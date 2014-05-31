Покупка лидов.

Сейчас многие агенства предлагают продажу лидов. То есть плата за заполнение анкеты, регистрацию в игре, или что актуальнее для нас, конкретный заказ в И-магазине. По поводу беспокойств, что будут оставлять фейковые заказы, есть холд до 45 дней, тоесть деньги не получат вебмастера пока не подтвердите. Например из самых известных- адмитад, ламода там таже крутиться, все онлайн игры там сидят, другой вопрос что они оборзевшие и если у вас уже меньше чем 100 продаж в день, вы им не интерестны. но есть более мелкие конторы. Кто работал, какие ощущения? насколько актуально для инетмагазинов?
PS Ну и может у кого есть список нормальных СРА контор, с кем можно иметь дело.
То есть плата за заполнение анкеты, регистрацию в игре, или что актуальнее для нас, конкретный заказ в И-магазине.
Конкретный заказ это уже не лид,
а продажа, которая стоит дороже.
Если назвать продажу лидом, и
платить как за лид, то не будет
желающих приводить клиентов. _________________ torgovka.com, объявления
venok.com, новости
Помимо продуктивности, тут не менее важен и вопрос цены: она должна быть как минимум адекватна вашему среднему чеку. Иначе весь смысл обращения в такую компанию теряется - ну разве что ради объема и раскрутки. Хотя раскручиваться - за свои же собственные деньги - можно и более эффективными способами.
Залить ботов не сложно, но одно дело для повышения поведенческих показателей, другое просто ради количества. _________________ Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com
Ну, а смысл? Если вы интернет магазин выгружайте ваши товары на Яндекс-маркет, Поиск-подбор, Маилру-товары и вот вам сразу тысячи лидов за копейки. Причём самых целевых. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
К сожалению, с крупными CPA-партнерскими программами не так просто начать работу небольшому интернет-магазину. Многие даже не начинают диалог по поводу условий сотрудничества - видя незначительные, по их меркам, объемы.
почитал статью. Получается, оплата за лиды - тоже не гарантирует реальных заказов? _________________ cleanair72
ЛИДы нельзя купить, можно купить базу ЦА, а ЛИДы можно только генерить по конкретному продукту конкретной компании. Покупайте базу холодной ЦА, делайте из нее ЛИДы - инструмент рабочий.
Alexandra111 :
Покупайте базу холодной ЦА, делайте из нее ЛИДы - инструмент рабочий.
Очень опасный инструмент. Попадете во все спам-листы + осядете в интернете по запросам вида "компания отзывы" как надоедливый спамер. И устанете потом с этим бороться всю оставшуюся жизнь.
Что касается оплаты за лиды (CPA-партнерки, как наиболее популярный формат) - то:
- Инструмент рабочий
- Да, ведущая тройка (Admitad, Actionpay, Cityads) берет далеко не всех. Но и не обязательно связываться с самого начала с ведущей тройкой, можно войти в сеть поменьше, там трафика тоже за глаза хватит
- CPA-партнерки не панацея и не кнопка "бабло". А один из многих инструментов для построения продаж интернет-магазину. Его тоже надо уметь применять, тратить свое время, чтобы разобраться и чтобы превзойти конкурентов. Причем чаще всего конкуренты - это Aliexpress. _________________ E-Shop Investment Group
Работает только для крупных кампаний или крупных бюджетов. Если бюджет меньше 400-500 тыс - лучше тратить на маркетплейсы, seo да контекст.