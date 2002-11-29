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Нужен грамотный специалист!!!



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
29/11/2002

Уважаемый shoponline. А что вы вкладываете в понятие web-master ? Просто если 3-4 года назад я еще понимал, что оно значит, то потом произошла "индустриальная революция" и наконец появилось разделение труда.



Ссылка на сообщение Еще тупее
29/11/2002

"shoponline - Первые полгода конечно работали на нуле, но сейчас ежедневно


заказов на на сумму от $2000 до $3000. Так что судите сами, так уж это невыгодно."


==============


Дайте ссылку на приводимый ресурс. иначе сейчас каждый начнет писать что у него заказов на миллион в день....


PS. дела хреноваты если очередь лизать выстроилась :)


Советую выбрать хорошую партнерку и взять себе в штат классного спеца. Проще походить по успешным интернет-магазинам и переупить человека. А выбирать из стоящих в очереди я бы не стал... лузеры имхо...



Ссылка на сообщение shoponline
29/11/2002

Разделение труда несомненно появилось, но могу сказать, что до сих пор на серверах где есть обьявы по работе люди способные сделать дизайн, отверстать его в HTML и добавить интерактив на PHP или PERL, связать с SQL. Долго работу не ждут. А впонятие веб-мастер помоему все вкладывают одно и тоже значение что 3-4 года назад, когда я собственно и начинал работать web-мастером, что сейчас.



Ссылка на сообщение еще тупее
29/11/2002

2shoponline - не ответили на вопрос....



Ссылка на сообщение Александр
01/12/2002

Вышлите Т.З. на предполагаемую торговую площадку. Есть опыт разработки и раскрутки.



Ссылка на сообщение shoponline
01/12/2002

Ссылку давать не буду, без обьяснения причин. Хотите верте хотите нет Ваше дело. Могу сказать что это достаточно известный в Москве,покрайней мере, интернет магазин компьютерной техники и переферии.



Ссылка на сообщение не даун и потому не ваш п
01/12/2002

"shoponline=Ссылку давать не буду, без обьяснения причин. Хотите верте хотите нет Ваше дело. Могу сказать что это достаточно известный в Москве,покрайней мере, интернет магазин компьютерной техники и переферии."


===============


Блин, ну как надоели "специалисты" создавшие шедевры и самые крыте бизнес проекты в Рунете которые на простой вопрос "что вы сделали" говорят по детски "а я не скажу..".


Вы даже не предсталвяете себе какую медвежью услугу себе оказываете. Ведь это как бы ваша работа.


Просто смешно когда человек предалагает свои услуги а на вопрос покажите свои труды прячется. Вы как художник тщательно скрывающий свои творенья. Понятно же почему они скрываются от глаз. Никакой коммерческой тайны ведь нет в адресе.Магазин - не секрет. Я ведь не прошу выложить бухгалтерский отчет - это секрет. А этот таинственный магазин в котором клубятся посетители и идет бойкая торговля - тайна? Ну-ну....Детский сад.... После вашего ответа и не ждите желающих на ваши услуги..... разве что дауны ккие нить. Но ведт дауны быстро выпадут в осадок. Я не критикую вас. Просто вам же добра желаю....



Ссылка на сообщение shoponline
01/12/2002

Ответ для- не даун и потому не ваш покупатель.


Мои работы доступны на обозрение по адресам, и я их не прячу, смотрите сколько влезит:


http://urlonline.net.ru/shop/ и http://www.107.ru на первом вы можите получить демо пароль в админскую часть и оценить качество моей работы что называется изнутри. На этих сайтах представлены работающие и развивающиеся интернет магазины разработчиком которых являюсь лично я. Магазин который я не хочу озвучивать здесь, и без моей рекламы прекрастно продает, это во первых. Во вторых я не один разработчик, этот проект написали и поддерживают много людей.





Полностью согласен что если я назову адрес в мое портфолио добавится только плюсы. Но я сознательно неделаю этого чтобы не быть зависимым. Я хочу чтобы мои работы были только моими, вот и все причины.


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