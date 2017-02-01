Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля?
СообщениеАвтор: a24mag 
Дата: 21:27, Ср., 1 Фев. 17
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Здравствуйте!
Многие предприниматели наверно уже в курсе новых онлайн касс с 1 июля...

Вот думаю какие варианты оптимизации можно предпринять...

В платежной системе нет пей мне сказали что на них это не повлияет, что также на рассчетный счет будут перечислять.

Т.е. платежные системы остаются.

У меня в оффлайн магазине оплачивают наличкой около 80% через кассовый аппарат меркурий 180к.

В списках на сайте налоговой на модернизацию его нет. Покупать новый около 25 тыс. Что весьма накладно.
Тем более узнал что если не проводишь в течении 5 дней продажи, то блокируется фискальный накопитель и по новой выкладывай 8,5 тыс за него. С одной стороны это видимо сделано чтобы не левачили, с другой, а если у меня тухляк и нет клиентов?
Легко этим законодателям рассуждать...

Поэтому думаю оплату наличными лучше переложить на плечи курьерских служб миг пойнта, сдэка и тп.

Наблюдаю снижение среднего чека с 1100 до 300 рублей, при том же объеме заказов по сравнению с тем же 2014 годом.

Такая тенденция уже не отбивает аренду. В качестве оптимизации нашел аренду на 7 тыс меньше, но и на треть в площади меньше, зато в более проходном месте. Думаю врядли это спасет, тем более если перееду после 8 марта. А у меня сезоный бизнес - подарки...

Эх, еще и кассовый аппарат встанет 1 апреля, сигналить про замену эклз начнет в марте. Узнавал, что больше не меняют теперь эклз. Придется прекратить прием наличных...

Один из клиентов сказал что зря так, лучше на квартиру перевезти и рассказал что у него ребята так торгуют. Сам начинал я тоже с квартиры чтобы расширить ассортимент. Теперь лежит в магазине в закупке на 800 тыс товара. В квартиру уже не влезет, если только сжечь товарные остатки...

Я думаю многие в таком положении...

Есть 3 пути:
- вложиться в новую кассу около 50 тыс. И продолжить на розничной точке убыточную деятельность с учетом снижения покупательской способности до лучших времен...
- закрыть кассовый аппарат, закрыть оффлайн точку, перевезти всё барахло на квартиру, реализовывать по наличке через курьерки и пвз, через онлайн оплату, по счету и по квитанции только через заказ на сайте, выдавать оплаченный заказ у своего дома или самому доставлять... но такая схема не устроит налоговиков и значительно снизит обороты. Зато никаких касс и торгового сбора.
- закрыть ип и не парится, попробовать по закупке попредлагать товары конкурентам, распродавать товары через свой сайт как физ лицо...

Налоги только поднимают, добавили какой то ессс, увеличили до 2% налог свыше 300 тыс продаж... не знают уже как из народа последние деньги высосать...

А у вас какие мысли?
Как бы вы оптимизировали деятельность имея оффлайн точку с интернет магазином в условиях грядуших событий?
_________________
С уважением,
Алексей
ИП Солтык А.М. A24Mag.ru

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 21:34, Ср., 1 Фев. 17
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"Тем более узнал что если не проводишь в течении 5 дней продажи, то блокируется фискальный накопитель и по новой выкладывай 8,5 тыс за него. "

Откуда информация и что за бред? То есть после НГ праздников всем дружно менять, например? Или ИП после отпуска?
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СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 22:18, Ср., 1 Фев. 17
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a24mag :
Тем более узнал что если не проводишь в течении 5 дней продажи,


Я порылся и нашел другое - если за 30 дней не пробито чека. Что тоже свинство, как вообще эта вакханалия с этими онлайн-кассами, но 30 дней это еще куда ни шло.

В другой ветке это уже все обсуждали. Лично я спокойно жду до конца года, так как ЭКЛЗ в конце прошлого сменил и, скорее всего, его дадут доработать.

А потом уже и смотреть что будет, когда уляжется свистопляска и косяки.

В любом случае нахлебников стало больше, хотя если ФН это 8500 за три года + неизбежные ублюдки из ОФД 3000р в год, то это 17 500 за три года, а сейчас это 27 000 за три года (три смены ЭКЛЗ, а ЦТО идут нахер)....

Рано дергаться короче. Но если бизнес не позволяет нести доптраты в 10-2000р в год, то может ну его нафиг? Все равно, что отбирают у нас можно забрать недоплатой налогов.

Вот если бы суки сделали по-честному: затраты на ОФД, новый ККМ и ФН можно было бы из налога вычитать, я бы вообще не парился.

Ибо что 2%, 2% с превышения 300тр все равно вычитаются из налога.
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СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 23:24, Ср., 1 Фев. 17
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Какая ещё оптимизация, автор темы и весь микробизнес и есть предмет оптимизации, вы не нужны и вас оптимизируют онлайн-кассами. Закон пролоббирован паразитами-производителями касс и думаю крупными сетями. А так я думаю 3 вариант, да и не только у вас, а и у кучи мелких магазинов из регионов сидящих по квартирам, которые хоть как-то пытались платить налоги. В принципе я не против онлайн-касс, если б оно работало как-то само. Но как только я представляю какой геморрой они мне устроили на пустом месте, а у меня 3 сайта на 3 разных CMS, то как бы выводы очевидны.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: a24mag 
Дата: 12:10, Чт., 2 Фев. 17
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Да иду к 3 варианту.
через базу данных сразу скинул хорошо ценник практически до закупочной на многие товары.
Заказы сразу поперли.
Еще рассылку сделаю по всем тем клиентам, что покупали и указывали емейл при заказе...
У меня есть 12 витрин со стеклянными полками и дверцами, замками. И 12 стеллажей (мебель). Магазин в Санкт-Петербурге.
Если кого заинтересовало торговое оборудование - пишите в личку или переходите на сайт - контакты.
_________________
С уважением,
Алексей
ИП Солтык А.М. A24Mag.ru
СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.3Репутация: 33.3Репутация: 33.3
голосов: 7
Дата: 13:19, Чт., 2 Фев. 17
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Когда наши оффлайн-точки перестали приносить доход, мы их закрыли к чертям и оставили только онлайн. ККМ Меркурий до сих пор валяется, а теперь его можно просто в помойку выкинуть Sad

Если онлайн приносит доход, зачем его-то закрывать? Хотя если от него толку нет, то без вариантов.

Товар ну пусть в квартире валяется. Мешает, можно небольшой склад арендовать. Мы офис выкупили крошечный. При желании туда можно было бы и людей водить. Но онлайн кассы поставили на этом крест.

Паскудно, что НетПэй залупился. Мы то же у них обслуживаемся. Они в своем праве, но раз не хотят/не могут клиентам пойти на встречу, значит отменим оплату картами,кивями и все. Хотя киви давно сами отвалились. Уже больше года ни одной оплаты по ним - кому они вообще нужны? Яндекс-деньги и прочая шушера из этой же оперы - аналогично.

И наконец, чтобы совсем без гребаной кассы работать, не выдавать чеки - работаем только с курьерками. Сами никогда не возили.

А вам для доп. оптимизации перейти на доходы-расходы. И жить можно будет.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 13:41, Чт., 2 Фев. 17
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RamBoo :
Паскудно, что НетПэй залупился


Стартер пишет вроде что наоборот - с нетпеем у него все в порядке...
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СообщениеАвтор: a24mag 
Дата: 15:56, Чт., 2 Фев. 17
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касса начала вчера писать что заканчивается эклз - значит 1 марта уже можно будет на полочку меркурий отправлять...
Прошелся по БЦ, где арендую, и раздавал листовки - люди сразу падкие на скидки начали приходить и покупать...
Товарищу дал отбой по аренде - смысл выкидывать еще 40 тыс на сомнительную затею... Обидно конечно. Место интересное было... и рядом с домом... Но это как мертвому припарка...

RamBoo :
Паскудно, что НетПэй залупился.
- как раз наоборот, они мне сказали что они работают вплотную с налоговой и даже хотели дать телефон главного инспектора по СПб. И сказали как перечислял ВТБ на ваш р/с так и будет перечислять.
_________________
С уважением,
Алексей
ИП Солтык А.М. A24Mag.ru
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 16:22, Чт., 2 Фев. 17
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a24mag :
- как раз наоборот, они мне сказали что они работают вплотную с налоговой и даже хотели дать телефон главного инспектора по СПб. И сказали как перечислял ВТБ на ваш р/с так и будет перечислять.

Интересно девки пляшут, а узнайте у них нужно ли кассу покупать?
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 16:26, Чт., 2 Фев. 17
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a24mag :
- как раз наоборот, они мне сказали что они работают вплотную с налоговой и даже хотели дать телефон главного инспектора по СПб. И сказали как перечислял ВТБ на ваш р/с так и будет перечислять.

Наверно будет компромиссный вариант, будут перечислять как и раньше, а чеки типа если хотите сами пробивайте, вот вам типа API, ну и все дружно забьют на пробивку чеков. А что, удобно, при случае любого можно будет взять за ж**пу.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: RamBoo  Репутация: 33.3Репутация: 33.3Репутация: 33.3
голосов: 7
Дата: 19:49, Чт., 2 Фев. 17
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kaavain :
Стартер пишет вроде что наоборот - с нетпеем у него все в порядке...

Смотря что считать порядком:

a24mag :
- как раз наоборот, они мне сказали что они работают вплотную с налоговой и даже хотели дать телефон главного инспектора по СПб. И сказали как перечислял ВТБ на ваш р/с так и будет перечислять.

Так собственно в этом и весь вопрос. Если нэтпей сам бьет чеки, то касса не нужна, а мы оставляем прием по картам. Но вроде как это противоречит смыслу закона. Хотя я не юрист, могу ошибаться.

А если нетпей сам чеки бить не будет, то для нас прием карт = здравствуй онлайн касса. Да и какие сложности с перечислением на р/с? Закон этому не противоречит. Сложности - с пробитием чека и онлайн кассой.

Надо неэтпею вопрос задать. Только сформулировать по-умному.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 20:02, Чт., 2 Фев. 17
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RamBoo :
Надо неэтпею вопрос задать. Только сформулировать по-умному.


Резюме одно (из нескольких пунктов):

- нахлебников стало больше.
- шансов что-то нарушить и нарваться на штраф стало больше.
- кто чернил, того не коснется, а кто работал в белую будет за них расплачиваться.

В общем, ничего удивительного, хотя радужные мечты, конечно, это порушило.

Повторю в сотый раз, я на все это забил и думать даже не буду. Пусть радостные дебильчики, что тут проскакивал, колею расширят, через полгода можно будет посмотреть во что все выливается и уже что-то думать.

Я вообще - взрослел в 90-е года, я повидал такое ,что меня мало что испугает.

Ну и чернушить мне не в новинку, бросил это дело лет 5 назад, так можно и вернуться.

Сейчас надо дожить до всего этого.
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СообщениеАвтор: a24mag 
Дата: 21:57, Чт., 2 Фев. 17
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Да в нашей стране чистый, белоснежный бизнес не построишь. Я попробовал.

Только жалко что ты вложил и душу и время в свой проект за все эти года, а какой то хмырь проплатил принятие законов по сути уничтожаюших тебе подобных.

Скачал с сайта налоговой список кбк, увидел что есть строка в самом конце: торговый сбор в городах федерального значения - значит приняли и походу в Питере еще и с торговой площади будут драть плату.
Тогда реально проще на квартире хранить товары, а заказы выносить во двор...
Доверие покупателей серьезно снизится конечно... С улыбкой вспоминаю как ко мне приходило во двор 10-15 человек за заказами одновременно!!! Выбегал с 5 пакетамм и раздавал заказы, тогда еще один покупатель сказал что он крутой блогер и напишет всем чем мы тут занимаемся, но когда я достал меркурий все вопросы отпали... зато всем тогда привирал что нахожусь на мансарде (сам был на 1 этаже и прекрасно видел народ через штору Smile))

Тогда я услышал фразу в метро от пассажиров на эскалаторе -"а ты покупала в том магазине как он называется", - "а24маг, подарки под аркой".
В 13 году реально встречал народ у арки Smile)

Или с мешками к станции метро бегал без остановки с заказами... а все в цветочном спрашивали где тут магазин...

Весело вспоминать с чего начинал...
Похоже придется снова возрашаться к этому же...
_________________
С уважением,
Алексей
ИП Солтык А.М. A24Mag.ru
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 0:06, Пт., 3 Фев. 17
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a24mag :
через базу данных сразу скинул хорошо ценник практически до закупочной на многие товары.

Заказы сразу поперли.


Ещё не подумали о том, что в июле им тоже закрываться. Wink
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: tom79  Репутация: 22.8Репутация: 22.8
Дата: 1:25, Пт., 3 Фев. 17
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Мы отказались от обычной кассы еще летом 2016 года.
Благо бизнес в основном оптовый и оплаты идут на рс.

Небольшой интернет магазин перевели на оплату через квитанцию в сбере и на с карты на карту сбера.
Мы в Москве. Люди охотно соглашаются платить с карты на карту сбера. Карта сбера в Москве почти у каждого платежеспособного клиента покупающего в интернете. Сбербанк онлайн установлен почти на всех смартфонах.
Покурите профильные форумы бухгалтеров. Оплата с карты на карту законна для ИП. Главное платить с нее налоги. Нужно только завести отдельную карту для бизнеса чтобы не смешивать с личными делами.

Вот так мы избавились от кассы. И никакие онлайн кассы нам теперь не нужны.

Вместо чека выдаем накладную ТОРГ-12.

Последний раз редактировалось: tom79 (1:34, Пт., 3 Фев. 17), всего редактировалось 1 раз
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