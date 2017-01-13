Интернет Магазин. Ищу варианты. Партнерство, покупка и т.д.
Интересуюсь темой создания ИМ.
Что интересно мне :
1. Покупка рабочего ИМ со всей инфраструктурой. Отдельно части меня не интересуют.
2. Общение с человеком у которого уже есть ИМ но есть проблемы с оборотными средствами. Возможно сможем договориться с пользой друг для друга.
3. Общение с человеком у которого есть ИМ. Клонирование бизнеса за деньги.
4. Общение с человеком который также как я серьезно интересуется темой ИМ. Важно. Ваш интерес должен быть чем-то подкреплен. Если у вас нет денег то вы балласт.
5. Общение с компаниями имеющими продукцию для продажи через ИМ с готовой схемой сотрудничества.
Территориально рассматриваю пока только Москву ибо надо встречаться и разговаривать.
О себе : Мне 38, есть действующий бизнес не связанный с ИМ и ИТ. В ИТ не совсем дурак так что всякого рода фигню разгадаю быстро.
Прошу писать или звонить по делу. Настроен на нормальный диалог а не на разговоры на тему "кто дурнее или кто круче"
biz2017msk (собака) яндекс ру
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