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Ткните пальцем в того. Вон того.



Ссылка на сообщение Таня
28/02/2002

Неужели правда вся эта е-коммерция такое гиблое дело?



Ссылка на сообщение Вадим
28/02/2002

Конечно, Таня, даже и не пытайтесь ;)



Ссылка на сообщение Таня
01/03/2002

Да я, можно сказать, на данный момент пытаюсь исследовать данную область.

Писать диссертацию о том, как все замечательно, престижно, доходно. А перспектив нет! Все потихоньку умирает, так и толком не родившись!

Думаю, что не переубедите!



Ссылка на сообщение iTman
01/03/2002

Добрейшего дня.



С чего Вы решили что сайт ОБЯЗАТЕЛЬНО должен приносить ПРЯМУЮ прибыль? Тем более корпоративный. Сайт это просто инструмент. И как всякий инструмент нужно не только его иметь, но и уметь им пользоваться.



Мой хороший знакомый торгует компьютерами. Имеет два сайта один только по ноутбукам другой для всего остального. Через ноутбучный сайт клиенты ни чего не заказывают (кроме аксессуаров), НО активного его используют для подбора нужной конфигурации. Потом звонят/приезжают в магазин и покупают то что предварительно выбрали. При этом существенно сокращается время необходимое для консультирования. Клиент приезжает уже готовым сделать покупки, а не на «приглядку». Плюс много из этих клиентов бы не пришло вообще, поскольку сам магазин находиться не в торговой зоне. Если клиент уехал удовлетворенным, он потом уже начинает более активно использовать сайт для заказа. Поскольку появился положительный опыт и возникло доверие к этой фирме.

Второй сайт (десктопы, периферия и т.п.) дает заказы + опять же необходимую клиентам информацию. Заказов не шторм, но вполне хватает для того чтобы покрывать текущие расходы за канал + некоторая небольшая прибыль. Вебмастера нет, сайт интегрирован с БД. Новости вносит один из менеджеров, он же отвечает на письма , прозванивает заказы, и работает с пришедшими клиентами, не только интернетными. После того как сайты заработали, стали расти оффлайновые продажи за счет онлайновых клиентов. Так что реальная прибыль приносимая сайтами состоит большей степенью из оффлайновой компоненты, которую отследить сложнее.

Они в качестве эксперимента, для того чтобы понять что дает сайт, организовали простой эксперимент. На сайте нужно было распечатать бонусную страничку и придти с ней до определенного числа в магазин, сделать покупку и получить подарок (дарили там коврики, ручки, кружки с информацией о себе и прочую маркетинговую чепуху, в ). В результате около половины! клиентов приносили эти листочки в указанный период, да и потом еще некоторое время шли с ними.

На www.neotorg.ru есть ссылки на оба сайта.



Ссылка на сообщение Михаил Боревский
01/03/2002

Вот два простейших примера из одной отрасли:

www.cps.ru

www.mediahouse.ru



При этом это НЕ интернет магазины. Люди зарабатывают на серьзных поставщиках. Которые зачастую приходят именно с сайта.



Ссылка на сообщение EROTICHNAYA
03/03/2002

Я вообще изначально не понимаю, зачем деньги в интернет ВКЛАДЫВАТЬ? Отсюда наоборот надо только БРАТЬ. Вкладывать можно в раскрутку, но только уже заработанные в инете материальные ценности.

Вложить-то можно и в другое место....


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