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Виды деятельности при регистрации ПБОЮЛ
22/09/2003
А когда ПБОЮЛ зарегистрирован ему нужно какая-нибудь лицензия или патент на оказание заявленных услуг. Например, написал "дизайнер-декоратор", но ни курсов ни кончал, ничего. Могу работать или нет?
А когда ПБОЮЛ зарегистрирован ему нужно какая-нибудь лицензия или патент на оказание заявленных услуг. Например, написал "дизайнер-декоратор", но ни курсов ни кончал, ничего. Могу работать или нет?
24/09/2003
Требование о наличие в регистрационном свидетельстве всех видов деятельности, которые Вы планируете осуществлять- незаконно. Оно приводит к нечестной конкуренции между юриками и ПБОЮЛ. По идее надо указывать как в Уставах юриков- любая, не противоречащая действующему законодательству. Так что укажите "729 Деятельность, связанная с использованием компьютеров и информационных технологий на базе компьютеров, прочая" и занимайтесь чем душа пожелает. Будут приставать- могут жаловаться в суд.
Требование о наличие в регистрационном свидетельстве всех видов деятельности, которые Вы планируете осуществлять- незаконно. Оно приводит к нечестной конкуренции между юриками и ПБОЮЛ. По идее надо указывать как в Уставах юриков- любая, не противоречащая действующему законодательству. Так что укажите "729 Деятельность, связанная с использованием компьютеров и информационных технологий на базе компьютеров, прочая" и занимайтесь чем душа пожелает. Будут приставать- могут жаловаться в суд.
03/10/2003
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такой момент.
Зарегистрировался как частный предприниматель,
в заявление указывал следующие виды деятельности:
К72.1 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
К72.2 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
К72.3 Обработка данных
К72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
К72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
К72.6 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
А в полученом свидетельстве написано следующее:
разработка программного обеспечения и консультирование по аппаратным
средствам вычислительной техники; создание и использование баз данных,
обработка данных; техническое обслуживание и ремонт ЭВМ и
вычислительной техники;
Включают ли вышеперечисленные виды деятельности то что я указывал в
заявлении ? Могу ли я заниматься к примеру ВЭБ дизайном, мультимедиа и
тд. Или мне нужно перерегистрироваться ???
Заранее Вам благодарен.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такой момент.
Зарегистрировался как частный предприниматель,
в заявление указывал следующие виды деятельности:
К72.1 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
К72.2 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
К72.3 Обработка данных
К72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
К72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
К72.6 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
А в полученом свидетельстве написано следующее:
разработка программного обеспечения и консультирование по аппаратным
средствам вычислительной техники; создание и использование баз данных,
обработка данных; техническое обслуживание и ремонт ЭВМ и
вычислительной техники;
Включают ли вышеперечисленные виды деятельности то что я указывал в
заявлении ? Могу ли я заниматься к примеру ВЭБ дизайном, мультимедиа и
тд. Или мне нужно перерегистрироваться ???
Заранее Вам благодарен.
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