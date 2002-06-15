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Масяня



Лана









как тут пишут





http://www.rockefeller.ru/r3.shtml





можно ли брать на реализацию? где купить майки с масянейкак тут пишутможно ли брать на реализацию?





галя



привет , как жизнь. зашла тут прочитала дай думаю напишу а то от скуки занятся нечем у нас тут дожди проливный да кстати ты откуда?





.hf



ОГРОМНОЕ СПАСИБО





Ксюха









Ссылка на фан-клуб дана. Насчет рекламы в Масяне. У Масяни есть фан-клуб на котором есть такие вещи которых нет нигде. Есть как мульты с офицального сайта, так и те, которые автор просто не выкладывает. Так вот, именно в мультах размещенных на сайте фан-клуба рекламы нет. И как это объяснить?Ссылка на фан-клуб дана.



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