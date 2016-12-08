Он-лайн касса в интернет-магазине( банк.карты, оплата и возврат) - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Он-лайн касса в интернет-магазине( банк.карты, оплата и возврат)
СообщениеАвтор: ILon@ 
Дата: 16:21, Чт., 8 Дек. 16
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Здравствуйте! Прошу высказать свое мнение .Покупатели –физлица ( граждане РФ) круглосуточно оплачивают товар в интернет-магазине он-лайн банковской картой, пользуясь специальным сервисом и ПО , предоставляемым банковской организацией( юрлицом). Покупателям по е-мейл отправляется квитанция в качестве подтверждения платежа.
Данная оплата поступает в интернет-магазин на расчетный счет от банковской организации, т.е. в безналичном порядке, общей суммой в течение нескольких дней после совершения оплаты.
1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?
Покупатели могут возвращать товар ( полностью или частично). Деньги за возврат товара по заявлению покупателя могут возвращаться полностью или частично(могут учитываться в новом заказе или оставаться на личном счете клиента ). Например, заказ стоимостью 100 руб оплачен полностью , возврат на 70 руб, из них вернуть на банк.карту -40 руб., а 30 руб . оставить на лич.счете
2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?

Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.
Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.
Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ). Факт и момент совершения оплаты нам неизвестен, платежи между разными банками могут происходить несколько дней.
3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?

СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 13:55, Вт., 7 Фев. 17
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Нет ответа на эти вопросы.
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pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 14:05, Вт., 7 Фев. 17
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ILon@ :
1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?

По новым законам обязан с лета 2017г.

ILon@ :
2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?

Все так же ка ки с обычной кассой, чек нужен будет.

ILon@ :
Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.
Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.
Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ).

Здесь чек не требуется и онлайн касса при таких платежах не нужна.


ILon@ :
3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?

Наверно этот вопрос к абзацу выше?

Для ИМ разрабатывают отдельные кассы без кассовой ленты, только для приема онлайн платежей.
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 15:08, Вт., 7 Фев. 17
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activity :
Для ИМ разрабатывают отдельные кассы без кассовой ленты, только для приема онлайн платежей

Я бы сказал интернет-магазины готовятся принимать оплату на карту сбербанка. Крупняк исключаем.
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pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 15:13, Вт., 7 Фев. 17
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ILon@ :
Здравствуйте! Прошу высказать свое мнение .Покупатели –физлица ( граждане РФ) круглосуточно оплачивают товар в интернет-магазине он-лайн банковской картой, пользуясь специальным сервисом и ПО , предоставляемым банковской организацией( юрлицом). Покупателям по е-мейл отправляется квитанция в качестве подтверждения платежа.
Данная оплата поступает в интернет-магазин на расчетный счет от банковской организации, т.е. в безналичном порядке, общей суммой в течение нескольких дней после совершения оплаты.
1) Обязан ли интернет-магазин приобрести онлайн-кассу и круглосуточно отправлять онлайн-чеки по таким оплатам? С какой даты возникает такая обязанность?
Покупатели могут возвращать товар ( полностью или частично). Деньги за возврат товара по заявлению покупателя могут возвращаться полностью или частично(могут учитываться в новом заказе или оставаться на личном счете клиента ). Например, заказ стоимостью 100 руб оплачен полностью , возврат на 70 руб, из них вернуть на банк.карту -40 руб., а 30 руб . оставить на лич.счете
2) Нужно отправлять онлайн-чеки на возврат денег? На какую сумму?

Также есть аналогичные поступления денег за заказ на расчетный счет, но непосредственно от самого покупателя-физлица.
Т.е покупателю при оформлении заказа отправляется счет на оплату.
Он лично идет в банк и от своего имени отправляет платеж ( по платежному поручению от Иванов И.И. ). Факт и момент совершения оплаты нам неизвестен, платежи между разными банками могут происходить несколько дней.
3) В этом случае интернет-магазин тоже должен отправить онлайн-чек?


Мое мнение такое - берем и звоним в налоговую и пусть они Вам всё это рассказывают Smile
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 15:30, Вт., 7 Фев. 17
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Anton Shishkin :
Мое мнение такое - берем и звоним в налоговую и пусть они Вам всё это рассказывают

Уверен, большинству есть чем заняться кроме как тратить время на звонки.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 16:37, Вт., 7 Фев. 17
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alive :
Я бы сказал интернет-магазины готовятся принимать оплату на карту сбербанка. Крупняк исключаем.

а как учитывать тогда официальные расходы с транспортными компаниями с их отчетами? Капнув службу доставки, можно выявить все сделки через карту сбербанка...
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 17:00, Вт., 7 Фев. 17
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activity :
а как учитывать тогда официальные расходы с транспортными компаниями с их отчетами? Капнув службу доставки, можно выявить все сделки через карту сбербанка...

Ну, всем пофигу. Почитайте в соседней тему чуваку заблокировали карту только после того как он на неё несколько месяцев принимал 1-2млн рублей в месяц от покупателей. Банкам выгодны такие клиенты, пока они не переходят определенный порог, за который банк может пожурить центробанк.
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pecunia pecuniam non parit
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Автоматизация
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