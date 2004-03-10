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Помогите выбрать хостера



Ссылка на сообщение FFR
10/03/2004

Для ИМ к хостерам и серверам требования несколько павышенные. ИМ как правило - динамический сайт, который работает на БД.

Серверы должны быть с хорошим быстродействием и с надежным сервером БД , например MySQL.

Должен быть прямой доступ к управлению сервером.

Ну и последнее: безопасность.

Технические вопросы - сервер должен позволять устанавливать сертификаты SSL, даже если сегодня он тебе не нужен, завтра понадобится. Причем не "шаред" а персональный. Требования банков и платежных ситем растут.

И человеческий фактор безопасности: нужно быть уверенным, что кто либо из рбслуги, не сольет твою коммерческую информацию конкурентам или куда нибудь еще.

Ну и что это за понятие зарубежный траффик? Приколы нашего городка?

Траффик он и есть траффик. Даже в Африке. Он везде един.



Ссылка на сообщение Edward
11/03/2004

если MySQL считают надежной, то какие-же тогда из применяемых в инете ненадежные?





С точки зрения уровня безопасности какая разница между "шаред" и "персональным" SSL-сертификатом ? ИМХО никакой, поскольку ответственность все равно лежит на хостере - у него полный доступ к ключам.



Ссылка на сообщение andrey
11/03/2004

Вот хост предложения

http://www.masterhost.ru

http://www.netplace.ru

http://www.net.ru

Но все зависит от проекта

( посещаемость, скритовость, объем)



Ссылка на сообщение Роман
11/03/2004

А Константин-то оказывается сосед мой... :)



Константин, а на каком из серверов у МТВ нет проблем?

На турбе, на бэте или на альфе? (про нечто с именем фтп вообще молчу)



Но ребята они действительно вполне вменяемые. Реагируют на жалобы оперативно. Дают довольно много места и возможностей при минимальной оплате. При проблемах и несовместимости скриптов сайта с серверным ПО, предлагают возможность "переезда" на другой сервер.



Ссылка на сообщение Edward
11/03/2004

>Константин, а на каком из серверов у МТВ нет проблем?



И пароли, пароли нам скажите :))



Ссылка на сообщение Alex
17/03/2004

Могу предложить скидку 45% при оплате счетов Valuehost.

Минимальный план - 3 БД MySQL + SSL (естественно зашаренный) + 5 доменов на разные папки.



А вообще если незашаренный SSL, то нужен выделенный IP, который денег стоит.

Переход на другой хостинг не такой уж болезненный, так что брать с большим заделом на перспективу не вижу смысла.



Ссылка на сообщение Al
17/03/2004

А что SpaceWeb здесь не любят?

Такого соотношения цена/качество я не видел, разве что у американских хостеров.



А вот net.ru не знаю как попал сюда. Не помню у него ни качества, ни низких цен :)



Ссылка на сообщение Al
17/03/2004

Хорошо, если хостер может обеспечить легкий переход на более "крутой" тарифный план. Тогда и переезд будет безболезненный и платить так много не надо


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