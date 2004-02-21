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нужен домен для ИМ



Ссылка на сообщение Александр04
21/02/2004

shop-dvd.ru

sale-dvd.ru

dvdforsale.ru

buy-dvd.ru

CD-DVDshop.ru

DVD-CDshop.ru

- свободны



Ссылка на сообщение Николай Евдокимов
27/02/2004

www.HUYandex.ru - чем торговать не важно.

Дарю!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
28/02/2004

=Алексей

Вы бы хоть написали свои требования к имени домена. Или предложили бы рамки для изобретаемых (предлагаемых) вариантов имени.

Может уже выбрали, тогда скажите - кто победитель. Жутко интересно узнать, какое имя будет у нового магазина.



Ссылка на сообщение Алексей
28/02/2004

Олег and All, даже не ожидал такой помощи...Всмысле не расчитывал получить ее так много :) Здесь же на десяток ИМ имен хватит :)



Из фаворитов пока kinohome.

DVDuLehi - нравится за колорит.



Вообще очень много вариантов на тему DVD, но DVD-это еще не домашний кинотеатр, почему-то забыли об акустике... У меня лично DVD в первую очередь ассоциируется с самими дисками, с форматом записи, если угодно, но не с комплектующими домашнего кинотеатра....Кстати...если сопутствующим товароми на таком ИМ будет приличный выбор дисков...то как инструмент формирования комьюнити-совсем не плохо....

У конкурентов я такого не встречал еще...



Что касается выбранного домена. Обещать не буду, но думаю что к концу недели (5-6 марта) решение будет принято. Так что конкурс продолжается ;)



Ссылка на сообщение obnello
01/03/2004

persshop.com

emarka.com

oby.cc



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
02/03/2004

Предлагаю еще имя домена www.mediavit.ru



Ссылка на сообщение Al
02/03/2004

>Кстати...если сопутствующим товароми на таком ИМ будет приличный выбор дисков...то как инструмент формирования комьюнити-совсем не плохо....



А mpeg не будет случайно?



Ссылка на сообщение Бьянка
02/03/2004

kinodrug - мне очень понравилось. Игра на "друг" и "drug"



Ссылка на сообщение Алексей
15/03/2004

Уважаемые, а если чуть усложнить задачу...

Оооочень было бы желательно, чтобы в ДИ присутствовало имя ТМ производителя....а именно SVEN.

Пока более приличного, чем dk-sven.ru

dvd-sven.ru

мне не придумалось....А вам? :)


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