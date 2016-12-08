Он-лайн касса в интернет-магазине( банк.карты, оплата и возврат)
Здравствуйте! Прошу высказать свое мнение .Покупатели –физлица ( граждане РФ) круглосуточно оплачивают товар в интернет-магазине он-лайн банковской картой, пользуясь специальным сервисом и ПО , предоставляемым банковской организацией( юрлицом). Покупателям по е-мейл отправляется квитанция в качестве подтверждения платежа.
Данная оплата поступает в интернет-магазин на расчетный счет от банковской организации, т.е. в безналичном порядке, общей суммой в течение нескольких дней после совершения оплаты.
1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?
Покупатели могут возвращать товар ( полностью или частично). Деньги за возврат товара по заявлению покупателя могут возвращаться полностью или частично(могут учитываться в новом заказе или оставаться на личном счете клиента ). Например, заказ стоимостью 100 руб оплачен полностью , возврат на 70 руб, из них вернуть на банк.карту -40 руб., а 30 руб . оставить на лич.счете
2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?
Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.
Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.
Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ). Факт и момент совершения оплаты нам неизвестен, платежи между разными банками могут происходить несколько дней.
3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?
Нет ответа на эти вопросы. _________________ pecunia pecuniam non parit
ILon@ :
1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?
По новым законам обязан с лета 2017г.
ILon@ :
2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?
Все так же ка ки с обычной кассой, чек нужен будет.
ILon@ :
Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.
Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.
Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ).
Здесь чек не требуется и онлайн касса при таких платежах не нужна.
ILon@ :
3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?
Наверно этот вопрос к абзацу выше?
Для ИМ разрабатывают отдельные кассы без кассовой ленты, только для приема онлайн платежей.
activity :
Для ИМ разрабатывают отдельные кассы без кассовой ленты, только для приема онлайн платежей
Я бы сказал интернет-магазины готовятся принимать оплату на карту сбербанка. Крупняк исключаем. _________________ pecunia pecuniam non parit
ILon@ :
Здравствуйте! Прошу высказать свое мнение .Покупатели –физлица ( граждане РФ) круглосуточно оплачивают товар в интернет-магазине он-лайн банковской картой, пользуясь специальным сервисом и ПО , предоставляемым банковской организацией( юрлицом). Покупателям по е-мейл отправляется квитанция в качестве подтверждения платежа.
Данная оплата поступает в интернет-магазин на расчетный счет от банковской организации, т.е. в безналичном порядке, общей суммой в течение нескольких дней после совершения оплаты.
1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?
Покупатели могут возвращать товар ( полностью или частично). Деньги за возврат товара по заявлению покупателя могут возвращаться полностью или частично(могут учитываться в новом заказе или оставаться на личном счете клиента ). Например, заказ стоимостью 100 руб оплачен полностью , возврат на 70 руб, из них вернуть на банк.карту -40 руб., а 30 руб . оставить на лич.счете
2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?
Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.
Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.
Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ). Факт и момент совершения оплаты нам неизвестен, платежи между разными банками могут происходить несколько дней.
3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?
Мое мнение такое - берем и звоним в налоговую и пусть они Вам всё это рассказывают
Anton Shishkin :
Мое мнение такое - берем и звоним в налоговую и пусть они Вам всё это рассказывают
Уверен, большинству есть чем заняться кроме как тратить время на звонки. _________________ pecunia pecuniam non parit
alive :
Я бы сказал интернет-магазины готовятся принимать оплату на карту сбербанка. Крупняк исключаем.
а как учитывать тогда официальные расходы с транспортными компаниями с их отчетами? Капнув службу доставки, можно выявить все сделки через карту сбербанка...
activity :
а как учитывать тогда официальные расходы с транспортными компаниями с их отчетами? Капнув службу доставки, можно выявить все сделки через карту сбербанка...
Ну, всем пофигу. Почитайте в соседней тему чуваку заблокировали карту только после того как он на неё несколько месяцев принимал 1-2млн рублей в месяц от покупателей. Банкам выгодны такие клиенты, пока они не переходят определенный порог, за который банк может пожурить центробанк. _________________ pecunia pecuniam non parit