prostore.pro - они живы?

Вроде не новая компания, но в 18:00 там уже никого, а в 10:30 еще никого....
Кто работал? Это новый "дохлый стартап с амбициями"?
В 2013-2014 году Prostrore.pro "снизили" ценник в 2 раза, но популярности это не прибавило.
На форуме одно упоминание - Prostrore.pro пытались продать...
Коллеги, отзовитесь! Что там да как?
Бледный сайт очень невыигрышно смотрится.
Так что, никто не работает с prostore.pro?
На письма они не отвечают.
Подниму тему. Кто что знает? Как связаться? _________________ Куплю сайты услуг для интернет магазинов (с трафиком). Рассмотрю вопрос покупки действующих БП в данном направлении.