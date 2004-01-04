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Порекомендуйте спеца..
04/01/2004
:) А как ты ее "заловишь"? Юзер включает комп,прется сразу из избранного на сайт ААА. 100%-я "чистота" юзера :). Ну равится этому пантю глазеть на этот отстойный сайт, ну что тут поделаешь...
Другое дело, что от таколго юзера пользы - только высокие места в ТОП-ах. Некоторым это нравится и именно это надо.
Хотя все может и не так все плохо. Особенно если "автоматику" убить и реально заставить юзера посещать. По крайней мере будет знать сайт как собственное имя. :)
:) А как ты ее "заловишь"? Юзер включает комп,прется сразу из избранного на сайт ААА. 100%-я "чистота" юзера :). Ну равится этому пантю глазеть на этот отстойный сайт, ну что тут поделаешь...
Другое дело, что от таколго юзера пользы - только высокие места в ТОП-ах. Некоторым это нравится и именно это надо.
Хотя все может и не так все плохо. Особенно если "автоматику" убить и реально заставить юзера посещать. По крайней мере будет знать сайт как собственное имя. :)
04/01/2004
1) Кому понятно? Всем ТОПам - по фигу. Может у тебя сайт из 1-й страницы...
2) За сколько платят - столько и посещают. Хоть 10 страниц.
Но такие "методы" работают как раз на "запоминание" или "ознакомление". Т.е. или на перспективу или на предложениевременнОе или от которого нельзя отказаться. Я однажды тачку так продавал. Потратил долларей 30, а продал на 2000 дороже, чем давали везде. О как!
1) Кому понятно? Всем ТОПам - по фигу. Может у тебя сайт из 1-й страницы...
2) За сколько платят - столько и посещают. Хоть 10 страниц.
Но такие "методы" работают как раз на "запоминание" или "ознакомление". Т.е. или на перспективу или на предложениевременнОе или от которого нельзя отказаться. Я однажды тачку так продавал. Потратил долларей 30, а продал на 2000 дороже, чем давали везде. О как!
05/01/2004
(очень медленно и терпеливо)
не надо за меня фантазировать:) владелец сайта я сам, сайт серьезный. сейчас посещаемость 30-50 в день без малейшего моего шевеления. я знаю и о клик-клубах, и о бегуне и т.п. у меня просто нет времени всем этим заниматься. но я готов заплатить. мне все равно что это за клики - накруткой в этом разделе занимаются все - просто чтобы это было аккуратно. я просто хочу знать цифру и план мероприятий (и, желательно рекомендацию). зачем мне это? повторяю - "хочу чтобы болтался". иллюзий по поводу качества посетителей не испытываю. ребят, хватит флеймить, говорите конкретнее:)
(очень медленно и терпеливо)
не надо за меня фантазировать:) владелец сайта я сам, сайт серьезный. сейчас посещаемость 30-50 в день без малейшего моего шевеления. я знаю и о клик-клубах, и о бегуне и т.п. у меня просто нет времени всем этим заниматься. но я готов заплатить. мне все равно что это за клики - накруткой в этом разделе занимаются все - просто чтобы это было аккуратно. я просто хочу знать цифру и план мероприятий (и, желательно рекомендацию). зачем мне это? повторяю - "хочу чтобы болтался". иллюзий по поводу качества посетителей не испытываю. ребят, хватит флеймить, говорите конкретнее:)
05/01/2004
Что касается 100 хостов -100 хитов. Посмотрим в разделе Рамблер100 Дизайн статистику фирмы ahouse.ru (да-да, прям на первой странице) 100хостов-100хитов. И так месяцами. Хочу так же. Могу я жить страстями?:) Но 100 на 100 не будет. Серьезные целевые посетители смотрят у меня по 15-20 страниц в среднем. Так что есть чем разбавить.
Что касается 100 хостов -100 хитов. Посмотрим в разделе Рамблер100 Дизайн статистику фирмы ahouse.ru (да-да, прям на первой странице) 100хостов-100хитов. И так месяцами. Хочу так же. Могу я жить страстями?:) Но 100 на 100 не будет. Серьезные целевые посетители смотрят у меня по 15-20 страниц в среднем. Так что есть чем разбавить.
05/01/2004
чтобы это было аккуратно. я просто хочу знать цифру и план мероприятий
---------------
Аккуратнее просто не бывает - люди к тебе приходят сразу, как на дом. страницу.
Цифра - больше платишь - больше ходят. Ну всякая детвора обычно просит 1-2 цента за хост. Вот скока надо - столько и покупай.
План такой - открываешь собственную партнерскую программу с оплатой за клики и посещения. и платите своим визитерам. Что тут еще придумаешь? Т.е. деньги должен получать сам визитер, а не какая то контора-посредник.
чтобы это было аккуратно. я просто хочу знать цифру и план мероприятий
---------------
Аккуратнее просто не бывает - люди к тебе приходят сразу, как на дом. страницу.
Цифра - больше платишь - больше ходят. Ну всякая детвора обычно просит 1-2 цента за хост. Вот скока надо - столько и покупай.
План такой - открываешь собственную партнерскую программу с оплатой за клики и посещения. и платите своим визитерам. Что тут еще придумаешь? Т.е. деньги должен получать сам визитер, а не какая то контора-посредник.
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