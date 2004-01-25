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Интернет казино



Ссылка на сообщение alex
25/01/2004

помогите мне открыть мерчант. сколько это будет стоить?



Ссылка на сообщение IShmelev
26/02/2004

Господа,



Предлагаю вам ознакомиться с моей статьей на данную тему:

http://www.ibusiness.ru/project/inter/32213/



Это новый подход к казино в целом.



Если интересно попрбовать реализовать, то обращайтесь.



Дам консультациии и откроб секреты не укзанные в статье.



С уважением,

Иван Шмелев



Ссылка на сообщение Константин
26/02/2004

Идея здравая совершенно, как и любая беспроигрышная лотерея.

Но с другой стороны, поскольку он-лайновых казин в природе почти не существует, а существуют игровые программы-автоматы, с весьма предсказуемым для его владельца результатом :), народ все равно на это не сильно поведется. Когда человеку что то нужно купить - он идет и покупает. Без казиношной мороки.

С таким же успехом можно к каждому купленному товару просто лотерейный билет в качестве бонуса прикладывать...

Т.е. слишком слабая стимуляция для игры в казино, и слишком слабая стимуляция для продаж.



Ссылка на сообщение Константин
26/02/2004

ЗЫ: И у ж я представляю, что там за цены будут... Поскольку денежки уже "прохлопаны", юзер возьмет что угодно и за что угодно, лишь бы "вернуть". Можно пиво продавать, по 10$/банку... :)



Ссылка на сообщение Евгений
26/02/2004

Про мечант можете даже не заморачиватся. Никто вам в штатах нормальный мечант не откроет. С вами будут сотруднячать левые конторки которые берут грабительский процент и воруют у вас деньги.



Причина -



дело в том, что казино - особенно левые используются кардерами для отмывания ворованных кредиток.



И Банки прекрасно об этом знаю. Поэтому они не когда не будут работать с Ваней из ростова. А ни какой американец не возмет на себя ответсвеность 20 лет сидеть в тюрьме из за вас.



А тот который возмет, он на воруют у вас достаточно денег - что бы потом смог с кредиторами расчитатся



Ссылка на сообщение Дмитрий
11/01/2005

12 тыс. - этого не хватит даже на разработку, если делать достаточно качественное казино, уже просчитано.



Если вас интересует не только игорный бизнес, то пишите на dima@businessmedia.ru - есть несколько предложений на эти деньги.



Ссылка на сообщение epilot
12/01/2005

Если говорить о стоимости казино в целом, то она на 90% состоит прежде всего из рекламы



нужно быть готовым тратить от $20000 в месяц на раскрутку


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