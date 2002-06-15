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Масяня



Ссылка на сообщение Лана
15/06/2002

где купить майки с масяней


как тут пишут


http://www.rockefeller.ru/r3.shtml


можно ли брать на реализацию?



Ссылка на сообщение галя
21/06/2002

привет , как жизнь. зашла тут прочитала дай думаю напишу а то от скуки занятся нечем у нас тут дожди проливный да кстати ты откуда?



Ссылка на сообщение .hf
01/07/2002

ОГРОМНОЕ СПАСИБО



Ссылка на сообщение Ксюха
06/07/2002

Насчет рекламы в Масяне. У Масяни есть фан-клуб на котором есть такие вещи которых нет нигде. Есть как мульты с офицального сайта, так и те, которые автор просто не выкладывает. Так вот, именно в мультах размещенных на сайте фан-клуба рекламы нет. И как это объяснить?


Ссылка на фан-клуб дана.


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