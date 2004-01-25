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Интернет казино
25/01/2004
помогите мне открыть мерчант. сколько это будет стоить?
помогите мне открыть мерчант. сколько это будет стоить?
26/02/2004
Господа,
Предлагаю вам ознакомиться с моей статьей на данную тему:
http://www.ibusiness.ru/project/inter/32213/
Это новый подход к казино в целом.
Если интересно попрбовать реализовать, то обращайтесь.
Дам консультациии и откроб секреты не укзанные в статье.
С уважением,
Иван Шмелев
Господа,
Предлагаю вам ознакомиться с моей статьей на данную тему:
http://www.ibusiness.ru/project/inter/32213/
Это новый подход к казино в целом.
Если интересно попрбовать реализовать, то обращайтесь.
Дам консультациии и откроб секреты не укзанные в статье.
С уважением,
Иван Шмелев
26/02/2004
Идея здравая совершенно, как и любая беспроигрышная лотерея.
Но с другой стороны, поскольку он-лайновых казин в природе почти не существует, а существуют игровые программы-автоматы, с весьма предсказуемым для его владельца результатом :), народ все равно на это не сильно поведется. Когда человеку что то нужно купить - он идет и покупает. Без казиношной мороки.
С таким же успехом можно к каждому купленному товару просто лотерейный билет в качестве бонуса прикладывать...
Т.е. слишком слабая стимуляция для игры в казино, и слишком слабая стимуляция для продаж.
Идея здравая совершенно, как и любая беспроигрышная лотерея.
Но с другой стороны, поскольку он-лайновых казин в природе почти не существует, а существуют игровые программы-автоматы, с весьма предсказуемым для его владельца результатом :), народ все равно на это не сильно поведется. Когда человеку что то нужно купить - он идет и покупает. Без казиношной мороки.
С таким же успехом можно к каждому купленному товару просто лотерейный билет в качестве бонуса прикладывать...
Т.е. слишком слабая стимуляция для игры в казино, и слишком слабая стимуляция для продаж.
26/02/2004
Про мечант можете даже не заморачиватся. Никто вам в штатах нормальный мечант не откроет. С вами будут сотруднячать левые конторки которые берут грабительский процент и воруют у вас деньги.
Причина -
дело в том, что казино - особенно левые используются кардерами для отмывания ворованных кредиток.
И Банки прекрасно об этом знаю. Поэтому они не когда не будут работать с Ваней из ростова. А ни какой американец не возмет на себя ответсвеность 20 лет сидеть в тюрьме из за вас.
А тот который возмет, он на воруют у вас достаточно денег - что бы потом смог с кредиторами расчитатся
Про мечант можете даже не заморачиватся. Никто вам в штатах нормальный мечант не откроет. С вами будут сотруднячать левые конторки которые берут грабительский процент и воруют у вас деньги.
Причина -
дело в том, что казино - особенно левые используются кардерами для отмывания ворованных кредиток.
И Банки прекрасно об этом знаю. Поэтому они не когда не будут работать с Ваней из ростова. А ни какой американец не возмет на себя ответсвеность 20 лет сидеть в тюрьме из за вас.
А тот который возмет, он на воруют у вас достаточно денег - что бы потом смог с кредиторами расчитатся
11/01/2005
12 тыс. - этого не хватит даже на разработку, если делать достаточно качественное казино, уже просчитано.
Если вас интересует не только игорный бизнес, то пишите на dima@businessmedia.ru - есть несколько предложений на эти деньги.
12 тыс. - этого не хватит даже на разработку, если делать достаточно качественное казино, уже просчитано.
Если вас интересует не только игорный бизнес, то пишите на dima@businessmedia.ru - есть несколько предложений на эти деньги.
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