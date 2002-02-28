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Ткните пальцем в того. Вон того.
28/02/2002
Неужели правда вся эта е-коммерция такое гиблое дело?
Неужели правда вся эта е-коммерция такое гиблое дело?
01/03/2002
Добрейшего дня.
С чего Вы решили что сайт ОБЯЗАТЕЛЬНО должен приносить ПРЯМУЮ прибыль? Тем более корпоративный. Сайт это просто инструмент. И как всякий инструмент нужно не только его иметь, но и уметь им пользоваться.
Мой хороший знакомый торгует компьютерами. Имеет два сайта один только по ноутбукам другой для всего остального. Через ноутбучный сайт клиенты ни чего не заказывают (кроме аксессуаров), НО активного его используют для подбора нужной конфигурации. Потом звонят/приезжают в магазин и покупают то что предварительно выбрали. При этом существенно сокращается время необходимое для консультирования. Клиент приезжает уже готовым сделать покупки, а не на «приглядку». Плюс много из этих клиентов бы не пришло вообще, поскольку сам магазин находиться не в торговой зоне. Если клиент уехал удовлетворенным, он потом уже начинает более активно использовать сайт для заказа. Поскольку появился положительный опыт и возникло доверие к этой фирме.
Второй сайт (десктопы, периферия и т.п.) дает заказы + опять же необходимую клиентам информацию. Заказов не шторм, но вполне хватает для того чтобы покрывать текущие расходы за канал + некоторая небольшая прибыль. Вебмастера нет, сайт интегрирован с БД. Новости вносит один из менеджеров, он же отвечает на письма , прозванивает заказы, и работает с пришедшими клиентами, не только интернетными. После того как сайты заработали, стали расти оффлайновые продажи за счет онлайновых клиентов. Так что реальная прибыль приносимая сайтами состоит большей степенью из оффлайновой компоненты, которую отследить сложнее.
Они в качестве эксперимента, для того чтобы понять что дает сайт, организовали простой эксперимент. На сайте нужно было распечатать бонусную страничку и придти с ней до определенного числа в магазин, сделать покупку и получить подарок (дарили там коврики, ручки, кружки с информацией о себе и прочую маркетинговую чепуху, в ). В результате около половины! клиентов приносили эти листочки в указанный период, да и потом еще некоторое время шли с ними.
На www.neotorg.ru есть ссылки на оба сайта.
Добрейшего дня.
С чего Вы решили что сайт ОБЯЗАТЕЛЬНО должен приносить ПРЯМУЮ прибыль? Тем более корпоративный. Сайт это просто инструмент. И как всякий инструмент нужно не только его иметь, но и уметь им пользоваться.
Мой хороший знакомый торгует компьютерами. Имеет два сайта один только по ноутбукам другой для всего остального. Через ноутбучный сайт клиенты ни чего не заказывают (кроме аксессуаров), НО активного его используют для подбора нужной конфигурации. Потом звонят/приезжают в магазин и покупают то что предварительно выбрали. При этом существенно сокращается время необходимое для консультирования. Клиент приезжает уже готовым сделать покупки, а не на «приглядку». Плюс много из этих клиентов бы не пришло вообще, поскольку сам магазин находиться не в торговой зоне. Если клиент уехал удовлетворенным, он потом уже начинает более активно использовать сайт для заказа. Поскольку появился положительный опыт и возникло доверие к этой фирме.
Второй сайт (десктопы, периферия и т.п.) дает заказы + опять же необходимую клиентам информацию. Заказов не шторм, но вполне хватает для того чтобы покрывать текущие расходы за канал + некоторая небольшая прибыль. Вебмастера нет, сайт интегрирован с БД. Новости вносит один из менеджеров, он же отвечает на письма , прозванивает заказы, и работает с пришедшими клиентами, не только интернетными. После того как сайты заработали, стали расти оффлайновые продажи за счет онлайновых клиентов. Так что реальная прибыль приносимая сайтами состоит большей степенью из оффлайновой компоненты, которую отследить сложнее.
Они в качестве эксперимента, для того чтобы понять что дает сайт, организовали простой эксперимент. На сайте нужно было распечатать бонусную страничку и придти с ней до определенного числа в магазин, сделать покупку и получить подарок (дарили там коврики, ручки, кружки с информацией о себе и прочую маркетинговую чепуху, в ). В результате около половины! клиентов приносили эти листочки в указанный период, да и потом еще некоторое время шли с ними.
На www.neotorg.ru есть ссылки на оба сайта.
01/03/2002
Вот два простейших примера из одной отрасли:
www.cps.ru
www.mediahouse.ru
При этом это НЕ интернет магазины. Люди зарабатывают на серьзных поставщиках. Которые зачастую приходят именно с сайта.
Вот два простейших примера из одной отрасли:
www.cps.ru
www.mediahouse.ru
При этом это НЕ интернет магазины. Люди зарабатывают на серьзных поставщиках. Которые зачастую приходят именно с сайта.
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