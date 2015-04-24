prostore.pro - они живы?





Кто работал? Это новый "дохлый стартап с амбициями"?

В 2013-2014 году Prostrore.pro "снизили" ценник в 2 раза, но популярности это не прибавило.

На форуме одно упоминание - Prostrore.pro пытались продать...



Коллеги, отзовитесь! Что там да как? Вроде не новая компания, но в 18:00 там уже никого, а в 10:30 еще никого....Кто работал? Это новый "дохлый стартап с амбициями"?В 2013-2014 году Prostrore.pro "снизили" ценник в 2 раза, но популярности это не прибавило.На форуме одно упоминание - Prostrore.pro пытались продать...Коллеги, отзовитесь! Что там да как?