> Perl. Но разве общение с роботом идет на уровне скрипта?ПА (браузер, робот) делает запрос к серверу. Сервер отдает результаты скрипта. Робот ничем в этом плане не отличается от браузера.>10.3.5 304 Not Modified :"the server SHOULD respond with this status code", т.е. сервер должен.В ситуации со статическими страницами сервер знает дату изменения страницы (файла) и при правильных настройках делает эту работу за вас автоматически. В ситуации с динамическими страницами сервер разумеется ничего не знает о "дате модификации" документа. Он просто вызывает ваш скрипт и отдает контент. Еще раз повторюсь. Если вы формируете страницу скрпиптом, помимо собственно содержимого страницы вы можете управлять хидером. Какая в нем будет дата документа (логика устаревания страниц) - полностью зависит от вас. Т.е. я так понимаю, что нужно смотреть какие возможности есть в Перле для управления заголовком. Далее сформировать его согласно RFC