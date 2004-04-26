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Нужна раскрутка на ЗАПАД. Дадим денег.
26/04/2004
Sergey_K
Весьма резонные замечания. Но работа над поисковиками действительно только в разгаре.
Sergey_K
Весьма резонные замечания. Но работа над поисковиками действительно только в разгаре.
19/06/2004
Раскрутка по этапам.
1. Нормальный домен (это было замечено).
2. Идем на wordtracker - ищем ключевые слова (но в полной, а не триал версии).
3. Оптимизация тегов и контента + одновременно PPC - через overture и google.
По стоимости нужно смотреть сколько запросят за ключевые слова. Минимум по 10-15 центов за клик. Если 1000 кликов в день, то соответственно считайте затраты. А срок для раскрутки минимум 1 месяц.
Раскрутка по этапам.
1. Нормальный домен (это было замечено).
2. Идем на wordtracker - ищем ключевые слова (но в полной, а не триал версии).
3. Оптимизация тегов и контента + одновременно PPC - через overture и google.
По стоимости нужно смотреть сколько запросят за ключевые слова. Минимум по 10-15 центов за клик. Если 1000 кликов в день, то соответственно считайте затраты. А срок для раскрутки минимум 1 месяц.
31/10/2004
1. МакДак, вы лжете насчет права отправлять сигареты в США. Что вы его единственный обладатель. Это ложь. Закон США в принципе запрещает пересылку сигарет. То что вы делаете называется контрабанда (от этого оно не становится менее прибыльным)
2. Роман, вы ничерта не понимаете. Действительно в штате NY налоги на сигареты, таковы, что пачка стоит 7 баков. Нетрудно подсчитать что блок будет как раз 70.
3. МакДак, 70 это только в NY. В остальных штатах скромнее. NY хоть и густонаселен, но сам по себе штат маленький и многие закупаются сигаретами в соседних штатах, вдвое дешевле.
4. gew, наезжать за ту фразу никто не будет, а вот пинать за сам факт продажи сигарет сигаретные компании будут. Это им типа запрещено. Но ни будут так... лениво пинать :)
5. МакДак, а цены у вас и правда одни из самых симпатичных на рынке.
1. МакДак, вы лжете насчет права отправлять сигареты в США. Что вы его единственный обладатель. Это ложь. Закон США в принципе запрещает пересылку сигарет. То что вы делаете называется контрабанда (от этого оно не становится менее прибыльным)
2. Роман, вы ничерта не понимаете. Действительно в штате NY налоги на сигареты, таковы, что пачка стоит 7 баков. Нетрудно подсчитать что блок будет как раз 70.
3. МакДак, 70 это только в NY. В остальных штатах скромнее. NY хоть и густонаселен, но сам по себе штат маленький и многие закупаются сигаретами в соседних штатах, вдвое дешевле.
4. gew, наезжать за ту фразу никто не будет, а вот пинать за сам факт продажи сигарет сигаретные компании будут. Это им типа запрещено. Но ни будут так... лениво пинать :)
5. МакДак, а цены у вас и правда одни из самых симпатичных на рынке.
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