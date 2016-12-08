Тема: Он-лайн касса в интернет-магазине( банк.карты, оплата и возврат)





Данная оплата поступает в интернет-магазин на расчетный счет от банковской организации, т.е. в безналичном порядке, общей суммой в течение нескольких дней после совершения оплаты.

1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?

Покупатели могут возвращать товар ( полностью или частично). Деньги за возврат товара по заявлению покупателя могут возвращаться полностью или частично(могут учитываться в новом заказе или оставаться на личном счете клиента ). Например, заказ стоимостью 100 руб оплачен полностью , возврат на 70 руб, из них вернуть на банк.карту -40 руб., а 30 руб . оставить на лич.счете

2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?



Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.

Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.

Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ). Факт и момент совершения оплаты нам неизвестен, платежи между разными банками могут происходить несколько дней.

3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек? Здравствуйте! Прошу высказать свое мнение .Покупатели –физлица ( граждане РФ) круглосуточно оплачивают товар в интернет-магазине он-лайн банковской картой, пользуясь специальным сервисом и ПО , предоставляемым банковской организацией( юрлицом). Покупателям по е-мейл отправляется квитанция в качестве подтверждения платежа.Данная оплата поступает в интернет-магазин на расчетный счет от банковской организации, т.е. в безналичном порядке, общей суммой в течение нескольких дней после совершения оплаты.1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?Покупатели могут возвращать товар ( полностью или частично). Деньги за возврат товара по заявлению покупателя могут возвращаться полностью или частично(могут учитываться в новом заказе или оставаться на личном счете клиента ). Например, заказ стоимостью 100 руб оплачен полностью , возврат на 70 руб, из них вернуть на банк.карту -40 руб., а 30 руб . оставить на лич.счете2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ). Факт и момент совершения оплаты нам неизвестен, платежи между разными банками могут происходить несколько дней.3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 13:55, Вт., 7 Фев. 17

13:55, Вт., 7 Фев. 17



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pecunia pecuniam non parit Нет ответа на эти вопросы._________________pecunia pecuniam non parit

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 14:05, Вт., 7 Фев. 17

14:05, Вт., 7 Фев. 17

ILon@ : 1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?

По новым законам обязан с лета 2017г.



ILon@ : 2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?

Все так же ка ки с обычной кассой, чек нужен будет.



ILon@ : Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.

Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.

Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ).

Здесь чек не требуется и онлайн касса при таких платежах не нужна.





ILon@ : 3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?

Наверно этот вопрос к абзацу выше?



Для ИМ разрабатывают отдельные кассы без кассовой ленты, только для приема онлайн платежей. Наверно этот вопрос к абзацу выше?Для ИМ разрабатывают отдельные кассы без кассовой ленты, только для приема онлайн платежей.

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 15:08, Вт., 7 Фев. 17

15:08, Вт., 7 Фев. 17

activity : Для ИМ разрабатывают отдельные кассы без кассовой ленты, только для приема онлайн платежей

Я бы сказал интернет-магазины готовятся принимать оплату на карту сбербанка. Крупняк исключаем.

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pecunia pecuniam non parit Я бы сказал интернет-магазины готовятся принимать оплату на карту сбербанка. Крупняк исключаем._________________pecunia pecuniam non parit

ILon@ : Здравствуйте! Прошу высказать свое мнение .Покупатели –физлица ( граждане РФ) круглосуточно оплачивают товар в интернет-магазине он-лайн банковской картой, пользуясь специальным сервисом и ПО , предоставляемым банковской организацией( юрлицом). Покупателям по е-мейл отправляется квитанция в качестве подтверждения платежа.

Данная оплата поступает в интернет-магазин на расчетный счет от банковской организации, т.е. в безналичном порядке, общей суммой в течение нескольких дней после совершения оплаты.

1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?

Покупатели могут возвращать товар ( полностью или частично). Деньги за возврат товара по заявлению покупателя могут возвращаться полностью или частично(могут учитываться в новом заказе или оставаться на личном счете клиента ). Например, заказ стоимостью 100 руб оплачен полностью , возврат на 70 руб, из них вернуть на банк.карту -40 руб., а 30 руб . оставить на лич.счете

2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?



Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.

Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.

Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ). Факт и момент совершения оплаты нам неизвестен, платежи между разными банками могут происходить несколько дней.

3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?



Мое мнение такое - берем и звоним в налоговую и пусть они Вам всё это рассказывают Мое мнение такое - берем и звоним в налоговую и пусть они Вам всё это рассказывают

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 15:30, Вт., 7 Фев. 17

15:30, Вт., 7 Фев. 17

Anton Shishkin : Мое мнение такое - берем и звоним в налоговую и пусть они Вам всё это рассказывают

Уверен, большинству есть чем заняться кроме как тратить время на звонки.

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pecunia pecuniam non parit Уверен, большинству есть чем заняться кроме как тратить время на звонки._________________pecunia pecuniam non parit

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 16:37, Вт., 7 Фев. 17

16:37, Вт., 7 Фев. 17

alive : Я бы сказал интернет-магазины готовятся принимать оплату на карту сбербанка. Крупняк исключаем.

а как учитывать тогда официальные расходы с транспортными компаниями с их отчетами? Капнув службу доставки, можно выявить все сделки через карту сбербанка... а как учитывать тогда официальные расходы с транспортными компаниями с их отчетами? Капнув службу доставки, можно выявить все сделки через карту сбербанка...

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 17:00, Вт., 7 Фев. 17

17:00, Вт., 7 Фев. 17

activity : а как учитывать тогда официальные расходы с транспортными компаниями с их отчетами? Капнув службу доставки, можно выявить все сделки через карту сбербанка...

Ну, всем пофигу. Почитайте в соседней тему чуваку заблокировали карту только после того как он на неё несколько месяцев принимал 1-2млн рублей в месяц от покупателей. Банкам выгодны такие клиенты, пока они не переходят определенный порог, за который банк может пожурить центробанк.

_________________

pecunia pecuniam non parit Ну, всем пофигу. Почитайте в соседней тему чуваку заблокировали карту только после того как он на неё несколько месяцев принимал 1-2млн рублей в месяц от покупателей. Банкам выгодны такие клиенты, пока они не переходят определенный порог, за который банк может пожурить центробанк._________________pecunia pecuniam non parit