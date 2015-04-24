prostore.pro - они живы? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Тема:

prostore.pro - они живы?
СообщениеАвтор: Alex_mag5 
Дата: 1:48, Пт., 24 Апр. 15
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Вроде не новая компания, но в 18:00 там уже никого, а в 10:30 еще никого....

Кто работал? Это новый "дохлый стартап с амбициями"?
В 2013-2014 году Prostrore.pro "снизили" ценник в 2 раза, но популярности это не прибавило.
На форуме одно упоминание - Prostrore.pro пытались продать...

Коллеги, отзовитесь! Что там да как?

СообщениеАвтор: luanda  Репутация: 68
голосов: 10
Дата: 21:58, Пт., 22 Май. 15
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Бледный сайт очень невыигрышно смотрится.
СообщениеАвтор: xlor  Репутация: 2.3Репутация: 2.3
голосов: 1
Дата: 14:16, Пн., 25 Янв. 16
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Так что, никто не работает с prostore.pro?
На письма они не отвечают.
СообщениеАвтор: Сергей Ромов 
Дата: 17:44, Вс., 18 Дек. 16
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Подниму тему. Кто что знает? Как связаться?
_________________
Куплю сайты услуг для интернет магазинов (с трафиком). Рассмотрю вопрос покупки действующих БП в данном направлении.
СообщениеАвтор: OlusikK 
Дата: 22:21, Пн., 23 Янв. 17
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я тоже не могу достучаться(
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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