Покупка лидов. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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Покупка лидов.
СообщениеАвтор: kurbo2013 
Дата: 15:52, Сб., 31 Май. 14
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Сейчас многие агенства предлагают продажу лидов. То есть плата за заполнение анкеты, регистрацию в игре, или что актуальнее для нас, конкретный заказ в И-магазине. По поводу беспокойств, что будут оставлять фейковые заказы, есть холд до 45 дней, тоесть деньги не получат вебмастера пока не подтвердите. Например из самых известных- адмитад, ламода там таже крутиться, все онлайн игры там сидят, другой вопрос что они оборзевшие и если у вас уже меньше чем 100 продаж в день, вы им не интерестны. но есть более мелкие конторы. Кто работал, какие ощущения? насколько актуально для инетмагазинов?
PS Ну и может у кого есть список нормальных СРА контор, с кем можно иметь дело.

СообщениеАвтор: Сергей Рябов 
Дата: 11:21, Пт., 6 Июн. 14
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Почитайте статью на Хабре Smile http://habrahabr.ru/company/apps4all/blog/225409/
_________________
Miiix.org - Платформа для оптовой торговли
СообщениеАвтор: Artisan  Репутация: 14.1
Дата: 10:50, Пт., 30 Янв. 15
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kurbo2013 :
То есть плата за заполнение анкеты, регистрацию в игре, или что актуальнее для нас, конкретный заказ в И-магазине.


Конкретный заказ это уже не лид,
а продажа, которая стоит дороже.

Если назвать продажу лидом, и
платить как за лид, то не будет
желающих приводить клиентов.
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torgovka.com, объявления
venok.com, новости
СообщениеАвтор: Сергей Жуков 
Дата: 11:30, Пн., 14 Дек. 15
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Помимо продуктивности, тут не менее важен и вопрос цены: она должна быть как минимум адекватна вашему среднему чеку. Иначе весь смысл обращения в такую компанию теряется - ну разве что ради объема и раскрутки. Хотя раскручиваться - за свои же собственные деньги - можно и более эффективными способами.
СообщениеАвтор: Aleksey3w 
Дата: 17:27, Вт., 29 Дек. 15
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Залить ботов не сложно, но одно дело для повышения поведенческих показателей, другое просто ради количества.
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Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com
СообщениеАвтор: NoySteM  Репутация: 55.1
Дата: 20:41, Чт., 11 Фев. 16
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ИМХО, покупать лиды можно только тогда, когда отстроен процесс продаж и четко ясно какой необходим объем
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noystem.ru - личный блог о интернет маркетинге
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 9:48, Чт., 25 Фев. 16
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Ну, а смысл? Если вы интернет магазин выгружайте ваши товары на Яндекс-маркет, Поиск-подбор, Маилру-товары и вот вам сразу тысячи лидов за копейки. Причём самых целевых.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: Вадим Кузнецов 
Дата: 13:20, Пн., 21 Мар. 16
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К сожалению, с крупными CPA-партнерскими программами не так просто начать работу небольшому интернет-магазину. Многие даже не начинают диалог по поводу условий сотрудничества - видя незначительные, по их меркам, объемы.
СообщениеАвтор: cleanair72 
Дата: 12:35, Чт., 9 Июн. 16
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Сергей Рябов :
Почитайте статью на Хабре http://habrahabr.ru/company/apps4all/blog/225409/
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почитал статью. Получается, оплата за лиды - тоже не гарантирует реальных заказов?
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cleanair72
СообщениеАвтор: Alexandra111 
Дата: 17:09, Пн., 27 Июн. 16
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ЛИДы нельзя купить, можно купить базу ЦА, а ЛИДы можно только генерить по конкретному продукту конкретной компании. Покупайте базу холодной ЦА, делайте из нее ЛИДы - инструмент рабочий.
СообщениеАвтор: ESInv 
Дата: 19:27, Пн., 27 Июн. 16
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Alexandra111 :
Покупайте базу холодной ЦА, делайте из нее ЛИДы - инструмент рабочий.

Очень опасный инструмент. Попадете во все спам-листы + осядете в интернете по запросам вида "компания отзывы" как надоедливый спамер. И устанете потом с этим бороться всю оставшуюся жизнь.

Что касается оплаты за лиды (CPA-партнерки, как наиболее популярный формат) - то:
- Инструмент рабочий
- Да, ведущая тройка (Admitad, Actionpay, Cityads) берет далеко не всех. Но и не обязательно связываться с самого начала с ведущей тройкой, можно войти в сеть поменьше, там трафика тоже за глаза хватит
- CPA-партнерки не панацея и не кнопка "бабло". А один из многих инструментов для построения продаж интернет-магазину. Его тоже надо уметь применять, тратить свое время, чтобы разобраться и чтобы превзойти конкурентов. Причем чаще всего конкуренты - это Aliexpress.
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E-Shop Investment Group
СообщениеАвтор: Aleksey Bozhin 
Дата: 18:38, Ср., 29 Июн. 16
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Работает только для крупных кампаний или крупных бюджетов. Если бюджет меньше 400-500 тыс - лучше тратить на маркетплейсы, seo да контекст.
СообщениеАвтор: Karina999 
Дата: 9:48, Пт., 17 Фев. 17
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Множество лидов на различных условиях предоставляет http://standartmedia.ru/lead. Низкие цены и качество, самое главное в этом сервисе.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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