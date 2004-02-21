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нужен домен для ИМ
21/02/2004
shop-dvd.ru
sale-dvd.ru
dvdforsale.ru
buy-dvd.ru
CD-DVDshop.ru
DVD-CDshop.ru
- свободны
shop-dvd.ru
sale-dvd.ru
dvdforsale.ru
buy-dvd.ru
CD-DVDshop.ru
DVD-CDshop.ru
- свободны
28/02/2004
Олег and All, даже не ожидал такой помощи...Всмысле не расчитывал получить ее так много :) Здесь же на десяток ИМ имен хватит :)
Из фаворитов пока kinohome.
DVDuLehi - нравится за колорит.
Вообще очень много вариантов на тему DVD, но DVD-это еще не домашний кинотеатр, почему-то забыли об акустике... У меня лично DVD в первую очередь ассоциируется с самими дисками, с форматом записи, если угодно, но не с комплектующими домашнего кинотеатра....Кстати...если сопутствующим товароми на таком ИМ будет приличный выбор дисков...то как инструмент формирования комьюнити-совсем не плохо....
У конкурентов я такого не встречал еще...
Что касается выбранного домена. Обещать не буду, но думаю что к концу недели (5-6 марта) решение будет принято. Так что конкурс продолжается ;)
Олег and All, даже не ожидал такой помощи...Всмысле не расчитывал получить ее так много :) Здесь же на десяток ИМ имен хватит :)
Из фаворитов пока kinohome.
DVDuLehi - нравится за колорит.
Вообще очень много вариантов на тему DVD, но DVD-это еще не домашний кинотеатр, почему-то забыли об акустике... У меня лично DVD в первую очередь ассоциируется с самими дисками, с форматом записи, если угодно, но не с комплектующими домашнего кинотеатра....Кстати...если сопутствующим товароми на таком ИМ будет приличный выбор дисков...то как инструмент формирования комьюнити-совсем не плохо....
У конкурентов я такого не встречал еще...
Что касается выбранного домена. Обещать не буду, но думаю что к концу недели (5-6 марта) решение будет принято. Так что конкурс продолжается ;)
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