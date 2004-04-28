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Повышение ИЦ Яндексе



Ссылка на сообщение Константин
28/04/2004

Нет, "типа БС" не получится. Так хорошо только ТИЦ самой сети поднимать.

Надо будет что то вроде исходника конткнта - какая то статья, с контекстной ссылкой, другой. Т.е. как бы готовый html-текст для странички.

Ну и кто то должен отслеживать ее размещение. Тогда ЭТО - не ловится. Ян. проще будет вообще похерить отсеживание ТИЦ, чем это ловить.



С другой стороны - все равно будет фуфлятник. Хороший контент сам "генерит" ссылки на него.



Ссылка на сообщение Антипохмелин
28/04/2004

Например: кто-то за 10% предоплату ставит на своем сайте страничку с ссылками на желающих и на "смотрящий сайт".

"СС" только останется следить за своим ТИЦ и доплачивать тем кого проиндексировал яндух.

Если объявить, что за 50 баксов можно поднять ТИЦ до 1000, то от клиентов отбоя не будет, можно аккамулировать серьезную сумму денег.

Слоган: Раньше вы платили чтобы быть среди первых, теперь приходится платить чтобы неоказаться последним!



Ссылка на сообщение Константин
28/04/2004

:) Ну за 5 центов конечно с серьезного ресурса ссылку не получить. Но за 1$ в месяц - можно.



Ссылка на сообщение Alexandr
28/04/2004

Очень интересно, где взять такие ресурсы?



Ссылка на сообщение Paninaro
29/04/2004

А искать не пробовали?

http://events.inthepress.ru/v/9657.html



Ссылка на сообщение Андрей
30/04/2004

Это все вранье. Яндекс перешел на новую систему подсчета с марта этого года, так что не занимайте фигней. Все ваши пункты до фени.

Лучше почитай следующую статью, там об этом очень даже популярно расписано

http://www.webplanet.ru/news/focus/2004 ... earch.html



Ссылка на сообщение Paninaro
30/04/2004

Андрей, а скажите мне что нового в данной статье можно прочитать? :-)))



Ссылка на сообщение Роман
30/04/2004

Андрей, а кроме яндыкса есть еще 3 поисковика, как с ними быть? :)



Ссылка на сообщение Роман
30/04/2004

2 Константин:

про баннерные сети - "...Партнерская программа с оплатой за время размещения рекламных материалов..."

/я не являюсь представителем той сети, но у них все и так организовано и похоже работет/



Ссылка на сообщение Сергачев М
30/04/2004

2Андрей, статья то особо не о чем. Но в ней есть ссылка на обсуждение в форуме.

Резюме, если я правильно понимаю таково, немного уменьшили значимость каталога и дали больше "веса" определенным ссылкам. Ну так что?



Ссылка на сообщение Надежда
01/05/2004

Андрею - все работает, точно так же как и раньше.

Роману - пока добешься по своим ключевым словам первых мест на Яндексе, на остальных поисковиках почему то значительно раньше и выше, Апорт только очень медленный, отстает.



Ссылка на сообщение b2
09/05/2004

Вот нашел на днях:

www.rus-abc.com


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