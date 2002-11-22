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В Москве - супер курс e-Commerce
22/11/2002
По поводу этих ребят загляните на форум http://www.mlm.com.ru/forum/list.php?f=3
И по задавайте конкретные вопросы, а для начало полистайте его так годик назад в архивах.
Там их президент завсегдатый.
И посмотрите на их поведение.
Только один комментарий Михаил Матаев это президент, а Виктор Тетов собственно и есть руководитель этого Зубкова.
Всё станет ясно.
P.S. Русская компания так как президент и все практически работники и дистрибьюторы это наши соотечественники которые эмигрировали в Израиль и там открыли компанию. Она просто зарегистрирована в Америки, а так это Русско – Израильская компания.
С уважением Александр Репьев.
Менеджер компании NSP.
По поводу этих ребят загляните на форум http://www.mlm.com.ru/forum/list.php?f=3
И по задавайте конкретные вопросы, а для начало полистайте его так годик назад в архивах.
Там их президент завсегдатый.
И посмотрите на их поведение.
Только один комментарий Михаил Матаев это президент, а Виктор Тетов собственно и есть руководитель этого Зубкова.
Всё станет ясно.
P.S. Русская компания так как президент и все практически работники и дистрибьюторы это наши соотечественники которые эмигрировали в Израиль и там открыли компанию. Она просто зарегистрирована в Америки, а так это Русско – Израильская компания.
С уважением Александр Репьев.
Менеджер компании NSP.
22/11/2002
Где учиться?! www.specialist.ru - Центр информационных технологий при МГТУ им. Баумана. Я сама там закончила 6 курсов и через месяц после окончания нашла отличную работу по специальности. Там преподают не "теоретики", хотя от теории еще никто не умирал, а практики, которые, работая по специальности днем, делятся знаниями по вечерам. Абсолютно согласна с SVV - разница между офф-лайн и он-лайн незначительна. Другое дело, если уважаемый Зубков не знает азов классического маркетинга, рекламного дела, математической статистики и пр. - тогда, да - для него разница будет колоссальной! Особенно меня умилил аргумент некой Ольги, которая как мне кажется является ником уважаемого Игоря, 2000 посетителей в день - ужасно! Сколько зря потраченного траффика ;)
Желающим учиться - дамы и господа, идите в ВУЗ, получайте классическое образование в области ИТ или маркетинга, а потом специализируйтесь, благо сравнительно недавно появились такие специализации как "Прикладная информацика в экономике" и "Прикладная математика в экономике". Вот тогда вы и будете считаться уважающими себя специалистами.
Где учиться?! www.specialist.ru - Центр информационных технологий при МГТУ им. Баумана. Я сама там закончила 6 курсов и через месяц после окончания нашла отличную работу по специальности. Там преподают не "теоретики", хотя от теории еще никто не умирал, а практики, которые, работая по специальности днем, делятся знаниями по вечерам. Абсолютно согласна с SVV - разница между офф-лайн и он-лайн незначительна. Другое дело, если уважаемый Зубков не знает азов классического маркетинга, рекламного дела, математической статистики и пр. - тогда, да - для него разница будет колоссальной! Особенно меня умилил аргумент некой Ольги, которая как мне кажется является ником уважаемого Игоря, 2000 посетителей в день - ужасно! Сколько зря потраченного траффика ;)
Желающим учиться - дамы и господа, идите в ВУЗ, получайте классическое образование в области ИТ или маркетинга, а потом специализируйтесь, благо сравнительно недавно появились такие специализации как "Прикладная информацика в экономике" и "Прикладная математика в экономике". Вот тогда вы и будете считаться уважающими себя специалистами.
22/11/2002
Кроме удивления это сообщение ничего не вызывает, данный курс предлагает MLM компания join2day.com которая находится в Израиле, по системе МЛМ они продают Веб Хостинг и т.н. курсы.
В Израиле они всем осточертели поэтому подались в Москву в надежде на то что там они не настолько известны. Господин же Зубков агент этой компании причем весьма низкого пошиба, через интернет он не в состоянии продать даже спичечного коробка, уж не говоря о том чтобы учить других, так что подумайте стоит ли платить 1500 баксов за это безнадежное предприятия
Кроме удивления это сообщение ничего не вызывает, данный курс предлагает MLM компания join2day.com которая находится в Израиле, по системе МЛМ они продают Веб Хостинг и т.н. курсы.
В Израиле они всем осточертели поэтому подались в Москву в надежде на то что там они не настолько известны. Господин же Зубков агент этой компании причем весьма низкого пошиба, через интернет он не в состоянии продать даже спичечного коробка, уж не говоря о том чтобы учить других, так что подумайте стоит ли платить 1500 баксов за это безнадежное предприятия
23/11/2002
Проверил чему учит этот Join2day. Результаты феноменальные! Я в Сети с 1995 г., но такого не видел! Посмотрите здесь: http://www.join2day.com/mrkt.html Такие результаты не подделаешь. За этой компанией большое будущее.
2 SVV. Я вам советую делать домашнее задание, прежде чем хаять по-ламерски. В каких это вузах учат так раскручивать сайты? Не в "плешке" ли? Что-то я не заметил в списке http://www.icecc.com/mba.html ни одного московского вуза :-) Не назовете ли престижный вуз, обучающий коммерции в Инете? Кстати, почитайте какие организации и компании признают их диплом, вам плохо станет. http://icecc.com/complete_certification_list.html
А где в Москве можно получить этот курс и сколько он стоит?
Проверил чему учит этот Join2day. Результаты феноменальные! Я в Сети с 1995 г., но такого не видел! Посмотрите здесь: http://www.join2day.com/mrkt.html Такие результаты не подделаешь. За этой компанией большое будущее.
2 SVV. Я вам советую делать домашнее задание, прежде чем хаять по-ламерски. В каких это вузах учат так раскручивать сайты? Не в "плешке" ли? Что-то я не заметил в списке http://www.icecc.com/mba.html ни одного московского вуза :-) Не назовете ли престижный вуз, обучающий коммерции в Инете? Кстати, почитайте какие организации и компании признают их диплом, вам плохо станет. http://icecc.com/complete_certification_list.html
А где в Москве можно получить этот курс и сколько он стоит?
23/11/2002
Виктория, а не подскажете ли адресок раскрученного вами успешного сайта, который вы создали, пользуясь знаниями, полученными в вузе?
Если для вас высшее достижение в коммерции зарплата, то вам не сюда. Тут о бизнесе. Бизнесу в вузах не учат, ибо бизнесмены в вузах не преподают, а профессора только болтать о бизнесе умеют, чему и вас научить могут :-(
Виктория, а не подскажете ли адресок раскрученного вами успешного сайта, который вы создали, пользуясь знаниями, полученными в вузе?
Если для вас высшее достижение в коммерции зарплата, то вам не сюда. Тут о бизнесе. Бизнесу в вузах не учат, ибо бизнесмены в вузах не преподают, а профессора только болтать о бизнесе умеют, чему и вас научить могут :-(
25/11/2002
Перевод
Институт Сертифицированных Консультантов по Электронной Коммерции
Офис Президента и Главного Исполнительного Директора.
Адрес: 2346 Сamp Street
New Orleans, LA 70130
Всем заинтересованным лицам и организациям:
Д-р Михаил Матаев является нашим действующим региональным представителем по Российским вопросам. В настоящее время он и его компания (Join2day Inc.) наделены полномочиями от СЕС™ US маркетировать, продвигать, поддерживать и руководить Образовательной и Тренинговой Программой СЕС™ в России и странах бывшего СССР под руководством и с помощью наших офисов в США и Гонк Конге.
Д-р Матаев совместно с нашими офисами в США и Гонк Конге составляют консорциум ключевых профессоров по электронной коммерции, официальных лиц и лидеров бизнеса, целью которого является руководство программой СЕС™ и ее глобальное распространение. Далее, программа и инициативы д-ра Матаева с точки зрения конечных целей, образования, подбора материалов, тестирования и этики соответствуют самым высоким стандартам.
Основой деятельности наших офисов в США и Гонк Конге является поддержка Совета по стандартам СЕС™ , лицензирование, сертификация и выдача соответствующих дипломов и лицензий. Пожалуйста, обращайтесь в любое время за подтверждением этой доверенности.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Джордж С. Ментц, JD, MBA, CEC
CEO Совета по Стандартам
С оригиналом можно ознакомиться в Москве, Новый Арбат
Запись на интервью
(095) 315-01-62 Камила.
(Кстати хозяйка сайта http://www.moreferatov.ru)
Или пройти обучение он-лайн
http://www.annalevinson.com/
Перевод
Институт Сертифицированных Консультантов по Электронной Коммерции
Офис Президента и Главного Исполнительного Директора.
Адрес: 2346 Сamp Street
New Orleans, LA 70130
Всем заинтересованным лицам и организациям:
Д-р Михаил Матаев является нашим действующим региональным представителем по Российским вопросам. В настоящее время он и его компания (Join2day Inc.) наделены полномочиями от СЕС™ US маркетировать, продвигать, поддерживать и руководить Образовательной и Тренинговой Программой СЕС™ в России и странах бывшего СССР под руководством и с помощью наших офисов в США и Гонк Конге.
Д-р Матаев совместно с нашими офисами в США и Гонк Конге составляют консорциум ключевых профессоров по электронной коммерции, официальных лиц и лидеров бизнеса, целью которого является руководство программой СЕС™ и ее глобальное распространение. Далее, программа и инициативы д-ра Матаева с точки зрения конечных целей, образования, подбора материалов, тестирования и этики соответствуют самым высоким стандартам.
Основой деятельности наших офисов в США и Гонк Конге является поддержка Совета по стандартам СЕС™ , лицензирование, сертификация и выдача соответствующих дипломов и лицензий. Пожалуйста, обращайтесь в любое время за подтверждением этой доверенности.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Джордж С. Ментц, JD, MBA, CEC
CEO Совета по Стандартам
С оригиналом можно ознакомиться в Москве, Новый Арбат
Запись на интервью
(095) 315-01-62 Камила.
(Кстати хозяйка сайта http://www.moreferatov.ru)
Или пройти обучение он-лайн
http://www.annalevinson.com/
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