Тема: Покупка лидов.





PS Ну и может у кого есть список нормальных СРА контор, с кем можно иметь дело. Сейчас многие агенства предлагают продажу лидов. То есть плата за заполнение анкеты, регистрацию в игре, или что актуальнее для нас, конкретный заказ в И-магазине. По поводу беспокойств, что будут оставлять фейковые заказы, есть холд до 45 дней, тоесть деньги не получат вебмастера пока не подтвердите. Например из самых известных- адмитад, ламода там таже крутиться, все онлайн игры там сидят, другой вопрос что они оборзевшие и если у вас уже меньше чем 100 продаж в день, вы им не интерестны. но есть более мелкие конторы. Кто работал, какие ощущения? насколько актуально для инетмагазинов?PS Ну и может у кого есть список нормальных СРА контор, с кем можно иметь дело.

kurbo2013 : То есть плата за заполнение анкеты, регистрацию в игре, или что актуальнее для нас, конкретный заказ в И-магазине.



Конкретный заказ это уже не лид,

а продажа, которая стоит дороже.



Если назвать продажу лидом, и

платить как за лид, то не будет

желающих приводить клиентов.

_________________

, объявления

Конкретный заказ это уже не лид,а продажа, которая стоит дороже.Если назвать продажу лидом, иплатить как за лид, то не будетжелающих приводить клиентов._________________ torgovka.com , объявления venok.com , новости

Помимо продуктивности, тут не менее важен и вопрос цены: она должна быть как минимум адекватна вашему среднему чеку. Иначе весь смысл обращения в такую компанию теряется - ну разве что ради объема и раскрутки. Хотя раскручиваться - за свои же собственные деньги - можно и более эффективными способами.



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Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com Залить ботов не сложно, но одно дело для повышения поведенческих показателей, другое просто ради количества._________________Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com



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noystem.ru - личный блог о интернет маркетинге ИМХО, покупать лиды можно только тогда, когда отстроен процесс продаж и четко ясно какой необходим объем_________________

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 9:48, Чт., 25 Фев. 16

9:48, Чт., 25 Фев. 16



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Мой блог: Эксперт-Report Ну, а смысл? Если вы интернет магазин выгружайте ваши товары на Яндекс-маркет, Поиск-подбор, Маилру-товары и вот вам сразу тысячи лидов за копейки. Причём самых целевых._________________

К сожалению, с крупными CPA-партнерскими программами не так просто начать работу небольшому интернет-магазину. Многие даже не начинают диалог по поводу условий сотрудничества - видя незначительные, по их меркам, объемы.

Сергей Рябов : Почитайте статью на Хабре http://habrahabr.ru/company/apps4all/blog/225409/

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почитал статью. Получается, оплата за лиды - тоже не гарантирует реальных заказов?

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cleanair72 почитал статью. Получается, оплата за лиды - тоже не гарантирует реальных заказов?_________________

ЛИДы нельзя купить, можно купить базу ЦА, а ЛИДы можно только генерить по конкретному продукту конкретной компании. Покупайте базу холодной ЦА, делайте из нее ЛИДы - инструмент рабочий.

Alexandra111 : Покупайте базу холодной ЦА, делайте из нее ЛИДы - инструмент рабочий.

Очень опасный инструмент. Попадете во все спам-листы + осядете в интернете по запросам вида "компания отзывы" как надоедливый спамер. И устанете потом с этим бороться всю оставшуюся жизнь.



Что касается оплаты за лиды (CPA-партнерки, как наиболее популярный формат) - то:

- Инструмент рабочий

- Да, ведущая тройка (Admitad, Actionpay, Cityads) берет далеко не всех. Но и не обязательно связываться с самого начала с ведущей тройкой, можно войти в сеть поменьше, там трафика тоже за глаза хватит

- CPA-партнерки не панацея и не кнопка "бабло". А один из многих инструментов для построения продаж интернет-магазину. Его тоже надо уметь применять, тратить свое время, чтобы разобраться и чтобы превзойти конкурентов. Причем чаще всего конкуренты - это Aliexpress.

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E-Shop Investment Group Очень опасный инструмент. Попадете во все спам-листы + осядете в интернете по запросам вида "компания отзывы" как надоедливый спамер. И устанете потом с этим бороться всю оставшуюся жизнь.Что касается оплаты за лиды (CPA-партнерки, как наиболее популярный формат) - то:- Инструмент рабочий- Да, ведущая тройка (Admitad, Actionpay, Cityads) берет далеко не всех. Но и не обязательно связываться с самого начала с ведущей тройкой, можно войти в сеть поменьше, там трафика тоже за глаза хватит- CPA-партнерки не панацея и не кнопка "бабло". А один из многих инструментов для построения продаж интернет-магазину. Его тоже надо уметь применять, тратить свое время, чтобы разобраться и чтобы превзойти конкурентов. Причем чаще всего конкуренты - это Aliexpress._________________E-Shop Investment Group

Работает только для крупных кампаний или крупных бюджетов. Если бюджет меньше 400-500 тыс - лучше тратить на маркетплейсы, seo да контекст.



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