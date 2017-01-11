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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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Оцените дизайн сайта оконной тематики
СообщениеАвтор: Zdorovtseva 
Дата: 22:23, Ср., 11 Янв. 17
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Прошу вас оценить дизайн, юзабилити и наполнение сайта компании по производству и продаже деревянных окон (что нужно изменить..).

Дизайн оцените по следующим критериям:

1) Общий вид
2) Мотивирован ли сайт на звонок?
3) Вызывает ли сайт доверие?
4) Что нужно добавить на сайт?

Сайт: http://sv-windows.ru/

В общем буду рада любой конструктивной критике.
Заранее спасибо.

СообщениеАвтор: MasterOM 
Дата: 1:09, Чт., 12 Янв. 17
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1. Стандартный. Такое впечатление, что я этот шаблон вижу в 1000 раз (особенно если перед этим полистать портфолио веблансеров).
2. Сайт мне должен звонить??? Smile Меня нет, мне окна не нужны.
3. Нет. Пугает:
a)svwin@ya.ru - у яндекса есть почта для домена,
b)где юр.лицо и реквизиты?
с)гарантия спрятана в услуги
d)кнопочный телефон
e)отзывы, которые вы написали сами
4.Не знаю, на главной вижу листочки березы, а окон из березы у вас нет. Переходите на 2 версию reCAPTCHA. Сайт какой-то, я даже не знаю, колхозный что ли, черт его знает. Smile
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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