Оцените дизайн сайта оконной тематики

В общем буду рада любой конструктивной критике.
Заранее спасибо.
1. Стандартный. Такое впечатление, что я этот шаблон вижу в 1000 раз (особенно если перед этим полистать портфолио веблансеров).
2. Сайт мне должен звонить??? Меня нет, мне окна не нужны.
3. Нет. Пугает:
a)svwin@ya.ru - у яндекса есть почта для домена,
b)где юр.лицо и реквизиты?
с)гарантия спрятана в услуги
d)кнопочный телефон
e)отзывы, которые вы написали сами
4.Не знаю, на главной вижу листочки березы, а окон из березы у вас нет. Переходите на 2 версию reCAPTCHA. Сайт какой-то, я даже не знаю, колхозный что ли, черт его знает.