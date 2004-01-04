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Порекомендуйте спеца..



Ссылка на сообщение Константин
04/01/2004

:) А как ты ее "заловишь"? Юзер включает комп,прется сразу из избранного на сайт ААА. 100%-я "чистота" юзера :). Ну равится этому пантю глазеть на этот отстойный сайт, ну что тут поделаешь...

Другое дело, что от таколго юзера пользы - только высокие места в ТОП-ах. Некоторым это нравится и именно это надо.

Хотя все может и не так все плохо. Особенно если "автоматику" убить и реально заставить юзера посещать. По крайней мере будет знать сайт как собственное имя. :)



Ссылка на сообщение Кыся
04/01/2004

Тогда еще неплохо бы его заставить посещать хотя-бы 3-4 страницы. :) А то когда 100 хостов и 100 хитов - сразу всем все понятно.



Ссылка на сообщение Константин
04/01/2004

1) Кому понятно? Всем ТОПам - по фигу. Может у тебя сайт из 1-й страницы...

2) За сколько платят - столько и посещают. Хоть 10 страниц.

Но такие "методы" работают как раз на "запоминание" или "ознакомление". Т.е. или на перспективу или на предложениевременнОе или от которого нельзя отказаться. Я однажды тачку так продавал. Потратил долларей 30, а продал на 2000 дороже, чем давали везде. О как!



Ссылка на сообщение Кыся
04/01/2004

1)- модератороам Рамблера - они следят за тем, что делается у них на первых страницах топ 100

- рекламодателям (если актуально)



Про подобные методы.

Лично я считаю, что это трата денег (хоть и небольших), но возможно правы Вы. Я сам не использовал - поэтому не знаю.



Ссылка на сообщение alexandr
05/01/2004

(очень медленно и терпеливо)

не надо за меня фантазировать:) владелец сайта я сам, сайт серьезный. сейчас посещаемость 30-50 в день без малейшего моего шевеления. я знаю и о клик-клубах, и о бегуне и т.п. у меня просто нет времени всем этим заниматься. но я готов заплатить. мне все равно что это за клики - накруткой в этом разделе занимаются все - просто чтобы это было аккуратно. я просто хочу знать цифру и план мероприятий (и, желательно рекомендацию). зачем мне это? повторяю - "хочу чтобы болтался". иллюзий по поводу качества посетителей не испытываю. ребят, хватит флеймить, говорите конкретнее:)



Ссылка на сообщение alexandr
05/01/2004

Что касается 100 хостов -100 хитов. Посмотрим в разделе Рамблер100 Дизайн статистику фирмы ahouse.ru (да-да, прям на первой странице) 100хостов-100хитов. И так месяцами. Хочу так же. Могу я жить страстями?:) Но 100 на 100 не будет. Серьезные целевые посетители смотрят у меня по 15-20 страниц в среднем. Так что есть чем разбавить.



Ссылка на сообщение Константин
05/01/2004

чтобы это было аккуратно. я просто хочу знать цифру и план мероприятий

---------------

Аккуратнее просто не бывает - люди к тебе приходят сразу, как на дом. страницу.

Цифра - больше платишь - больше ходят. Ну всякая детвора обычно просит 1-2 цента за хост. Вот скока надо - столько и покупай.

План такой - открываешь собственную партнерскую программу с оплатой за клики и посещения. и платите своим визитерам. Что тут еще придумаешь? Т.е. деньги должен получать сам визитер, а не какая то контора-посредник.



Ссылка на сообщение Виктория
05/01/2004

Какой Вы, однако, строгий! Так же нельзя. Экперимент требует всяческой поддержки, нет смысла вычислять автора. Если идеи суждено жить, она и так не помрет, кстати и без нов. сайта. Проверено.



Ссылка на сообщение RaMan
05/01/2004

500 кликов это от $10 до $100 в зависимости от аудитории (во втором случае с таргетингом+используются лучшие сайты+никаких "школьников").



Ссылка на сообщение Константин
05/01/2004

Во! Про РаМан-а я совсем забыл! Иди к нему. Набирай себе в партнеры всех подряд (вот видишь, РаМан, как ты поторопился то "заработчиков" повыгонять, прогодились ба...).

Ставь баннер-обманку про халяву-лотерею - и пусть молотят!



Ссылка на сообщение Кыся
05/01/2004

Тот факт, что топ 100 до сих пор популярен говорит о том, что ребята из Рамблера успешно борются с накрутками.

Накрутить 450 к существующим 50, но аккуратно – это из области «слегка беременна».



P.S. У ahouse.ru счетчик только на 1-й странице. Отсюда соотношение 100-100



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
15/03/2004

2alexandr

Могу помочь пробиться в топы, если конечно это еще для Вас актуально... Пишите или стучитесь в асю 109395346


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