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Виды деятельности при регистрации ПБОЮЛ



Ссылка на сообщение Andrew
22/09/2003

А когда ПБОЮЛ зарегистрирован ему нужно какая-нибудь лицензия или патент на оказание заявленных услуг. Например, написал "дизайнер-декоратор", но ни курсов ни кончал, ничего. Могу работать или нет?



Ссылка на сообщение vrinda
22/09/2003

По-моему лицензия нужна не на все виды деятельности. Обратитесь в лицензионную палату, там подскажут. Ее телефон можно узнать в администрации города (района).

А на то, что Вы там кончали, плевать они хотели, лишь бы налоги платили.



Ссылка на сообщение Михаил
24/09/2003

Требование о наличие в регистрационном свидетельстве всех видов деятельности, которые Вы планируете осуществлять- незаконно. Оно приводит к нечестной конкуренции между юриками и ПБОЮЛ. По идее надо указывать как в Уставах юриков- любая, не противоречащая действующему законодательству. Так что укажите "729 Деятельность, связанная с использованием компьютеров и информационных технологий на базе компьютеров, прочая" и занимайтесь чем душа пожелает. Будут приставать- могут жаловаться в суд.



Ссылка на сообщение Артем
30/09/2003

Я хочу продавать ноутбуки и другую портативную технику, какую деятельность мне указать?



Ссылка на сообщение antoxin
03/10/2003

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста такой момент.

Зарегистрировался как частный предприниматель,

в заявление указывал следующие виды деятельности:

К72.1 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники

К72.2 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

К72.3 Обработка данных

К72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

К72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

К72.6 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий



А в полученом свидетельстве написано следующее:



разработка программного обеспечения и консультирование по аппаратным

средствам вычислительной техники; создание и использование баз данных,

обработка данных; техническое обслуживание и ремонт ЭВМ и

вычислительной техники;



Включают ли вышеперечисленные виды деятельности то что я указывал в

заявлении ? Могу ли я заниматься к примеру ВЭБ дизайном, мультимедиа и

тд. Или мне нужно перерегистрироваться ???



Заранее Вам благодарен.



Ссылка на сообщение А.Б.
09/01/2004

А вот в новом "одноокошечном" заявлении на регистрацию ПБОЮЛ полей для указания видов деятельности нет. И тех, кто не догадется дополнительно на обратной стороне второго листа заявления указать чем он планирует заниматься - отфутболивают :)




Ссылка на сообщение Андрей
02/09/2004

Существуют ли ограничения по видам деятельности для ПБОЮЛ и если да то где можно об этом узнать?



Ссылка на сообщение Маша
02/02/2005

Какие налоги платят ПБОЮЛ?


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