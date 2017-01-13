Интернет Магазин. Ищу варианты. Партнерство, покупка и т.д.





Что интересно мне :

1. Покупка рабочего ИМ со всей инфраструктурой. Отдельно части меня не интересуют.

2. Общение с человеком у которого уже есть ИМ но есть проблемы с оборотными средствами. Возможно сможем договориться с пользой друг для друга.

3. Общение с человеком у которого есть ИМ. Клонирование бизнеса за деньги.

4. Общение с человеком который также как я серьезно интересуется темой ИМ. Важно. Ваш интерес должен быть чем-то подкреплен. Если у вас нет денег то вы балласт.

5. Общение с компаниями имеющими продукцию для продажи через ИМ с готовой схемой сотрудничества.



Территориально рассматриваю пока только Москву ибо надо встречаться и разговаривать.



О себе : Мне 38, есть действующий бизнес не связанный с ИМ и ИТ. В ИТ не совсем дурак так что всякого рода фигню разгадаю быстро.



Прошу писать или звонить по делу. Настроен на нормальный диалог а не на разговоры на тему "кто дурнее или кто круче"



biz2017msk (собака) яндекс ру

восемь 499 3 восемь 0 восемь 7 2 восемь



Спасибо Интересуюсь темой создания ИМ.Что интересно мне :1. Покупка рабочего ИМ со всей инфраструктурой. Отдельно части меня не интересуют.2. Общение с человеком у которого уже есть ИМ но есть проблемы с оборотными средствами. Возможно сможем договориться с пользой друг для друга.3. Общение с человеком у которого есть ИМ. Клонирование бизнеса за деньги.4. Общение с человеком который также как я серьезно интересуется темой ИМ. Важно. Ваш интерес должен быть чем-то подкреплен. Если у вас нет денег то вы балласт.5. Общение с компаниями имеющими продукцию для продажи через ИМ с готовой схемой сотрудничества.Территориально рассматриваю пока только Москву ибо надо встречаться и разговаривать.О себе : Мне 38, есть действующий бизнес не связанный с ИМ и ИТ. В ИТ не совсем дурак так что всякого рода фигню разгадаю быстро.Прошу писать или звонить по делу. Настроен на нормальный диалог а не на разговоры на тему "кто дурнее или кто круче"biz2017msk (собака) яндекс рувосемь 499 3 восемь 0 восемь 7 2 восемьСпасибо