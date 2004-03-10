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Помогите выбрать хостера
10/03/2004
Для ИМ к хостерам и серверам требования несколько павышенные. ИМ как правило - динамический сайт, который работает на БД.
Серверы должны быть с хорошим быстродействием и с надежным сервером БД , например MySQL.
Должен быть прямой доступ к управлению сервером.
Ну и последнее: безопасность.
Технические вопросы - сервер должен позволять устанавливать сертификаты SSL, даже если сегодня он тебе не нужен, завтра понадобится. Причем не "шаред" а персональный. Требования банков и платежных ситем растут.
И человеческий фактор безопасности: нужно быть уверенным, что кто либо из рбслуги, не сольет твою коммерческую информацию конкурентам или куда нибудь еще.
Ну и что это за понятие зарубежный траффик? Приколы нашего городка?
Траффик он и есть траффик. Даже в Африке. Он везде един.
Для ИМ к хостерам и серверам требования несколько павышенные. ИМ как правило - динамический сайт, который работает на БД.
Серверы должны быть с хорошим быстродействием и с надежным сервером БД , например MySQL.
Должен быть прямой доступ к управлению сервером.
Ну и последнее: безопасность.
Технические вопросы - сервер должен позволять устанавливать сертификаты SSL, даже если сегодня он тебе не нужен, завтра понадобится. Причем не "шаред" а персональный. Требования банков и платежных ситем растут.
И человеческий фактор безопасности: нужно быть уверенным, что кто либо из рбслуги, не сольет твою коммерческую информацию конкурентам или куда нибудь еще.
Ну и что это за понятие зарубежный траффик? Приколы нашего городка?
Траффик он и есть траффик. Даже в Африке. Он везде един.
11/03/2004
Вот хост предложения
http://www.masterhost.ru
http://www.netplace.ru
http://www.net.ru
Но все зависит от проекта
( посещаемость, скритовость, объем)
Вот хост предложения
http://www.masterhost.ru
http://www.netplace.ru
http://www.net.ru
Но все зависит от проекта
( посещаемость, скритовость, объем)
11/03/2004
А Константин-то оказывается сосед мой... :)
Константин, а на каком из серверов у МТВ нет проблем?
На турбе, на бэте или на альфе? (про нечто с именем фтп вообще молчу)
Но ребята они действительно вполне вменяемые. Реагируют на жалобы оперативно. Дают довольно много места и возможностей при минимальной оплате. При проблемах и несовместимости скриптов сайта с серверным ПО, предлагают возможность "переезда" на другой сервер.
А Константин-то оказывается сосед мой... :)
Константин, а на каком из серверов у МТВ нет проблем?
На турбе, на бэте или на альфе? (про нечто с именем фтп вообще молчу)
Но ребята они действительно вполне вменяемые. Реагируют на жалобы оперативно. Дают довольно много места и возможностей при минимальной оплате. При проблемах и несовместимости скриптов сайта с серверным ПО, предлагают возможность "переезда" на другой сервер.
17/03/2004
Могу предложить скидку 45% при оплате счетов Valuehost.
Минимальный план - 3 БД MySQL + SSL (естественно зашаренный) + 5 доменов на разные папки.
А вообще если незашаренный SSL, то нужен выделенный IP, который денег стоит.
Переход на другой хостинг не такой уж болезненный, так что брать с большим заделом на перспективу не вижу смысла.
Могу предложить скидку 45% при оплате счетов Valuehost.
Минимальный план - 3 БД MySQL + SSL (естественно зашаренный) + 5 доменов на разные папки.
А вообще если незашаренный SSL, то нужен выделенный IP, который денег стоит.
Переход на другой хостинг не такой уж болезненный, так что брать с большим заделом на перспективу не вижу смысла.
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