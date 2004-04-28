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Повышение ИЦ Яндексе
28/04/2004
Нет, "типа БС" не получится. Так хорошо только ТИЦ самой сети поднимать.
Надо будет что то вроде исходника конткнта - какая то статья, с контекстной ссылкой, другой. Т.е. как бы готовый html-текст для странички.
Ну и кто то должен отслеживать ее размещение. Тогда ЭТО - не ловится. Ян. проще будет вообще похерить отсеживание ТИЦ, чем это ловить.
С другой стороны - все равно будет фуфлятник. Хороший контент сам "генерит" ссылки на него.
Нет, "типа БС" не получится. Так хорошо только ТИЦ самой сети поднимать.
Надо будет что то вроде исходника конткнта - какая то статья, с контекстной ссылкой, другой. Т.е. как бы готовый html-текст для странички.
Ну и кто то должен отслеживать ее размещение. Тогда ЭТО - не ловится. Ян. проще будет вообще похерить отсеживание ТИЦ, чем это ловить.
С другой стороны - все равно будет фуфлятник. Хороший контент сам "генерит" ссылки на него.
28/04/2004
Например: кто-то за 10% предоплату ставит на своем сайте страничку с ссылками на желающих и на "смотрящий сайт".
"СС" только останется следить за своим ТИЦ и доплачивать тем кого проиндексировал яндух.
Если объявить, что за 50 баксов можно поднять ТИЦ до 1000, то от клиентов отбоя не будет, можно аккамулировать серьезную сумму денег.
Слоган: Раньше вы платили чтобы быть среди первых, теперь приходится платить чтобы неоказаться последним!
Например: кто-то за 10% предоплату ставит на своем сайте страничку с ссылками на желающих и на "смотрящий сайт".
"СС" только останется следить за своим ТИЦ и доплачивать тем кого проиндексировал яндух.
Если объявить, что за 50 баксов можно поднять ТИЦ до 1000, то от клиентов отбоя не будет, можно аккамулировать серьезную сумму денег.
Слоган: Раньше вы платили чтобы быть среди первых, теперь приходится платить чтобы неоказаться последним!
30/04/2004
Это все вранье. Яндекс перешел на новую систему подсчета с марта этого года, так что не занимайте фигней. Все ваши пункты до фени.
Лучше почитай следующую статью, там об этом очень даже популярно расписано
http://www.webplanet.ru/news/focus/2004 ... earch.html
Это все вранье. Яндекс перешел на новую систему подсчета с марта этого года, так что не занимайте фигней. Все ваши пункты до фени.
Лучше почитай следующую статью, там об этом очень даже популярно расписано
http://www.webplanet.ru/news/focus/2004 ... earch.html
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