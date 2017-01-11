Оцените дизайн сайта оконной тематики



2. Сайт мне должен звонить??? Меня нет, мне окна не нужны.

3. Нет. Пугает:

a)svwin@ya.ru - у яндекса есть почта для домена,

b)где юр.лицо и реквизиты?

с)гарантия спрятана в услуги

d)кнопочный телефон

e)отзывы, которые вы написали сами

4.Не знаю, на главной вижу листочки березы, а окон из березы у вас нет. Переходите на 2 версию reCAPTCHA. Сайт какой-то, я даже не знаю, колхозный что ли, черт его знает. 1. Стандартный. Такое впечатление, что я этот шаблон вижу в 1000 раз (особенно если перед этим полистать портфолио веблансеров).2. Сайт мне должен звонить???Меня нет, мне окна не нужны.3. Нет. Пугает:a)svwin@ya.ru - у яндекса есть почта для домена,b)где юр.лицо и реквизиты?с)гарантия спрятана в услугиd)кнопочный телефонe)отзывы, которые вы написали сами4.Не знаю, на главной вижу листочки березы, а окон из березы у вас нет. Переходите на 2 версию reCAPTCHA. Сайт какой-то, я даже не знаю, колхозный что ли, черт его знает.