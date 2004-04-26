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Нужна раскрутка на ЗАПАД. Дадим денег.



Ссылка на сообщение McDuck
26/04/2004

Sergey_K

Весьма резонные замечания. Но работа над поисковиками действительно только в разгаре.



Ссылка на сообщение kolm
18/06/2004

You have a big problem with your site.It s "dead" domain name..Change it and you will see a good result.



Ссылка на сообщение Vadim
19/06/2004

Раскрутка по этапам.

1. Нормальный домен (это было замечено).

2. Идем на wordtracker - ищем ключевые слова (но в полной, а не триал версии).

3. Оптимизация тегов и контента + одновременно PPC - через overture и google.



По стоимости нужно смотреть сколько запросят за ключевые слова. Минимум по 10-15 центов за клик. Если 1000 кликов в день, то соответственно считайте затраты. А срок для раскрутки минимум 1 месяц.



Ссылка на сообщение gew
22/06/2004

прикольно, только за фразу -

There is only one way to find out the quality of our products. Try them!

могут и наехать, случаи были



Ссылка на сообщение B2
22/06/2004

Вадим,

10-15 центов?

Это будет 0,001 процент продаж

Вы лукавите...Конкуренция там сильна..

По ключевым минимум от 30 ...

Так просто описали...Хотите попробовать?

Я вам сайт предоставлю на эту тему,а вы мне его ,как описали ,поставите на поток.

Посмотрим что будет через 1 месяц...



Ссылка на сообщение Mauser
31/10/2004

1. МакДак, вы лжете насчет права отправлять сигареты в США. Что вы его единственный обладатель. Это ложь. Закон США в принципе запрещает пересылку сигарет. То что вы делаете называется контрабанда (от этого оно не становится менее прибыльным)

2. Роман, вы ничерта не понимаете. Действительно в штате NY налоги на сигареты, таковы, что пачка стоит 7 баков. Нетрудно подсчитать что блок будет как раз 70.

3. МакДак, 70 это только в NY. В остальных штатах скромнее. NY хоть и густонаселен, но сам по себе штат маленький и многие закупаются сигаретами в соседних штатах, вдвое дешевле.

4. gew, наезжать за ту фразу никто не будет, а вот пинать за сам факт продажи сигарет сигаретные компании будут. Это им типа запрещено. Но ни будут так... лениво пинать :)

5. МакДак, а цены у вас и правда одни из самых симпатичных на рынке.



Ссылка на сообщение Vlad
31/10/2004

Не старайтесь, и тему можно закрыть. Роман прав в своем последнем предложении!


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