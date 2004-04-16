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PHP=SHTML - для поисковых систем?



Ссылка на сообщение uri
16/04/2004

Вот зашел бот с апорта. Нашел у меня 2848 страниц :), 58МБ как не бывало, а зачем, ничего не изменилось ведь. Если таких 10 поисковиков зайдет, то пол гига только на них надо.

Что-то поисковикам надо делать с этим полнотекстовым поиском. Ну различать как-то, что это страницы динамические, можно и пореже туда заглядывать.

Яндекс пишет про себя:

>У робота свой график работы и изменить его, к сожалению, невозможно, в том числе применяя такие тэги, как

<META NAME="REVISIT-AFTER" CONTENT=".. DAYS">.



Ссылка на сообщение Edward
16/04/2004

> Perl. Но разве общение с роботом идет на уровне скрипта?



ПА (браузер, робот) делает запрос к серверу. Сервер отдает результаты скрипта. Робот ничем в этом плане не отличается от браузера.



>10.3.5 304 Not Modified :

"the server SHOULD respond with this status code", т.е. сервер должен.



В ситуации со статическими страницами сервер знает дату изменения страницы (файла) и при правильных настройках делает эту работу за вас автоматически. В ситуации с динамическими страницами сервер разумеется ничего не знает о "дате модификации" документа. Он просто вызывает ваш скрипт и отдает контент. Еще раз повторюсь. Если вы формируете страницу скрпиптом, помимо собственно содержимого страницы вы можете управлять хидером. Какая в нем будет дата документа (логика устаревания страниц) - полностью зависит от вас. Т.е. я так понимаю, что нужно смотреть какие возможности есть в Перле для управления заголовком. Далее сформировать его согласно RFC



Ссылка на сообщение К
16/04/2004

Подскажите, а каким образом можно узнать какой заголовок выдает скрипт на конкретной странице?


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