. "Откуда информация и что за бред? То есть после НГ праздников всем дружно менять, например? Или ИП после отпуска?_________________Хочешь что-нибудь узнать?

a24mag : Тем более узнал что если не проводишь в течении 5 дней продажи,



Я порылся и нашел другое - если за 30 дней не пробито чека. Что тоже свинство, как вообще эта вакханалия с этими онлайн-кассами, но 30 дней это еще куда ни шло.



В другой ветке это уже все обсуждали. Лично я спокойно жду до конца года, так как ЭКЛЗ в конце прошлого сменил и, скорее всего, его дадут доработать.



А потом уже и смотреть что будет, когда уляжется свистопляска и косяки.



В любом случае нахлебников стало больше, хотя если ФН это 8500 за три года + неизбежные ублюдки из ОФД 3000р в год, то это 17 500 за три года, а сейчас это 27 000 за три года (три смены ЭКЛЗ, а ЦТО идут нахер)....



Рано дергаться короче. Но если бизнес не позволяет нести доптраты в 10-2000р в год, то может ну его нафиг? Все равно, что отбирают у нас можно забрать недоплатой налогов.



Вот если бы суки сделали по-честному: затраты на ОФД, новый ККМ и ФН можно было бы из налога вычитать, я бы вообще не парился.



Ибо что 2%, 2% с превышения 300тр все равно вычитаются из налога.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Я порылся и нашел другое - если за 30 дней не пробито чека. Что тоже свинство, как вообще эта вакханалия с этими онлайн-кассами, но 30 дней это еще куда ни шло.В другой ветке это уже все обсуждали. Лично я спокойно жду до конца года, так как ЭКЛЗ в конце прошлого сменил и, скорее всего, его дадут доработать.А потом уже и смотреть что будет, когда уляжется свистопляска и косяки.В любом случае нахлебников стало больше, хотя если ФН это 8500 за три года + неизбежные ублюдки из ОФД 3000р в год, то это 17 500 за три года, а сейчас это 27 000 за три года (три смены ЭКЛЗ, а ЦТО идут нахер)....Рано дергаться короче. Но если бизнес не позволяет нести доптраты в 10-2000р в год, то может ну его нафиг? Все равно, что отбирают у нас можно забрать недоплатой налогов.Вот если бы суки сделали по-честному: затраты на ОФД, новый ККМ и ФН можно было бы из налога вычитать, я бы вообще не парился.Ибо что 2%, 2% с превышения 300тр все равно вычитаются из налога._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 23:24, Ср., 1 Фев. 17

23:24, Ср., 1 Фев. 17



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pecunia pecuniam non parit Какая ещё оптимизация, автор темы и весь микробизнес и есть предмет оптимизации, вы не нужны и вас оптимизируют онлайн-кассами. Закон пролоббирован паразитами-производителями касс и думаю крупными сетями. А так я думаю 3 вариант, да и не только у вас, а и у кучи мелких магазинов из регионов сидящих по квартирам, которые хоть как-то пытались платить налоги. В принципе я не против онлайн-касс, если б оно работало как-то само. Но как только я представляю какой геморрой они мне устроили на пустом месте, а у меня 3 сайта на 3 разных CMS, то как бы выводы очевидны._________________pecunia pecuniam non parit



через базу данных сразу скинул хорошо ценник практически до закупочной на многие товары.

Заказы сразу поперли.

Еще рассылку сделаю по всем тем клиентам, что покупали и указывали емейл при заказе...

У меня есть 12 витрин со стеклянными полками и дверцами, замками. И 12 стеллажей (мебель). Магазин в Санкт-Петербурге.

Если кого заинтересовало торговое оборудование - пишите в личку или переходите на сайт - контакты.

_________________

С уважением,

Алексей

ИП Солтык А.М. Да иду к 3 варианту.через базу данных сразу скинул хорошо ценник практически до закупочной на многие товары.Заказы сразу поперли.Еще рассылку сделаю по всем тем клиентам, что покупали и указывали емейл при заказе...У меня есть 12 витрин со стеклянными полками и дверцами, замками. И 12 стеллажей (мебель). Магазин в Санкт-Петербурге.Если кого заинтересовало торговое оборудование - пишите в личку или переходите на сайт - контакты._________________С уважением,АлексейИП Солтык А.М. A24Mag.ru

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 13:19, Чт., 2 Фев. 17

13:19, Чт., 2 Фев. 17





Если онлайн приносит доход, зачем его-то закрывать? Хотя если от него толку нет, то без вариантов.



Товар ну пусть в квартире валяется. Мешает, можно небольшой склад арендовать. Мы офис выкупили крошечный. При желании туда можно было бы и людей водить. Но онлайн кассы поставили на этом крест.



Паскудно, что НетПэй залупился. Мы то же у них обслуживаемся. Они в своем праве, но раз не хотят/не могут клиентам пойти на встречу, значит отменим оплату картами,кивями и все. Хотя киви давно сами отвалились. Уже больше года ни одной оплаты по ним - кому они вообще нужны? Яндекс-деньги и прочая шушера из этой же оперы - аналогично.



И наконец, чтобы совсем без гребаной кассы работать, не выдавать чеки - работаем только с курьерками. Сами никогда не возили.



А вам для доп. оптимизации перейти на доходы-расходы. И жить можно будет. Когда наши оффлайн-точки перестали приносить доход, мы их закрыли к чертям и оставили только онлайн. ККМ Меркурий до сих пор валяется, а теперь его можно просто в помойку выкинутьЕсли онлайн приносит доход, зачем его-то закрывать? Хотя если от него толку нет, то без вариантов.Товар ну пусть в квартире валяется. Мешает, можно небольшой склад арендовать. Мы офис выкупили крошечный. При желании туда можно было бы и людей водить. Но онлайн кассы поставили на этом крест.Паскудно, что НетПэй залупился. Мы то же у них обслуживаемся. Они в своем праве, но раз не хотят/не могут клиентам пойти на встречу, значит отменим оплату картами,кивями и все. Хотя киви давно сами отвалились. Уже больше года ни одной оплаты по ним - кому они вообще нужны? Яндекс-деньги и прочая шушера из этой же оперы - аналогично.И наконец, чтобы совсем без гребаной кассы работать, не выдавать чеки - работаем только с курьерками. Сами никогда не возили.А вам для доп. оптимизации перейти на доходы-расходы. И жить можно будет.

RamBoo : Паскудно, что НетПэй залупился



Стартер пишет вроде что наоборот - с нетпеем у него все в порядке...

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Стартер пишет вроде что наоборот - с нетпеем у него все в порядке..._________________Хочешь что-нибудь узнать?

касса начала вчера писать что заканчивается эклз - значит 1 марта уже можно будет на полочку меркурий отправлять...

Прошелся по БЦ, где арендую, и раздавал листовки - люди сразу падкие на скидки начали приходить и покупать...

Товарищу дал отбой по аренде - смысл выкидывать еще 40 тыс на сомнительную затею... Обидно конечно. Место интересное было... и рядом с домом... Но это как мертвому припарка...



RamBoo : Паскудно, что НетПэй залупился.

_________________

С уважением,

Алексей

ИП Солтык А.М. - как раз наоборот, они мне сказали что они работают вплотную с налоговой и даже хотели дать телефон главного инспектора по СПб. И сказали как перечислял ВТБ на ваш р/с так и будет перечислять._________________С уважением,АлексейИП Солтык А.М. A24Mag.ru

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 16:22, Чт., 2 Фев. 17

16:22, Чт., 2 Фев. 17

a24mag : - как раз наоборот, они мне сказали что они работают вплотную с налоговой и даже хотели дать телефон главного инспектора по СПб. И сказали как перечислял ВТБ на ваш р/с так и будет перечислять.

Интересно девки пляшут, а узнайте у них нужно ли кассу покупать?

_________________

pecunia pecuniam non parit Интересно девки пляшут, а узнайте у них нужно ли кассу покупать?_________________pecunia pecuniam non parit

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 16:26, Чт., 2 Фев. 17

16:26, Чт., 2 Фев. 17

a24mag : - как раз наоборот, они мне сказали что они работают вплотную с налоговой и даже хотели дать телефон главного инспектора по СПб. И сказали как перечислял ВТБ на ваш р/с так и будет перечислять.

Наверно будет компромиссный вариант, будут перечислять как и раньше, а чеки типа если хотите сами пробивайте, вот вам типа API, ну и все дружно забьют на пробивку чеков. А что, удобно, при случае любого можно будет взять за ж**пу.

_________________

pecunia pecuniam non parit Наверно будет компромиссный вариант, будут перечислять как и раньше, а чеки типа если хотите сами пробивайте, вот вам типа API, ну и все дружно забьют на пробивку чеков. А что, удобно, при случае любого можно будет взять за ж**пу._________________pecunia pecuniam non parit

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 19:49, Чт., 2 Фев. 17

19:49, Чт., 2 Фев. 17

kaavain : Стартер пишет вроде что наоборот - с нетпеем у него все в порядке...

Смотря что считать порядком:



a24mag : - как раз наоборот, они мне сказали что они работают вплотную с налоговой и даже хотели дать телефон главного инспектора по СПб. И сказали как перечислял ВТБ на ваш р/с так и будет перечислять.

Так собственно в этом и весь вопрос. Если нэтпей сам бьет чеки, то касса не нужна, а мы оставляем прием по картам. Но вроде как это противоречит смыслу закона. Хотя я не юрист, могу ошибаться.



А если нетпей сам чеки бить не будет, то для нас прием карт = здравствуй онлайн касса. Да и какие сложности с перечислением на р/с? Закон этому не противоречит. Сложности - с пробитием чека и онлайн кассой.



Надо неэтпею вопрос задать. Только сформулировать по-умному. Так собственно в этом и весь вопрос. Если нэтпей сам бьет чеки, то касса не нужна, а мы оставляем прием по картам. Но вроде как это противоречит смыслу закона. Хотя я не юрист, могу ошибаться.А если нетпей сам чеки бить не будет, то для нас прием карт = здравствуй онлайн касса. Да и какие сложности с перечислением на р/с? Закон этому не противоречит. Сложности - с пробитием чека и онлайн кассой.Надо неэтпею вопрос задать. Только сформулировать по-умному.

RamBoo : Надо неэтпею вопрос задать. Только сформулировать по-умному.





Резюме одно (из нескольких пунктов):



- нахлебников стало больше.

- шансов что-то нарушить и нарваться на штраф стало больше.

- кто чернил, того не коснется, а кто работал в белую будет за них расплачиваться.



В общем, ничего удивительного, хотя радужные мечты, конечно, это порушило.



Повторю в сотый раз, я на все это забил и думать даже не буду. Пусть радостные дебильчики, что тут проскакивал, колею расширят, через полгода можно будет посмотреть во что все выливается и уже что-то думать.



Я вообще - взрослел в 90-е года, я повидал такое ,что меня мало что испугает.



Ну и чернушить мне не в новинку, бросил это дело лет 5 назад, так можно и вернуться.



Сейчас надо дожить до всего этого.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Резюме одно (из нескольких пунктов):- нахлебников стало больше.- шансов что-то нарушить и нарваться на штраф стало больше.- кто чернил, того не коснется, а кто работал в белую будет за них расплачиваться.В общем, ничего удивительного, хотя радужные мечты, конечно, это порушило.Повторю в сотый раз, я на все это забил и думать даже не буду. Пусть радостные дебильчики, что тут проскакивал, колею расширят, через полгода можно будет посмотреть во что все выливается и уже что-то думать.Я вообще - взрослел в 90-е года, я повидал такое ,что меня мало что испугает.Ну и чернушить мне не в новинку, бросил это дело лет 5 назад, так можно и вернуться.Сейчас надо дожить до всего этого._________________Хочешь что-нибудь узнать?





Только жалко что ты вложил и душу и время в свой проект за все эти года, а какой то хмырь проплатил принятие законов по сути уничтожаюших тебе подобных.



Скачал с сайта налоговой список кбк, увидел что есть строка в самом конце: торговый сбор в городах федерального значения - значит приняли и походу в Питере еще и с торговой площади будут драть плату.

Тогда реально проще на квартире хранить товары, а заказы выносить во двор...

Доверие покупателей серьезно снизится конечно... С улыбкой вспоминаю как ко мне приходило во двор 10-15 человек за заказами одновременно!!! Выбегал с 5 пакетамм и раздавал заказы, тогда еще один покупатель сказал что он крутой блогер и напишет всем чем мы тут занимаемся, но когда я достал меркурий все вопросы отпали... зато всем тогда привирал что нахожусь на мансарде (сам был на 1 этаже и прекрасно видел народ через штору ))



Тогда я услышал фразу в метро от пассажиров на эскалаторе -"а ты покупала в том магазине как он называется", - "а24маг, подарки под аркой".

В 13 году реально встречал народ у арки )



Или с мешками к станции метро бегал без остановки с заказами... а все в цветочном спрашивали где тут магазин...



Весело вспоминать с чего начинал...

Похоже придется снова возрашаться к этому же...

_________________

С уважением,

Алексей

ИП Солтык А.М. Да в нашей стране чистый, белоснежный бизнес не построишь. Я попробовал.Только жалко что ты вложил и душу и время в свой проект за все эти года, а какой то хмырь проплатил принятие законов по сути уничтожаюших тебе подобных.Скачал с сайта налоговой список кбк, увидел что есть строка в самом конце: торговый сбор в городах федерального значения - значит приняли и походу в Питере еще и с торговой площади будут драть плату.Тогда реально проще на квартире хранить товары, а заказы выносить во двор...Доверие покупателей серьезно снизится конечно... С улыбкой вспоминаю как ко мне приходило во двор 10-15 человек за заказами одновременно!!! Выбегал с 5 пакетамм и раздавал заказы, тогда еще один покупатель сказал что он крутой блогер и напишет всем чем мы тут занимаемся, но когда я достал меркурий все вопросы отпали... зато всем тогда привирал что нахожусь на мансарде (сам был на 1 этаже и прекрасно видел народ через штору))Тогда я услышал фразу в метро от пассажиров на эскалаторе -"а ты покупала в том магазине как он называется", - "а24маг, подарки под аркой".В 13 году реально встречал народ у аркиИли с мешками к станции метро бегал без остановки с заказами... а все в цветочном спрашивали где тут магазин...Весело вспоминать с чего начинал...Похоже придется снова возрашаться к этому же..._________________С уважением,АлексейИП Солтык А.М. A24Mag.ru

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 0:06, Пт., 3 Фев. 17

0:06, Пт., 3 Фев. 17

a24mag : через базу данных сразу скинул хорошо ценник практически до закупочной на многие товары.



Заказы сразу поперли.



Ещё не подумали о том, что в июле им тоже закрываться.

_________________

Мой блог: Эксперт-Report Ещё не подумали о том, что в июле им тоже закрываться._________________



Благо бизнес в основном оптовый и оплаты идут на рс.



Небольшой интернет магазин перевели на оплату через квитанцию в сбере и на с карты на карту сбера.

Мы в Москве. Люди охотно соглашаются платить с карты на карту сбера. Карта сбера в Москве почти у каждого платежеспособного клиента покупающего в интернете. Сбербанк онлайн установлен почти на всех смартфонах.

Покурите профильные форумы бухгалтеров. Оплата с карты на карту законна для ИП. Главное платить с нее налоги. Нужно только завести отдельную карту для бизнеса чтобы не смешивать с личными делами.



Вот так мы избавились от кассы. И никакие онлайн кассы нам теперь не нужны.



Вместо чека выдаем накладную ТОРГ-12.



Последний раз редактировалось: tom79 (1:34, Пт., 3 Фев. 17), всего редактировалось 1 раз Мы отказались от обычной кассы еще летом 2016 года.Благо бизнес в основном оптовый и оплаты идут на рс.Небольшой интернет магазин перевели на оплату через квитанцию в сбере и на с карты на карту сбера.Мы в Москве. Люди охотно соглашаются платить с карты на карту сбера. Карта сбера в Москве почти у каждого платежеспособного клиента покупающего в интернете. Сбербанк онлайн установлен почти на всех смартфонах.Покурите профильные форумы бухгалтеров. Оплата с карты на карту законна для ИП. Главное платить с нее налоги. Нужно только завести отдельную карту для бизнеса чтобы не смешивать с личными делами.Вот так мы избавились от кассы. И никакие онлайн кассы нам теперь не нужны.Вместо чека выдаем накладную ТОРГ-12.